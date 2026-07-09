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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Miami : calendrier du Hard Rock Stadium, quarts de finale, petite finale, billets de dernière minute et plus encore

Coupe du monde
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Si vous prévoyez de vous rendre au Hard Rock Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

Le Hard Rock Stadium de Miami s’est imposé comme l’un des hauts lieux de la Coupe du monde de la FIFA 2026, actuellement en cours. 

Ce magnifique colisée de Miami Gardens accueille sept rencontres phares du tournoi, dont notamment un quart de finale qui réunira de nombreuses stars ce samedi 11 juillet, ainsi que le prestigieux match pour la troisième place, le samedi 18 juillet. 

Alors que la compétition entre dans sa phase décisive, un afflux massif de supporters internationaux s’est fondu dans le tissu du sud de la Floride, illuminant la région métropolitaine, de South Beach aux portes de l’arène, d’un spectacle de sons et de couleurs.

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EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront au Hard Rock Stadium ?

    DateCalendrierRésultat final / Billets
    Dimanche 21 juinUruguay - Cap-Vert (18 h, heure de l'Est)2-2
    Mercredi 24 juinBrésil - Écosse (18 h, heure de l'Est)0-3
    Samedi 27 juinPortugal - Colombie (19 h 30, heure de l’Est)0-0
    Vendredi 3 juilletSeizièmes de finale : Argentine - Cap-Vert (18 h, heure de l'Est)3-2
    Samedi 11 juilletQuart de finale : Norvège - Angleterre (17 h, heure de l’Est)Billets
    Samedi 18 juilletMatch pour la troisième place : France / Maroc / Espagne / Belgique contre Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse (17 h, heure de l'Est)Billets

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  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde à Miami, au Hard Rock Stadium

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel à retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Présentation du Hard Rock Stadium

    Capacité65 326
    Année d’ouverture1986
    ÉquipesLes Dolphins de Miami (NFL), les Hurricanes de l’université de Miami (NCAA)
    Adresse347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, États-Unis
    BilletsBillets

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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Histoire du Hard Rock Stadium

    Inauguré en 1987 sous le nom de Joe Robbie Stadium, ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Miami Stadium a accueilli d’innombrables événements majeurs au fil des décennies. Parmi ceux-ci figurent six Super Bowls, des matchs des éliminatoires du football universitaire américain, des championnats nationaux BCS, des rencontres de la World Series et des concerts de grande envergure. Le stade accueille également chaque année les amateurs de sport automobile à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami et a été le théâtre de WrestleMania XXVIII en 2012.

    Plus récemment, le Hard Rock Stadium a accueilli la finale de la Copa América 2024, au cours de laquelle l’Argentine a battu la Colombie en prolongation pour remporter son 16e titre, grâce à un but décisif spectaculaire de Lautaro Martínez.

    En 2025, il figure parmi les douze sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et accueille huit rencontres de la compétition. Ces rendez-vous majeurs consolident la réputation grandissante du stade comme destination de premier plan pour le football de haut niveau et les événements sportifs internationaux.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Hard Rock Stadium ?

    Le Hard Rock Stadium est actuellement le terrain de jeu des Miami Dolphins, franchise de la NFL, ainsi que des Hurricanes de l’université de Miami, qui évoluent dans la division de basket-ball de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Comment se rendre au Hard Rock Stadium

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en transports en commun 

    Plusieurs options de transports en commun s’offrent aux supporters souhaitant se rendre au Hard Rock Stadium. Un itinéraire pratique consiste à prendre le train Brightline jusqu’à la gare d’Aventura, puis à monter à bord de la navette Hard Rock Stadium Connect, qui part environ 10 minutes après l’arrivée du train.

    Autre solution fiable : emprunter le Metrorail jusqu’à la station Golden Glades ou jusqu’à la station Dr. Martin Luther King Jr., puis correspondre avec la ligne de Metrobus 297 qui dessert le quartier du stade.

    Ces deux solutions offrent un accès fluide au stade, surtout les jours de match, et épargnent aux supporters les tracas de la conduite et du stationnement.

    Comment rejoindre le Hard Rock Stadium en voiture

    En voiture, empruntez la NW 199th Street (Miami Gardens Drive) depuis l’I-95 ou le Florida Turnpike, puis suivez les panneaux vers le stade. Achetez votre billet de parking à l’avance : le stade ne propose pas de stationnement sur place le jour de l’événement. 

  • Visites guidées du Hard Rock Stadium

    Information officielle : le Hard Rock Stadium ne propose actuellement aucune visite guidée, qu’elle soit publique ou privée. Pour être alerté dès la reprise des visites, inscrivez-vous aux notifications sur : https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Où manger et boire un verre près du Hard Rock Stadium

    À l’instar des stades modernes, le Hard Rock Stadium propose une offre culinaire variée et savoureuse. Les jours de match, les supporters peuvent se restaurer avec les classiques du stade – hamburgers, grillades et bière – grâce aux stands de concession disséminés tout autour du hall.

    Si vous assistez à une rencontre en groupe et que vous recherchez un restaurant avant ou après le match, direction Lorna’s Caribbean & American Grill, une adresse incontournable des environs réputée pour ses plats savoureux.

    Autre adresse prisée, The Licking – codétenue par DJ Khaled – sert des plats réconfortants et des boissons qui ravissent locaux et visiteurs.

    Si vous disposez de quelques heures avant ou après le match, explorez les quartiers de North Miami Beach ou d’Aventura afin de goûter à la diversité de la scène culinaire locale.

    Réservez impérativement à l’avance, surtout les jours de match, car les établissements alentour affichent complet très vite.