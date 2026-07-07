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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Kansas City : Norvège - Angleterre, calendrier des matchs, quarts de finale et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Le GEHA Field, situé au sein de l’Arrowhead Stadium dans la ville de Kansas, fait partie des 12 stades sélectionnés pour accueillir des rencontres lors de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026. Un seul match reste à disputer : Norvège - Angleterre.

Au total, six rencontres y sont programmées, dont des matches de groupe et des rencontres à élimination directe. 

Réserver desbillets pour la Coupe du monde à Kansas CityRéserver des billets

Bien qu’il ne soit pas particulièrement connu pour accueillir des matchs de football, ce stade a tout de même accueilli un match de phase de poules lors de la Copa América 2024, opposant les États-Unis à l’Uruguay.

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers de la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale de la Coupe du monde, les billets pour l’Argentine et les formules VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au GEHA Field, sur le site de l’Arrowhead Stadium ?

    DateDatePrix de revente moyenBillets
    Mardi 16 juinArgentine - Algérie (20 h, heure centrale)450 $ – 1 900 $3-0
    Samedi 20 juinÉquateur - Curaçao (19 h, heure centrale)180 $ – 750 $0-0
    Jeudi 25 juinTunisie - Pays-Bas (18 h, heure centrale)280 $ – 1 200 $1-3
    Samedi 27 juinAlgérie - Autriche (21 h CT)200 $ – 850 $3-3
    Vendredi 3 juilletSeizièmes de finale : Colombie - Ghana (20 h 30, heure centrale)450 $ – 1 600 $1-0
    Samedi 11 juilletQuarts de finale : Norvège - Angleterre (20 h, heure centrale)800 $ – 3 200 $Billets

    Le GEHA Field accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : quatre matches de la phase de groupes, un match des huitièmes de finale et ce quart de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde à Kansas City, dans l’Arrowhead Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à Kansas CityRéserver des billets

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Présentation du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    Capacité76 416
    Année d’ouverture1972
    Équipe(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, États-Unis
    BilletsBillets

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  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Histoire du terrain GEHA au Arrowhead Stadium

    Inauguré en 1972, le GEHA Field est l’antre des Chiefs de Kansas City, franchise de la NFL. Avec plus de 70 000 places, l’enceinte est réputée pour son ambiance électrique, qui met souvent en difficulté les équipes adverses.

    Entre 2013 et 2014, l’enceinte a d’ailleurs battu à deux reprises le record du monde Guinness du stade le plus bruyant, atteignant d’abord 137,5 décibels puis 142,2 décibels.

    En dehors des grands événements sportifs, le GEHA Field a également accueilli certains des plus grands artistes mondiaux. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney et bien d’autres se sont produits sur la scène de cette enceinte emblématique.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Quelles équipes évoluent sur la pelouse du Geha Field, à l’Arrowhead Stadium ?

    Inauguré en 1972, ce stade sert de terrain à l’équipe des Chiefs de Kansas City, franchise de la NFL.
    équipede la Ligue nationale de football (NFL).
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Comment se rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium

    Comment rejoindre le GEHA Field at Arrowhead Stadium en transports en commun 

    Le GEHA Field at Arrowhead Stadium est accessible en transports en commun, aussi bien en bus qu’en tramway. Il est toutefois recommandé d’emprunter les bus RideKC, car les lignes 28, 29 et 47 s’arrêtent toutes à proximité du stade, à environ 10 minutes à pied. La station de tramway la plus proche se trouve à environ 25 minutes à pied du stade, ce qui en fait une option moins pratique, en particulier les jours de match.

    Comment rejoindre le GEHA Field de l’Arrowhead Stadium en voiture 

    Le stade est situé au sein du Truman Sports Complex et se rejoint aisément en voiture par l’I-70 ou l’I-435. Si vous arrivez par l’I-435, prenez la sortie 63C ; par l’I-70, utilisez les sorties 9 ou 7B, toutes deux directes vers l’enceinte.

  • Visites guidées du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    GEHA Field propose trois types de visites guidées aux supporters, chacune offrant des expériences uniques. 

    Visite publique

    Cette option vous mène à la tribune de presse, au Club Level, au Hall of Honor ainsi qu’aux vestiaires, pour une durée d’environ 90 minutes. Les billets doivent être réservés à l’avance sur le site officiel du stade. 

    Visite privée

    Ce format privé couvre les mêmes zones que la visite publique, mais il est entièrement réservé à votre groupe, offrant plus de flexibilité, une attention personnalisée et une meilleure compréhension de l’histoire et des caractéristiques du stade.

    Visite le jour du match

    Les visites le jour de match offrent une expérience unique aux supporters visiteurs, avec un accès de 60 minutes avant le coup d’envoi. Le parcours inclut le Penthouse, le Hall of Honor et 20 minutes sur la ligne de touche, juste avant le début d’une rencontre des Kansas City Chiefs.

  • Restaurants et bars à proximité du GEHA Field, à l’Arrowhead Stadium

    Le GEHA Field propose plusieurs options de restauration aux supporters en visite, notamment le « tailgating », une tradition locale très appréciée où les fans font griller des côtes, des steaks et bien d’autres mets juste avant les matchs des Kansas City Chiefs. LC’s Bar-B-Q et Jack Stack sont également d’excellents choix pour dîner en groupe après la rencontre ; ce sont d’ailleurs des adresses très prisées des habitants.

    Joe’s Kansas City, très prisé, affiche souvent complet ; pensez à réserver votre table à l’avance.