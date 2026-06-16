L'AT&T Stadium figure parmi les douze sites prestigieux sélectionnés pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'édition la plus vaste de l'histoire, qui verra 48 nations s'affronter pour le titre suprême du football.

Déjà rodé aux événements de premier plan – All-Star Games de la NBA, WrestleManias, matchs de la NFL et rencontres footballistiques de haut niveau – le stade se prépare désormais à accueillir les meilleures nations du ballon rond.

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