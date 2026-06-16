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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Kansas City : comment réserver vos places pour l’Arrowhead Stadium, le calendrier des matchs, les quarts de finale et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à Kansas City, est l’un des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026. 

Le stade accueillera au total six rencontres : des matchs de phase de groupes ainsi que des rencontres à élimination directe. 

Réservez vos places pourla Coupe du monde à Kansas City.

Bien qu’il ne soit pas spécialement réputé pour le football, l’enceinte a déjà accueilli un match de phase de groupes de la Copa América 2024, opposant les États-Unis à l’Uruguay.

À LIRE AUSSI : Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale, les places pour l’Argentine et les forfaits VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au GEHA Field at Arrowhead Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Mardi 16 juinArgentine - Algérie (20 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Samedi 20 juinÉquateur - Curaçao (19 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Jeudi 25 juinTunisie vs Pays-Bas (18 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Samedi 27 juinAlgérie - Autriche (21 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Vendredi 3 juillet16es de finale (20 h 30, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Samedi 11 juilletQuarts de finale (20 h, heure du Centre)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets

    Le GEHA Field accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : quatre matches de la phase de groupes, une rencontre des seizièmes de finale et ce quart de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du monde à Kansas City, dans le mythique Arrowhead Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à Kansas CityRéserver des billets

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Présentation du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    Capacité76 416
    Année d’ouverture1972
    Équipe(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, États-Unis
    BilletsBillets
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Histoire du terrain GEHA au Arrowhead Stadium

    Inauguré en 1972, le GEHA Field est l’antre des Chiefs de Kansas City, franchise de la NFL. Avec plus de 70 000 places, ce stade est réputé pour son ambiance électrique, souvent décisive pour déstabiliser les équipes adverses.

    Entre 2013 et 2014, l’enceinte a même battu à deux reprises le record mondial Guinness du stade le plus bruyant : 137,5 décibels d’abord, puis 142,2 décibels, des niveaux sonores qui illustrent la ferveur de son public.

    En dehors des grands événements sportifs, le stade a également accueilli plusieurs des plus grands noms de la musique mondiale : Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney et bien d’autres se sont produits sur sa scène emblématique.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Quelles équipes évoluent sur la pelouse du Geha Field, au sein de l’Arrowhead Stadium ?

    Inauguré en 1972, ce stade sert de terrain à l’équipe de la NFL des Kansas City Chiefs.
    Franchisede la Ligue nationale de football (NFL).
    Kansas City Chiefsde la NFL.
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Comment se rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium

    Comment rejoindre le GEHA Field at Arrowhead Stadium en transports en commun 

    Le GEHA Field at Arrowhead Stadium est accessible en transports en commun, aussi bien en bus qu’en tramway. Il est toutefois recommandé d’emprunter les bus RideKC, car les lignes 28, 29 et 47 s’arrêtent toutes à proximité du stade, à environ 10 minutes à pied. La station de tramway la plus proche se trouve à environ 25 minutes à pied du stade, ce qui en fait une option moins pratique, en particulier les jours de match.

    Comment rejoindre le GEHA Field at Arrowhead Stadium en voiture 

    En voiture, le stade, situé au Truman Sports Complex, est directement accessible via les autoroutes I-70 et I-435. Depuis l’I-435, prenez la sortie 63C ; depuis l’I-70, empruntez les sorties 9 ou 7B. Suivez ensuite les panneaux pour rejoindre le parking du stade.

  • Visites guidées du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    GEHA Field propose trois types de visites guidées pour les supporters, chacune offrant une expérience unique. 

    Visite publique

    Cette option vous mène à la tribune de presse, au Club Level, au Hall of Honor et aux vestiaires, entre autres, pour une durée d’environ 90 minutes. Les billets doivent être réservés à l’avance sur le site officiel du stade. 

    Visite privée

    Elle suit le même parcours que la visite publique, mais vous bénéficiez d’un guide dédié, d’une plus grande souplesse horaire et d’explications personnalisées sur l’histoire et les spécificités du stade.

    Visite le jour du match

    Réservée aux supporters visiteurs, cette expérience unique leur accorde 60 minutes d’accès avant le coup d’envoi. Le parcours inclut le Penthouse, le Hall of Honor et 20 minutes sur la ligne de touche, juste avant le début d’une rencontre des Kansas City Chiefs.

  • Restaurants et bars à proximité du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    GEHA Field propose plusieurs options de restauration aux supporters en visite, notamment le « tailgating », une tradition locale très appréciée où les fans font griller des côtes, des steaks et bien d’autres mets juste avant les matchs des Kansas City Chiefs. LC’s Bar-B-Q et Jack Stack sont également d’excellents choix pour dîner en groupe après la rencontre ; ce sont d’ailleurs des adresses très prisées des habitants.

    Joe’s Kansas City, très prisé, est souvent bondé ; pensez donc à réserver votre table à l’avance.