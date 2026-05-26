Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Guadalajara : le calendrier de l'Estadio Akron et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

Situé à Guadalajara, l'Estadio Akron est un chef-d'œuvre d'ingénierie et sert actuellement de stade au CD Guadalajara, club de la Liga MX plus connu sous le nom de Chivas.

L’enceinte accueillera également la Coupe du monde de la FIFA 2026, la plus grande édition à ce jour, avec 48 équipes en lice durant un mois.

En cours de rénovation, il disposera d’un éclairage modernisé, d’un système audio amélioré, d’écrans de visualisation optimisés, d’une nouvelle pelouse et de nombreux autres aménagements.

Si vous prévoyez d’assister à des rencontres sur place, ce guide vous fournit toutes les informations essentielles avant de franchir les portes de cette arène d’exception.

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