Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Boston : calendrier du Gillette Stadium, matchs de poule et tout ce qu’il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

Situé à Foxborough, dans le Massachusetts, le Gillette Stadium accueillera au total sept matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, tant lors de la phase de groupes que lors des phases à élimination directe.

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Inauguré il y a 23 ans, le stade a déjà accueilli des rencontres de NFL et de MLS, des affiches internationales, des matchs universitaires et des concerts de premier plan.

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