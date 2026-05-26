Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Miami : calendrier du Hard Rock Stadium, quarts de finale, petite finale et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

Le Hard Rock Stadium de Miami (Floride) se prépare à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026. Rebaptisé « Miami Stadium » pour l’événement, il abritera plusieurs rencontres de la phase de groupes ainsi que des matches à élimination directe durant ce tournoi d’un mois.

Fief des Miami Dolphins de la NFL, l’infrastructure possède une solide expérience dans l’accueil d’événements de premier plan tels que le Super Bowl, WrestleMania, le Grand Prix de Miami et des concerts réunissant certaines des plus grandes stars internationales.

La ville, déjà réputée pour son dynamisme, a vu sa passion pour le beau jeu s’intensifier depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami en 2023. Le champion du monde argentin, toujours en quête de nouveaux exploits, tentera de défendre son titre et d’enrichir encore son héritage.

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