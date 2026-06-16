Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à Kansas City, est l’un des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le stade accueillera au total six rencontres : des matchs de phase de groupes ainsi que des rencontres à élimination directe.

Bien qu’il ne soit pas spécialement réputé pour le football, l’enceinte a déjà accueilli un match de phase de groupes de la Copa América 2024, opposant les États-Unis à l’Uruguay.

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