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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Miami : calendrier du Hard Rock Stadium, quarts de finale, petite finale et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Hard Rock Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

Le Hard Rock Stadium de Miami (Floride) se prépare à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026. Rebaptisé « Miami Stadium » pour l’événement, il abritera plusieurs rencontres de la phase de groupes ainsi que des matches à élimination directe durant ce tournoi d’un mois.

Réservezdès maintenant vos billetspour la Coupe du monde à Miami.

Fief des Miami Dolphins de la NFL, l’infrastructure possède une solide expérience dans l’accueil d’événements de premier plan tels que le Super Bowl, WrestleMania, le Grand Prix de Miami et des concerts réunissant certaines des plus grandes stars internationales.

La ville, déjà réputée pour son dynamisme, a vu sa passion pour le beau jeu s’intensifier depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami en 2023. Le champion du monde argentin, toujours en quête de nouveaux exploits, tentera de défendre son titre et d’enrichir encore son héritage.

Que vous veniez de l’autre bout du monde ou que vous soyez un habitant de la région impatient de vivre l’action à deux pas de chez vous, GOAL vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous rendre au Miami Stadium.

LIRE LA SUITE : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Hard Rock Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Lun 15 juinArabie saoudite - Uruguay (18 h, heure de l’Est)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Dimanche 21 juinUruguay - Cap-Vert (18 h HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Mercredi 24 juinBrésil - Écosse (18 h HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Samedi 27 juinPortugal vs Colombie (19 h 30 HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Vendredi 3 juilletSeizièmes de finale (18 h HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Samedi 11 juilletQuarts de finale (17 h HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets
    Samedi 18 juilletMatch pour la troisième place (17 h HE)Hard Rock Stadium (Miami)Billets

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde à Miami, au Hard Rock Stadium

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à Miami.

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Présentation du Hard Rock Stadium

    Capacité65 326
    Année d’ouverture1986
    ÉquipesMiami Dolphins (NFL), Hurricanes de l’université de Miami (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, États-Unis
    BilletsBillets
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Histoire du Hard Rock Stadium

    Inauguré en 1987 sous le nom de Joe Robbie Stadium, le Miami Stadium a accueilli, au fil des décennies, de nombreux événements de premier plan : six Super Bowls, des matchs à élimination directe du football universitaire, des championnats nationaux BCS, des rencontres de la World Series et des concerts majeurs. Le site reçoit aussi chaque année les passionnés de sport automobile pour le Grand Prix de Formule 1 de Miami et a déjà accueilli WrestleMania XXVIII en 2012.

    Plus récemment, le Hard Rock Stadium a accueilli la finale de la Copa América 2024, remportée par l’Argentine aux dépens de la Colombie après prolongation et grâce à un but décisif de Lautaro Martínez, offrant ainsi à l’Albiceleste un seizième titre continental.

    En 2025, il a été choisi comme l’un des douze sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et a accueilli huit rencontres lors de la compétition. Ces rendez-vous majeurs consolident la réputation grandissante de Miami Stadium comme destination de premier plan pour le football de haut niveau et les événements sportifs internationaux.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Hard Rock Stadium ?

    Le Hard Rock Stadium est actuellement le stade des Miami Dolphins, franchise de la NFL, ainsi que des Hurricanes de l’université de Miami, qui évoluent dans le championnat de basket-ball universitaire de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Comment se rendre au Hard Rock Stadium

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en transports en commun 

    Plusieurs solutions de transport en commun s’offrent aux supporters se rendant au Hard Rock Stadium. Option 1 : emprunter le train Brightline jusqu’à la gare d’Aventura, puis monter à bord de la navette Hard Rock Stadium Connect, qui part environ dix minutes après l’arrivée du train.

    Autre solution fiable : emprunter le Metrorail jusqu’à Golden Glades ou jusqu’à la station Dr. Martin Luther King Jr., puis rejoindre la navetteMetrobus 297 qui dessert directement le quartier du stade.

    Ces deux solutions offrent un accès simple et direct au stade, surtout le jour du match, et épargnent aux supporters les tracas de la conduite et du stationnement.

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en voiture

    En voiture, empruntez la NW 199th Street (Miami Gardens Drive) depuis l’I-95 ou la Florida Turnpike, puis suivez les panneaux « Hard Rock Stadium ». Pensez à acheter votre ticket de stationnement à l’avance : le stade ne propose pas de places de stationnement sur place les jours de match. 

  • Visites guidées du Hard Rock Stadium

    Information officielle : le Hard Rock Stadium ne propose actuellement aucune visite guidée, qu’elle soit publique ou privée. Pour être alerté dès la reprise des visites, inscrivez-vous aux notifications sur hardrockstadium.com/tours.

  • Où manger et boire près du Hard Rock Stadium

    À l’image des grandes enceintes modernes, le Hard Rock Stadium propose une large gamme de plats et de boissons appétissantes. Le jour du match, les supporters peuvent savourer les incontournables du stade – hamburgers, grillades et bière – aux différents stands répartis dans tout le hall.

    Pour un repas en groupe avant ou après la rencontre, dirigez-vous vers Lorna’s Caribbean & American Grill, un restaurant réputé situé à proximité, qui sert des plats savoureux.

    Autre adresse prisée : The Licking, co-détenu par DJ Khaled, sert des plats réconfortants et des boissons qui ravissent locaux et visiteurs.

    Si vous avez du temps libre, explorez les quartiers de North Miami Beach ou d’Aventura pour approfondir votre découverte de la scène gastronomique locale.

    Réservez impérativement à l’avance les jours de match, car les établissements alentour se remplissent vite.