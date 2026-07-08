Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Dallas : comment réserver vos places, le calendrier des matchs à l’AT&T Stadium, les tarifs et toutes les informations utiles

L'AT&T Stadium figure parmi les 12 sites prestigieux retenus pour organiser la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026, édition historique qui réunira 48 équipes en lice pour le sacre suprême.

Une seule demi-finale y est programmée : France ou Maroc contre Belgique ou Espagne.

Fidèle à sa réputation d’accueillir des événements majeurs (All-Star Games de la NBA, WrestleManias, matchs de la NFL et grandes affiches de football), l’AT&T Stadium se prépare à recevoir l’élite mondiale du ballon rond.

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