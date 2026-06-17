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Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Boston : calendrier du Gillette Stadium, matchs de poule et tout ce qu’il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Gillette Stadium à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

Situé à Foxborough, dans le Massachusetts, le Gillette Stadium accueillera au total sept matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, tant lors de la phase de groupes que lors des phases à élimination directe.

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Inauguré il y a 23 ans, le stade a déjà accueilli des rencontres de NFL et de MLS, des affiches internationales, des matchs universitaires et des concerts de premier plan.

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EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, tarifs, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au Gillette Stadium ?

    DateCalendrierPrix de revente moyenBillets
    Vendredi 19 juinÉcosse - Maroc (18 h, heure de l’Est)180 $ - 850 $Billets
    Mardi 23 juinAngleterre - Ghana (16 h, heure de l'Est)350 $ – 1 500 $Billet
    Vendredi 26 juinNorvège - France (15 h, heure de l’Est)380 $ – 1 600 $Billet
    Lundi 29 juinSeizièmes de finale (16 h 30, heure de l’Est)450 $ – 1 800 $Billet
    Jeudi 9 juilletQuarts de finale (16 h, HE)800 $ – 3 200 $Billets

    Le Gillette Stadium accueillera au total sept rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matchs de la phase de groupes, une rencontre à élimination directe des huitièmes de finale et ce quart de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à Boston, au Gillette Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets pour l’achat direct est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

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  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Présentation du Gillette Stadium

    Capacité65 878
    Année d’ouverture2002
    ÉquipesNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adresse1 Patriot Place, Foxborough, MA 02035, États-Unis
    BilletsBillets
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Histoire du Gillette Stadium

    Inauguré en 2002 pour remplacer le défunt Foxborough Stadium, le Gillette Stadium est devenu le nouveau terrain de jeu des New England Patriots, puis, à la même époque, celui du New England Revolution, franchise de la MLS. Nommé dans un premier temps CMGI Field, l’enceinte a pris son nom actuel lorsque la marque Gillette a acquis les droits de dénomination.

    Depuis son ouverture, l’enceinte a accueilli d’innombrables rencontres, des moments inoubliables, des athlètes légendaires ainsi que des artistes de renommée mondiale. En 2023, une rénovation de 250 millions de dollars l’a transformé en un complexe ultramoderne, dont le point d’orgue est une tour de 22 étages, « The Lighthouse », offrant aux visiteurs une vue à 360 degrés sur le stade et la ville de Boston. 

    En 2024, Lionel Messi s’y est produit avec l’Inter Miami face à l’équipe locale. Plus récemment, une statue rendant hommage à la légende des Patriots, Tom Brady, a été dévoilée à l’extérieur de l’arène.

    Un nouveau chapitre s’ouvre : le stade accueillera sept rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, promettant déjà un spectacle à la hauteur de sa légende.

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Gillette Stadium ?

    Le Gillette Stadium accueille les New England Patriots de la NFL et abrite, juste à l’extérieur, une impressionnante statue rendant hommage au quarterback légendaire Tom Brady. Il sert également de terrain à domicile au New England Revolution, club de la MLS.

    ÉquipeLigue
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Comment se rendre au Gillette Stadium

    Comment rejoindre le Gillette Stadium en transports en commun 

    Le moyen le plus simple et le plus fiable pour rejoindre le Gillette Stadium est de prendre la ligne de banlieue MBTA reliant la gare de South Boston à celle deFoxboro, située juste à côté du stade. Le billet aller-retour coûte environ 20 $ et peut être acheté via l’application mTicket dela MBTA. 

    Comment se rendre au Gillette Stadium en voiture 

    En voiture, prenez les autoroutes I-95 ou I-495 ; des places de stationnement sont disponibles à proximité, mais il est conseillé d’acheter votre billet de parking et de réserver votre emplacement à l’avance pour éviter tout désagrément, surtout le jour du match. 

  • Visites guidées du Gillette Stadium

    Actuellement, le Gillette Stadium ne propose aucune visite guidée, qu’elle soit publique ou privée. Les visiteurs peuvent toutefois se rendre au « Lighthouse », qui offre une vue imprenable sur l’ensemble du stade et ses environs. Vous pouvez également découvrir le « Patriots Hall of Fame », un musée immersif qui rend hommage à la riche histoire de la franchise, puis faire un tour au « Patriots ProShop » pour acheter des produits officiels et vivre une expérience unique en tant que supporter.

  • Où manger et boire près du Gillette Stadium

    Le Gillette Stadium est bordé par Patriot Place, une esplanade commerciale en plein air dynamique, aménagée par le Kraft Group. Elle offre de multiples options de restauration et une expérience unique à deux pas du stade. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie et plusieurs autres établissements sont très appréciés du public et proposent une large gamme de plats, des pizzas aux steaks en passant par les cocktails et les concerts. 

    Les supporters peuvent aussi se rendre au Patriot Hall of Fame, un musée retraçant l’histoire des New England Patriots. 