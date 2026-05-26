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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Kansas City : calendrier de l'Arrowhead Stadium, programme des quarts de finale et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à Kansas City, fait partie des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 48 nations en lice pendant un mois, cette édition s’annonce comme la plus grande de l’histoire du tournoi. Pour les besoins de l’image de marque de la FIFA, l’enceinte sera désignée sous le nom de « Kansas City Stadium » durant la compétition.

Réservez vos billets pourla Coupe du monde à Kansas City.

Le stade accueillera six rencontres l’an prochain, dont des affiches de la phase de groupes et des matchs à élimination directe. Si l’enceinte n’est pas réputée pour le football, elle a toutefois déjà accueilli un match de groupe de la Copa América 2024 entre les États-Unis et l’Uruguay.

Actuellement antre des Kansas City Chiefs en NFL, il est réputé pour être l’un des stades les plus bruyants de la ligue.

L’édition 2026 inscrit un nouveau chapitre dans l’histoire du site, et des supporters du monde entier sont attendus à Kansas City pour encourager leurs équipes.

Que vous soyez un passionné de football ou simplement curieux de découvrir l’enceinte lors de votre séjour, ce guide vous fournit toutes les informations utiles pour vivre une expérience inoubliable et sans accroc.

À LIRE AUSSI : Classement des billets les plus chers de la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale, les rencontres de l’Argentine et les formules VIP.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au GEHA Field at Arrowhead Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Mardi 16 juinArgentine – Algérie (20 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Samedi 20 juinÉquateur - Curaçao (19 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Jeudi 25 juinTunisie - Pays-Bas (18 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billet
    Samedi 27 juinAlgérie - Autriche (21 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Vendredi 3 juillet16es de finale (20 h 30, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets
    Samedi 11 juilletQuarts de finale (20 h, heure centrale)Arrowhead Stadium (Kansas City)Billets

    Le stade GEHA accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : quatre matches de la phase de groupes, un match des seizièmes de finale et ce quart de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du monde à Kansas City, sur la pelouse du Arrowhead Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces différentes phases, la disponibilité des billets en vente libre atteint désormais un plancher historique.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente avant toute transaction.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à Kansas City.

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Présentation du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    Capacité76 416
    Année d’ouverture1972
    Équipe(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, États-Unis
    BilletsBillets
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Histoire du terrain GEHA au Arrowhead Stadium

    Inauguré en 1972, le GEHA Field est l’antre des Chiefs de Kansas City, franchise de la NFL. Avec plus de 70 000 places, ce stade est réputé pour son ambiance électrique, qui complique souvent la tâche des équipes visiteuses.

    Entre 2013 et 2014, l’enceinte a même battu à deux reprises le record mondial Guinness du stade le plus bruyant : 137,5 décibels d’abord, puis 142,2 décibels, une intensité sonore capable de faire vaciller les visiteurs.

    En dehors des grands événements sportifs, le stade a également accueilli plusieurs des plus grands noms de la musique mondiale : Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney et bien d’autres se sont produits sur sa scène emblématique.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Quelles équipes évoluent sur la pelouse du Geha Field, au sein de l’Arrowhead Stadium ?

    Inauguré en 1972, ce stade sert depuis de terrain à l’équipe des Kansas City Chiefs de la NFL.
    Franchisede la Ligue nationale de football (NFL).
    Kansas City Chiefsde la NFL.
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Comment se rendre au GEHA Field at Arrowhead Stadium

    Comment rejoindre le GEHA Field at Arrowhead Stadium en transports en commun 

    Le GEHA Field at Arrowhead Stadium est accessible en transports en commun, aussi bien en bus qu’en tramway. Préférez toutefois les bus RideKC : les lignes 28, 29 et 47 vous déposent à environ 10 minutes à pied du stade. La station de tramway la plus proche se trouve à environ 25 minutes à pied, une option moins pratique, surtout les jours de match.

    Comment rejoindre le GEHA Field at Arrowhead Stadium en voiture 

    En voiture, le stade, situé au Truman Sports Complex, est directement accessible par les autoroutes I-70 et I-435. Depuis l’I-435, prenez la sortie 63C ; depuis l’I-70, utilisez les sorties 9 ou 7B. Suivez ensuite les panneaux pour rejoindre le parking du stade.

  • Visites guidées du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    GEHA Field propose trois types de visites guidées pour les supporters, chacune offrant une expérience unique. 

    Visite publique

    Cette option vous mène à la tribune de presse, au Club Level, au Hall of Honor et aux vestiaires, entre autres, pour une durée d’environ 90 minutes. Les billets doivent être réservés à l’avance sur le site officiel du stade. 

    Visite privée

    Le parcours est similaire à la visite publique, mais vous bénéficiez d’un guide dédié, d’une plus grande souplesse horaire, d’une attention personnalisée et d’explications approfondies sur l’histoire et les spécificités du stade.

    Visite le jour du match

    Réservée aux supporters visiteurs, la formule Game-Day leur ouvre les portes 60 minutes avant le coup d’envoi. Au programme : le Penthouse, le Hall of Honor et, cerise sur le gâteau, 20 minutes sur la ligne de touche juste avant l’entrée des joueurs des Kansas City Chiefs.

  • Restaurants et bars à proximité du GEHA Field au Arrowhead Stadium

    Au GEHA Field, les visiteurs ont plusieurs options de restauration. Ils peuvent tout d’abord pratiquer le « tailgating », cette tradition locale qui consiste à griller des côtes, des steaks et d’autres mets dans l’enceinte du stade, juste avant les matchs des Kansas City Chiefs. Pour un repas en groupe après la rencontre, LC’s Bar-B-Q et Jack Stack sont deux adresses très appréciées des habitants.

    Joe’s Kansas City, très prisé, est souvent bondé ; pensez à réserver votre table à l’avance.