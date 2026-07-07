Le GEHA Field, situé au sein de l’Arrowhead Stadium dans la ville de Kansas, fait partie des 12 stades sélectionnés pour accueillir des rencontres lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026. Un seul match reste à disputer : Norvège - Angleterre.

Au total, six rencontres y sont programmées, dont des matches de groupe et des rencontres à élimination directe.

Bien qu’il ne soit pas particulièrement connu pour accueillir des matchs de football, ce stade a tout de même accueilli un match de phase de poules lors de la Copa América 2024, opposant les États-Unis à l’Uruguay.

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