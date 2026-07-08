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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Dallas : comment réserver vos places, le calendrier des matchs à l’AT&T Stadium, les tarifs et toutes les informations utiles

Coupe du monde
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Si vous prévoyez de vous rendre à l’AT&T Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

L'AT&T Stadium figure parmi les 12 sites prestigieux retenus pour organiser la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026, édition historique qui réunira 48 équipes en lice pour le sacre suprême.

Une seule demi-finale y est programmée : France ou Maroc contre Belgique ou Espagne.

Fidèle à sa réputation d’accueillir des événements majeurs (All-Star Games de la NBA, WrestleManias, matchs de la NFL et grandes affiches de football), l’AT&T Stadium se prépare à recevoir l’élite mondiale du ballon rond.

Réservez vos places pourla Coupe du monde à Dallas.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l'AT&T Stadium ?

    DateDatePrix de revente moyenBillets
    Mercredi 17 juinAngleterre - Croatie (15 h, heure centrale)400 $ – 1 800 $3-2
    Lundi 22 juinArgentine - Autriche (12 h, heure centrale)450 $ – 2 100 $2-0
    Jeudi 25 juinJapon - Suède (18 h, heure du Centre)200 $ – 850 $1-1
    Samedi 27 juinJordanie - Argentine (21 h, heure centrale)450 $ – 2 000 $1-3
    Mardi 30 juin16es de finale : Côte d’Ivoire - Norvège (12 h CT)450 $ – 1 800 $1-2
    Vendredi 3 juillet16es de finale : Australie - Égypte (13 h CT)450 $ – 1 800 $1-1 (victoire de l’Égypte aux tirs au but)
    Lundi 6 juilletHuitièmes de finale : Portugal - Espagne (14 h CT)650 $ – 2 500 $0-1
    Mardi 14 juilletDemi-finale : France/Maroc – Espagne/Belgique (14 h, heure centrale)1 200 $ – 4 800 $Réserver des billets

    Le Lumen Field accueillera au total neuf rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes, deux rencontres des 32es de finale, un match des 16es de finale et une demi-finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à l’AT&T Stadium de Dallas ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de billets encore disponibles en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à DallasRéserverdes billets

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Présentation du stade AT&T

    Capacité80 000
    Année d’ouverture2009
    Équipe(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, États-Unis
    BilletsBillets

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  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Histoire du stade AT&T

    Inauguré en 2009, l’AT&T Stadium est depuis la maison des Dallas Cowboys, franchise emblématique de la NFL. Initialement nommé Cowboys Stadium, il a pris son nom actuel en 2013. Avec ses 80 000 places, il figure parmi les plus grands stades des États-Unis.

    Outre son ancrage dans la NFL, l’AT&T Stadium a accueilli plusieurs autres événements sportifs majeurs au fil des ans, notamment deux éditions de WrestleMania et le Super Bowl en 2010, un an seulement après son inauguration.

    Le stade s’est également imposé comme une étape majeure du calendrier footballistique, ayant accueilli des compétitions de premier plan telles que la Copa América 2024, la Gold Cup de la CONCACAF et, plus récemment, la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, consolidant ainsi son statut de destination footballistique de premier plan.

    Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’AT&T Stadium est prévu pour accueillir neuf rencontres : cinq matches de phase de groupes et quatre affiches à élimination directe.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Quelles équipes évoluent à l’AT&T Stadium ?

    Inauguré en 2009, l’AT&T Stadium sert de terrain de jeu aux Dallas Cowboys, franchise de la NFL. 
    ÉquipeLigue
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium

    Comment rejoindre l’AT&T Stadium en transports en commun 

    Malheureusement, aucun transport en commun ne dessert directement l’AT&T Stadium. Le Trinity Metro et les tramways sont des options pratiques, mais ils ne circulent pas les jours de match, ce qui complique l’accès au stade. Les supporters visiteurs doivent donc souvent recourir à des navettes ou à des taxis partagés pour rejoindre l’arène. Cependant, lors de la Coupe du monde de l’année prochaine, des autocars spécialement affrétés devraient être mis en place pour fluidifier la circulation et réduire les embouteillages.

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium en voiture 

    En provenance de l’I-30, prenez la sortie 28 vers Ballpark Way ou Collins Street, puis suivez les panneaux pour AT&T Way ou Randol Mill Road afin d’accéder aux parkings du stade.

    Le stade dispose de plus de 12 000 places de stationnement sur site. Les parkings ouvrent généralement cinq heures avant le coup d’envoi, laissant aux supporters suffisamment de temps pour arriver sereinement et s’installer.

  • Visites guidées du stade AT&T

    L'AT&T Stadium propose trois types de visites guidées aux supporters, chacune offrant des expériences uniques. 

    Visite libre

    Proposée en partenariat avec SeatGeek, la visite libre donne aux supporters un accès privilégié au terrain, aux vestiaires des Cowboys et des pom-pom girls, au Miller Lite Club ainsi qu’à la salle de presse où se tiennent les conférences d’après-match.

    Visite VIP

    La visite VIP propose un parcours guidé avec un expert du stade. Elle inclut tous les points d’intérêt de la visite libre, ainsi que des zones exclusives comme la tribune de presse et les loges privées.

    Visite « Rally Day »

    Incontournable pour les supporters inconditionnels des Dallas Cowboys, elle dévoile les coulisses, l’ambiance et l’énergie qui précèdent un match. Les fans accèdent de manière exclusive aux vestiaires, au terrain et à d’autres zones clés pour vivre l’expérience du groupe de l’intérieur.

  • Restaurants et bars à proximité de l’AT&T Stadium

    Texas Live !, situé à deux pas de l’AT&T Stadium, est un vaste complexe de loisirs proposant une large gamme d’options de restauration pour les supporters en visite. Le Taco Joint de Guy Fieri, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza et PBR Texas sont d’excellents endroits pour se détendre avant ou après la rencontre.

    Si vous disposez de plus de temps, dirigez-vous vers l’Urban Union District, un quartier voisin qui mérite le détour. Les adresses locales, telles que Cartel Taco Bar et Tipsy Oak, figurent parmi les préférées des habitants et servent une cuisine soignée dans une ambiance décontractée.