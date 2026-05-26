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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Dallas : calendrier des matchs à l’AT&T Stadium, tarifs et tout ce que vous devez savoir sur ce lieu hôte de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre à l’AT&T Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

L'AT&T Stadium figure parmi les 12 sites prestigieux sélectionnés pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'édition la plus vaste de l'histoire, qui verra 48 équipes s'affronter pour le titre suprême du football.

Réservezdès maintenant vos billets pourla Coupe du monde à Dallas.

Fidèle à sa réputation d’accueillir des événements de premier plan tels que le NBA All-Star Game, WrestleMania, des rencontres de la NFL et des affiches footballistiques de haut niveau, l’AT&T Stadium se prépare à recevoir les meilleures nations du ballon rond.

GOAL vous fournit ici toutes les informations essentielles pour visiter ce stade emblématique, situé au cœur de Dallas.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’AT&T Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Dimanche 14 juinPays-Bas – Japon (15 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Mercredi 17 juinAngleterre - Croatie (15 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Lundi 22 juinArgentine vs Autriche (12 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Jeudi 25 juinJapon - Suède (18 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Samedi 27 juinJordanie vs Argentine (21 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Mardi 30 juin16^(es) de finale (12 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Vendredi 3 juillet16^(es) de finale (13 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Lundi 6 juilletHuitièmes de finale (14 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets
    Mardi 14 juilletDemi-finale (14 h, heure centrale)AT&T Stadium (Arlington)Billets

    Le Lumen Field accueillera au total neuf rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes, deux matches des seizièmes de finale, un match des quarts de finale et une demi-finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à l’AT&T Stadium de Dallas ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en prévente atteint désormais un plus bas historique.

    Voici ce que vous devez retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente.

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  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Présentation du stade AT&T

    Capacité80 000
    Année d’ouverture2009
    Équipe(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, États-Unis
    BilletsBillets
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Histoire du stade AT&T

    Achévé en 2009, l'AT&T Stadium est depuis le terrain de jeu des Dallas Cowboys, franchise de la NFL. Initialement nommé Cowboys Stadium, il a pris son nom actuel en 2013. Avec ses 80 000 sièges, il figure parmi les stades les plus vastes et les plus emblématiques des États-Unis.

    Outre son ancrage dans la NFL, l’AT&T Stadium a accueilli plusieurs événements sportifs majeurs, comme WrestleMania à deux reprises et le Super Bowl 2010, seulement un an après son inauguration.

    Il s’est également imposé comme une destination de choix pour le football, ayant accueilli la Copa América 2024, la Gold Cup de la CONCACAF et, plus récemment, la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, affirmant ainsi son statut de site majeur sur la scène internationale.

    Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’AT&T Stadium doit accueillir neuf rencontres : cinq de la phase de groupes et quatre matches à élimination directe.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l'AT&T Stadium ?

    Inauguré en 2009, l'AT&T Stadium est l'antre des Dallas Cowboys, franchise de la NFL. 
    ÉquipeLigue
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium

    Comment rejoindre l’AT&T Stadium en transports en commun 

    Malheureusement, aucun transport en commun direct ne dessert l’AT&T Stadium. Le Trinity Metro et les tramways, bien que pratiques, ne circulent pas les jours de match, ce qui complique l’accès au stade. Les supporters visiteurs doivent donc souvent emprunter des navettes ou des taxis collectifs pour rejoindre l’arène. Toutefois, à l’occasion de la Coupe du monde de l’année prochaine, des autocars spéciaux seront mis en place afin de fluidifier la circulation et de réduire les embouteillages.

    Comment se rendre à l’AT&T Stadium en voiture 

    En voiture, prenez la sortie 28 vers Ballpark Way ou Collins Street depuis l’I-30, puis suivez les panneaux AT&T Way ou Randol Mill Road jusqu’aux parkings du stade.

    Le stade dispose de plus de 12 000 places de stationnement sur site ; les parkings ouvrent généralement cinq heures avant le coup d’envoi, laissant aux supporters suffisamment de temps pour arriver sereinement et s’installer.

  • Visites guidées du stade AT&T

    L'AT&T Stadium propose trois types de visites guidées aux supporters, chacune offrant des expériences uniques. 

    Visite libre

    Organisée par SeatGeek, la billetterie officielle, cette option self-guided vous ouvre les portes du terrain, des vestiaires des Cowboys et des cheerleaders, du Miller Lite Club ainsi que de la salle de presse où se tiennent les conférences d’après-match.

    Visite VIP

    La visite VIP propose un parcours guidé avec un accompagnateur expérimenté. Elle inclut tous les points d’intérêt de la visite libre, ainsi qu’un accès privilégié à la tribune de presse, aux loges privées et à d’autres espaces exclusifs.

    Visite « Rally Day »

    Incontournable pour les supporters inconditionnels des Dallas Cowboys, elle dévoile les coulisses de l’ambiance électrique qui précède une rencontre. Les fans accèdent en exclusivité aux vestiaires, au terrain et à d’autres zones clés pour vivre l’expérience du groupe de l’intérieur.

  • Où manger et boire près de l’AT&T Stadium

    Situé à deux pas de l’AT&T Stadium, Texas Live! est un vaste complexe de loisirs qui offre aux supporters de passage un large choix de restaurants. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza et PBR Texas sont autant d’adresses idéales pour se détendre avant ou après la rencontre.

    Si vous disposez de plus de temps, l’Urban Union District, quartier voisin, mérite le détour. Les locaux plébiscitent notamment le Cartel Taco Bar et le Tipsy Oak, deux adresses conviviales où la qualité de la cuisine est au rendez-vous.