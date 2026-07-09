Le Hard Rock Stadium de Miami s’est imposé comme l’un des hauts lieux de la Coupe du monde de la FIFA 2026, actuellement en cours.

Ce magnifique colisée de Miami Gardens accueille sept rencontres phares du tournoi, dont notamment un quart de finale qui réunira de nombreuses stars ce samedi 11 juillet, ainsi que le prestigieux match pour la troisième place, le samedi 18 juillet.

Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, un afflux massif de supporters internationaux s’est fondu dans le tissu du sud de la Floride, illuminant la région métropolitaine, de South Beach aux portes de l’arène, d’un spectacle de sons et de couleurs.

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