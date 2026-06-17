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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Miami : calendrier du Hard Rock Stadium, quarts de finale, petite finale et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre au Hard Rock Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

Le Hard Rock Stadium, situé à Miami (Floride), se prépare à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026. Rebaptisé « Miami Stadium » pour l’occasion, il hébergera plusieurs rencontres de la phase de groupes ainsi que des matches à élimination directe durant ce tournoi d’un mois.

Antre des Miami Dolphins de la NFL, l’équipement possède une solide expérience dans l’accueil d’événements de premier plan tels que le Super Bowl, WrestleMania, le Grand Prix de Miami et des concerts réunissant certains des plus grands artistes mondiaux.

La ville, déjà réputée pour son dynamisme, a vu sa passion pour le « beau jeu » s’intensifier depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami en 2023. L’actuel champion du monde avec l’Argentine aura l’occasion de défendre son titre et d’enrichir encore son héritage.

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EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, tarifs, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au Hard Rock Stadium ?

    DateCalendrierPrix de revente moyenBillets
    Dimanche 21 juinUruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l’Est)300 $ - 1 250 $Billets
    Mercredi 24 juinBrésil - Écosse (18 h, HE)Billets de 500 $ à 2 400 $Billet
    Samedi 27 juinPortugal - Colombie (19 h 30, heure de l’Est)Billets de 550 $ à 2 600 $Billet
    Vendredi 3 juilletSeizièmes de finale (18 h, heure de l’Est)450 $ – 1 900 $Billets
    Samedi 11 juilletQuarts de finale (17 h, heure de l’Est)Billets de 850 $ à 3 500 $Billet
    Samedi 18 juilletFinale pour la médaille de bronze (17 h, HE)700 $ – 3 000 $Billets

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde à Miami, sur le site du Hard Rock Stadium

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel à retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Présentation du Hard Rock Stadium

    Capacité65 326
    Année d’ouverture1986
    ÉquipesLes Dolphins de Miami (NFL), les Hurricanes de l’université de Miami (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, États-Unis
    BilletsBillets
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Histoire du Hard Rock Stadium

    Inauguré en 1987 sous le nom de Joe Robbie Stadium, ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Miami Stadium a accueilli d’innombrables événements majeurs au fil des décennies. Parmi ceux-ci figurent six Super Bowls, des matchs d’éliminatoires universitaires, des championnats nationaux BCS, des rencontres de la World Series et des concerts de grande envergure. Le site accueille également chaque année les amateurs de sport automobile à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami et a été le théâtre de WrestleMania XXVIII en 2012.

    Plus récemment, le Hard Rock Stadium a accueilli la finale de la Copa América 2024, au cours de laquelle l’Argentine a battu la Colombie en prolongation pour remporter son 16e titre, grâce à un but décisif spectaculaire de Lautaro Martinez.

    En 2025, il a été choisi comme l’un des douze sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et a accueilli huit rencontres lors du tournoi. Ces événements ont conforté la réputation grandissante du stade comme destination de premier plan pour le football de haut niveau et les compétitions internationales.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Hard Rock Stadium ?

    Le Hard Rock Stadium est actuellement le terrain de jeu des Dolphins de Miami, franchise de la NFL, ainsi que des Hurricanes de l’université de Miami, qui évoluent dans la division de basket-ball de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Comment se rendre au Hard Rock Stadium

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en transports en commun 

    Plusieurs solutions de transports en commun s’offrent aux supporters se rendant au Hard Rock Stadium. Option 1 : emprunter le train Brightline jusqu’à la gare d’Aventura, puis monter à bord de la navette Hard Rock Stadium Connect, qui part environ dix minutes après l’arrivée du train.

    Autre solution fiable : emprunter le Metrorail jusqu’à Golden Glades ou jusqu’à la station Dr. Martin Luther King Jr., puis rallier la lignede Metrobus n° 297 qui dessert directement le quartier du stade.

    Ces deux solutions, particulièrement pratiques les jours de match, épargnent aux supporters les tracas de la conduite et du stationnement.

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en voiture

    En voiture, empruntez la NW 199th Street (Miami Gardens Drive) depuis l’I-95 ou le Florida Turnpike, puis suivez les panneaux « Hard Rock Stadium ». Pensez à acheter votre place de stationnement en avance, car le stade ne propose pas de parking sur place le jour de l’événement. 

  • Visites guidées du Hard Rock Stadium

    Information officielle : le Hard Rock Stadium ne propose actuellement aucune visite guidée, qu’elle soit publique ou privée. Pour être alerté dès la reprise des visites, inscrivez-vous aux notifications sur hardrockstadium.com/tours.

  • Où manger et boire près du Hard Rock Stadium

    À l’image des stades modernes, le Hard Rock Stadium propose une large gamme de plats et de boissons appétissantes. Le jour du match, les supporters peuvent savourer les incontournables du stade – hamburgers, grillades et bière – aux différents points de restauration disséminés dans le hall.

    Si vous assistez à la rencontre en groupe et que vous recherchez un restaurant avant ou après le match, Lorna’s Caribbean & American Grill, établissement de référence proche du stade, est réputé pour ses plats savoureux.

    Autre adresse prisée : The Licking, co-détenu par DJ Khaled, sert des plats réconfortants et des boissons qui ravissent locaux et visiteurs.

    Si vous avez un peu de temps libre, explorez les quartiers de North Miami Beach et d’Aventura pour approfondir votre découverte de la scène culinaire locale.

    Réservez impérativement à l’avance les jours de match, car ces établissements se remplissent vite.