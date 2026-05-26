Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Kansas City : calendrier de l'Arrowhead Stadium, programme des quarts de finale et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

Le GEHA Field at Arrowhead Stadium, situé à Kansas City, fait partie des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Avec 48 nations en lice pendant un mois, cette édition s’annonce comme la plus grande de l’histoire du tournoi. Pour les besoins de l’image de marque de la FIFA, l’enceinte sera désignée sous le nom de « Kansas City Stadium » durant la compétition.

Le stade accueillera six rencontres l’an prochain, dont des affiches de la phase de groupes et des matchs à élimination directe. Si l’enceinte n’est pas réputée pour le football, elle a toutefois déjà accueilli un match de groupe de la Copa América 2024 entre les États-Unis et l’Uruguay.

Actuellement antre des Kansas City Chiefs en NFL, il est réputé pour être l’un des stades les plus bruyants de la ligue.

L’édition 2026 inscrit un nouveau chapitre dans l’histoire du site, et des supporters du monde entier sont attendus à Kansas City pour encourager leurs équipes.

Que vous soyez un passionné de football ou simplement curieux de découvrir l’enceinte lors de votre séjour, ce guide vous fournit toutes les informations utiles pour vivre une expérience inoubliable et sans accroc.

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