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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Dallas : comment réserver vos places, calendrier des matchs à l’AT&T Stadium, tarifs et toutes les informations utiles

Coupe du monde
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Si vous prévoyez de vous rendre à l’AT&T Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

L'AT&T Stadium figure parmi les douze sites prestigieux sélectionnés pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'édition la plus vaste de l'histoire, qui verra 48 nations s'affronter pour le titre suprême du football.

Déjà rodé aux événements de premier plan – All-Star Games de la NBA, WrestleManias, matchs de la NFL et rencontres footballistiques de haut niveau – le stade se prépare désormais à accueillir les meilleures nations du ballon rond.

Réservez dès maintenantvos places pourla Coupe du monde à Dallas.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’AT&T Stadium ?

    DateCalendrierPrix de revente moyenBillets
    Mercredi 17 juinAngleterre - Croatie (15 h, heure centrale)400 $ - 1 800 $Billets
    Lundi 22 juinArgentine – Autriche (12 h, heure centrale)450 $ – 2 100 $Billets
    Jeudi 25 juinJapon - Suède (18 h, heure centrale)Billets de 200 $ à 850 $Billets
    Samedi 27 juinJordanie - Argentine (21 h, heure centrale)450 $ – 2 000 $Billets
    Mardi 30 juin16es de finale (12 h CT)450 $ – 1 800 $Billets
    Vendredi 3 juillet1/32e de finale (13 h, heure du Centre)Billet : 450 $ – 1 800 $Billets
    Lundi 6 juilletHuitièmes de finale (14 h, heure du Centre)650 – 2 500 $Billet
    Mardi 14 juilletDemi-finale (14 h, HE)1 200 – 4 800 €Billets

    Le Lumen Field accueillera au total neuf rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matchs de la phase de groupes, deux matchs des 32es de finale, un match des 16es de finale et cette demi-finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à l’AT&T Stadium de Dallas ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente directe atteint désormais un plancher historique.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à DallasRéserverdes billets

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Présentation du stade AT&T

    Capacité80 000
    Année d’ouverture2009
    Équipe(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, États-Unis
    BilletsBillets
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Histoire du stade AT&T

    Achévé en 2009, l’AT&T Stadium est depuis le terrain de jeu des Dallas Cowboys, franchise de la NFL. Inauguré sous le nom de Cowboys Stadium, il a été rebaptisé AT&T Stadium en 2013. Avec ses 80 000 sièges, il figure parmi les enceintes les plus vastes et les plus emblématiques des États-Unis.

    Outre son lien étroit avec la NFL, l’AT&T Stadium a accueilli plusieurs autres événements sportifs majeurs au fil des ans, notamment WrestleMania à deux reprises et le Super Bowl en 2010, un an seulement après son ouverture.

    Il s’est également imposé comme une destination de choix pour le football, ayant accueilli la Copa América 2024, la Gold Cup de la CONCACAF et, plus récemment, la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, affirmant ainsi son statut de scène internationale de premier plan.

    Lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’AT&T Stadium doit accueillir neuf rencontres : cinq matches de phase de groupes et quatre affiches éliminatoires.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l'AT&T Stadium ?

    Inauguré en 2009, l'AT&T Stadium est l'antre des Dallas Cowboys, franchise de la NFL. 
    Équipede la Ligue
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium

    Comment rejoindre l’AT&T Stadium en transports en commun 

    Malheureusement, aucun transport en commun ne dessert directement l’AT&T Stadium. Le réseau Trinity Metro et les tramways offrent des solutions pratiques, mais ils ne circulent pas les jours de match, ce qui complique l’accès au stade. Les supporters visiteurs doivent donc souvent emprunter des navettes ou des taxis collectifs pour rejoindre l’arène. Toutefois, lors de la Coupe du monde de l’année prochaine, des autocars spécialement affrétés devraient être mis en place pour fluidifier la circulation et réduire les embouteillages.

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium en voiture 

    En voiture, prenez la sortie 28 vers Ballpark Way ou Collins Street depuis l’autoroute I-30, puis suivez les panneaux AT&T Way ou Randol Mill Road pour accéder aux parkings.

    Le stade dispose de plus de 12 000 places de stationnement sur site. Les parkings ouvrent généralement cinq heures avant le coup d’envoi, laissant aux supporters suffisamment de temps pour arriver sereinement et s’installer.

  • Visites guidées du stade AT&T

    L'AT&T Stadium propose trois types de visites guidées aux supporters, chacune offrant des expériences uniques. 

    Visite libre

    Proposée en partenariat avec SeatGeek, la billetterie officielle, cette visite libre donne aux supporters un accès privilégié au terrain, aux vestiaires des Cowboys et des cheerleaders, au Miller Lite Club ainsi qu’à la salle de presse où se tiennent les conférences d’après-match.

    Visite VIP

    La visite VIP propose un parcours guidé avec un accompagnateur expérimenté. Elle inclut tous les points d’intérêt de la visite libre, plus des zones exclusives comme la tribune de presse, les loges privées et bien plus.

    Visite « Rally Day »

    Incontournable pour les supporters inconditionnels des Dallas Cowboys, elle dévoile les coulisses, l’ambiance et l’énergie qui précèdent un match. Les fans accèdent en exclusivité aux vestiaires, au terrain et à d’autres zones clés pour vivre l’expérience de l’équipe de l’intérieur.

  • Où manger et boire un verre près de l’AT&T Stadium

    Situé à deux pas de l’AT&T Stadium, Texas Live! est un vaste complexe de loisirs offrant de multiples options de restauration pour les supporters en déplacement. Le Taco Joint de Guy Fieri, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza ouencore PBR Texas sont des adresses idéales pour se détendre avant ou après la rencontre.

    Si vous disposez de plus de temps, l’Urban Union District, quartier voisin, mérite le détour. Les habitants plébiscitent des adresses comme Cartel Taco Bar et Tipsy Oak, où l’on savoure une cuisine soignée dans une ambiance décontractée.