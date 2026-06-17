Le Hard Rock Stadium, situé à Miami (Floride), se prépare à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026. Rebaptisé « Miami Stadium » pour l’occasion, il hébergera plusieurs rencontres de la phase de groupes ainsi que des matches à élimination directe durant ce tournoi d’un mois.

Antre des Miami Dolphins de la NFL, l’équipement possède une solide expérience dans l’accueil d’événements de premier plan tels que le Super Bowl, WrestleMania, le Grand Prix de Miami et des concerts réunissant certains des plus grands artistes mondiaux.

La ville, déjà réputée pour son dynamisme, a vu sa passion pour le « beau jeu » s’intensifier depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami en 2023. L’actuel champion du monde avec l’Argentine aura l’occasion de défendre son titre et d’enrichir encore son héritage.

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