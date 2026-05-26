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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Mexico : calendrier de l'Estadio Azteca, meilleures places, matchs de groupe, match d'ouverture de la Coupe du monde et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre à l’Estadio Banorte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

L'Estadio Banorte accueillera au total cinq matches lors de la Coupe du monde 2026, dont la rencontre d'ouverture du tournoi. Il abritera également le dernier match de la phase de groupes du Mexique.

Réservezdès maintenant vos billetspour les rencontres de la Coupe du monde à Mexico.

Situé à Mexico, l’Estadio Banorte – plus connu sous le nom d’Estadio Azteca – a déjà accueilli d’innombrables rencontres historiques et vu briller des joueurs légendaires. Il demeure le seul stade à avoir organisé deux finales de Coupe du monde, en 1970 et 1986 ; c’est lors de cette seconde édition que Diego Maradona y a inscrit le célèbre but de la « Main de Dieu ».

En 2026, l’Estadio Banorte s’apprête à vivre un nouveau temps fort du tournoi et deviendra ainsi le seul stade à avoir accueilli trois éditions différentes de la Coupe du monde de la FIFA.

Si vous prévoyez de visiter ce haut lieu du football, ce guide est fait pour vous. Que vous soyez un simple voyageur ou un supporter inconditionnel, GOAL vous fournit toutes les informations utiles avant de vous rendre dans cette arène légendaire.

LIRE LA SUITE : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’Estadio Banorte ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Jeudi 11 juinMatch d’ouverture de la Coupe du monde : Mexique – Afrique du Sud (13 h, heure centrale)Estadio Banorte (Mexique)Billets
    Mercredi 17 juinOuzbékistan - Colombie (20h, heure centrale)Estadio Banorte (Mexique)Billets
    Mercredi 24 juinRépublique tchèque vs Mexique (19 h, heure centrale)Estadio Banorte (Mexique)Billets
    Mardi 30 juinSeizièmes de finale (19 h, heure centrale)Estadio Banorte (Mexique)Billets
    Dimanche 5 juilletHuitièmes de finale (18 h, heure centrale)Estadio Banorte (Mexique)Billets

    L’Estadio Banorte accueillera au total cinq rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. 

    Au programme : trois rencontres de la phase de groupes, un seizième de finale et un huitième de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde de New York au Estadio Banorte ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute, lancée le 1^(er) avril, est désormais ouverte. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente avant toute transaction.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à Mexico.

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Présentation du stade Banorte

    Capacité87 523
    Année d’ouverture1966
    ÉquipesClub América et Cruz Azul (Liga MX)
    AdresseCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Mexico, CDMX, Mexique
    BilletsBillets
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Histoire du stade Banorte

    L’Estadio Azteca possède une longue histoire et entretient un lien profond avec le football. Inauguré en 1966, il a été rénové à plusieurs reprises : après la Coupe du monde 1986, puis en 1999, 2013 et 2016.

    En prévision de la Coupe du monde 2026, une nouvelle phase de rénovation d’envergure est engagée afin de faire de l’arène l’une des principales attractions du tournoi. Bien qu’il porte officiellement le nom d’Estadio Banorte depuis que la banque éponyme en a acquis les droits de dénomination, il sera désigné sous son appellation d’origine, Estadio Azteca, durant la Coupe du monde de la FIFA, conformément aux règles de sponsoring.

    Avec ses 87 000 sièges actuels, l’antre mexicain figure déjà parmi les plus grands stades du monde ; une fois les travaux achevés, sa capacité atteindra près de 90 000 places pour le Mondial 2026.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l’Estadio Banorte ?

    Le Club América, formation de la Liga MX, est le locataire principal de l’Estadio Banorte. Le Cruz Azul y dispute également ses matchs à domicile, de même que l’équipe nationale du Mexique. 
    ÉquipeLigue
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Comment se rendre à l’Estadio Banorte

    Comment rejoindre l’Estadio Banorte en transport en commun 

    L’Estadio Banorte est facilement accessible en transports en commun. Suivez l’itinéraire conseillé par les habitants : prenez la ligne 2du métro (ligne bleue) jusqu’à la station Tasquena, puis empruntez le tramway de Xochimilco. Descendez à l’arrêt Estadio Azteca, situé juste en face du stade.

    Des bus relient également le quartier de Tasquena aux abords de l’arène, mais les itinéraires varient selon votre point de départ.

    Comment se rendre à l’Estadio Banorte en voiture 

    Les principales artères sont la Calzada de Tlalpan, l’Acoxpa, le Periférico et le Circuito Azteca. Un parking est disponible sur place, mais les transports en commun sont vivement conseillés en raison de la circulation dense et des difficultés de sortie en jours de match.

  • Visites guidées de l'Estadio Banorte

    Bien que les visites soient temporairement suspendues en raison des travaux de rénovation, l’Estadio Banorte propose habituellement l’Azteca Tour, une expérience guidée accessible toute l’année aux supporters.

    Cette expérience permet aux visiteurs de fouler la pelouse, d’explorer les vestiaires, de traverser la tribune de presse et le tunnel des joueurs, ainsi que d’admirer des plaques commémoratives et des insignes uniques.

    Les jours de match ou d’événement, la visite s’achève six heures avant le coup d’envoi.

  • Où manger et boire un verre près de l’Estadio Banorte

    Les options de restauration abondent autour de l’Estadio Banorte. À l’intérieur de l’enceinte, des stands et des vendeurs proposent collations et boissons. Dans les quartiers voisins de Coapa et San Lorenzo Huipulco, les visiteurs trouveront restaurants, taquerias et autres adresses locales servant une cuisine mexicaine authentique.

    Après le match, de nombreux supporters optent pour les petits restaurants ou les stands de tacos des environs, où l’on sert une authentique cuisine de rue mexicaine, sans prétention mais savoureuse.

    Pour qui préfère s’attabler, le Restaurante Parque Asturias, le Cachito de Cuba et le Lucrecia Coyoacan constituent d’excellents choix, notamment pour les groupes.