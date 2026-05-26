L'AT&T Stadium figure parmi les 12 sites prestigieux sélectionnés pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'édition la plus vaste de l'histoire, qui verra 48 équipes s'affronter pour le titre suprême du football.

Fidèle à sa réputation d’accueillir des événements de premier plan tels que le NBA All-Star Game, WrestleMania, des rencontres de la NFL et des affiches footballistiques de haut niveau, l’AT&T Stadium se prépare à recevoir les meilleures nations du ballon rond.

GOAL vous fournit ici toutes les informations essentielles pour visiter ce stade emblématique, situé au cœur de Dallas.

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