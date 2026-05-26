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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Guadalajara : le calendrier de l'Estadio Akron et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre à l’Estadio Akron pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, voici tout ce que vous devez savoir.

Situé à Guadalajara, l'Estadio Akron est un chef-d'œuvre d'ingénierie et sert actuellement de stade au CD Guadalajara, club de la Liga MX plus connu sous le nom de Chivas.

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L’enceinte accueillera également la Coupe du monde de la FIFA 2026, la plus grande édition à ce jour, avec 48 équipes en lice durant un mois. 

En cours de rénovation, il disposera d’un éclairage modernisé, d’un système audio amélioré, d’écrans de visualisation optimisés, d’une nouvelle pelouse et de nombreux autres aménagements.

Si vous prévoyez d’assister à des rencontres sur place, ce guide vous fournit toutes les informations essentielles avant de franchir les portes de cette arène d’exception.

À lire aussi : Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale, les rencontres de l’Argentine et les formules VIP.

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    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’Estadio Akron ?

    L'Estadio Akron accueillera au total quatre matches de la phase de groupes lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont une rencontre de l'équipe du Mexique. 

    DateCalendrierLieuBillets
    Jeudi 11 juinCorée du Sud – Tchéquie (20 h, heure centrale)Estadio Akron (Guadalajara)Billets
    Jeudi 18 juinMexique - République de Corée (19 h, heure centrale)Estadio Akron (Guadalajara)Billets
    Mardi 23 juinColombie vs République démocratique du Congo (20 h, heure centrale)Stade Akron (Guadalajara)Billets
    Vendredi 26 juinUruguay - Espagne (18 h, heure centrale)Stade Akron (Guadalajara)Billets

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde de Guadalajara à l’Estadio Akron ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

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    Présentation du stade Banorte

    Capacité49 813
    Année d’ouverture2010
    Locataire(s)CD Guadalajara
    AdresseCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Mexique
    BilletsBillets
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    Histoire de l'Estadio Akron

    L’Estadio Akron, inauguré en 2010, est l’antre du CD Guadalajara en Liga MX. Connu à l’origine sous le nom d’Estadio Omnilife, il a accueilli plusieurs rencontres de la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2011, remportée par le Mexique. Outre les matchs du club tapatío, le stade a également accueilli plusieurs finales de la Copa MX.

    En 2016, l’enceinte est brièvement devenue Estadio Chivas avant qu’Akron n’acquière les droits de dénomination en 2017.

    Il accueillera pour la première fois des rencontres de la Coupe du monde de la FIFA l’année prochaine, à savoir quatre matchs de la phase de groupes, dont l’un mettra en lice l’équipe du Mexique.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l’Estadio Akron ?

    L'Estadio Akron a succédé à l'Estadio Jalisco comme antre officiel des Chivas lors de son inauguration en 2010.
    ÉquipeClub Deportivo Guadalajara
    CD GuadalajaraLiga MX
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    Comment se rendre à l’Estadio Akron

    Comment rejoindre l’Estadio Akron en transports en commun ? 

    Plusieurs lignes de bus vous déposent à proximité immédiate de l’arène : A12, T02, T01 et C109.

    Le BRT Mi Macro Periférico est également une option rapide : descendez à l’arrêt Estadio Chivas, situé juste à côté de l’arène.

    En voiture 

    En provenance du centre-ville de Guadalajara, empruntez l’avenue Vallarta (autoroute 15D), suivez les indications pour Zapopan/Nogales puis prenez l’avenue del Bosque jusqu’au stade.

    En provenance de l’aéroport, prenez la route Guadalajara–Chapala vers le nord-ouest, puis rejoignez le Periférico Manuel Gómez Morín et suivez les panneaux vers le stade.

  • Visites guidées de l'Estadio Akron

    Pour explorer l’Estadio Akron, réservez la visite officielle sur le site du stade et plongez dans l’histoire des Chivas.

    La visite de 90 minutes emmène les fans dans les vestiaires, la tribune de presse, le tunnel des joueurs et le Palco del Campeonismo, espace muséal dédié aux souvenirs et à l’histoire du Club Deportivo Guadalajara.

    Les visites sont proposées toute l’année, les horaires étant ajustés les jours de match.

  • Restaurants et bars à proximité de l’Estadio Akron

    L’Estadio Akron compte plusieurs stands de restauration et vendeurs proposant encas et boissons, bien que les tarifs soient généralement plus élevés qu’à l’ordinaire. À l’extérieur, des vendeurs ambulants servent des tacos, des tortas et autres collations traditionnellement appréciées avant les rencontres mexicaines.

    Pour qui préfère s’asseoir et savourer un repas complet, plusieurs restaurants sont disséminés dans le quartier de Zapopan, à proximité immédiate de l’arène. Les établissements alignés le long de l’avenue Vallarta et des autres artères principales offrent de solides options de restauration.