Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Mexico : calendrier de l'Estadio Azteca, meilleures places, matchs de groupe, match d'ouverture de la Coupe du monde et plus encore

L'Estadio Banorte accueillera au total cinq matches lors de la Coupe du monde 2026, dont la rencontre d'ouverture du tournoi. Il abritera également le dernier match de la phase de groupes du Mexique.

Situé à Mexico, l’Estadio Banorte – plus connu sous le nom d’Estadio Azteca – a déjà accueilli d’innombrables rencontres historiques et vu briller des joueurs légendaires. Il demeure le seul stade à avoir organisé deux finales de Coupe du monde, en 1970 et 1986 ; c’est lors de cette seconde édition que Diego Maradona y a inscrit le célèbre but de la « Main de Dieu ».

En 2026, l’Estadio Banorte s’apprête à vivre un nouveau temps fort du tournoi et deviendra ainsi le seul stade à avoir accueilli trois éditions différentes de la Coupe du monde de la FIFA.

Si vous prévoyez de visiter ce haut lieu du football, ce guide est fait pour vous. Que vous soyez un simple voyageur ou un supporter inconditionnel, GOAL vous fournit toutes les informations utiles avant de vous rendre dans cette arène légendaire.

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