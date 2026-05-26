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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Boston : calendrier du Gillette Stadium, matchs de groupe et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Gillette Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

Situé à Foxborough, dans le Massachusetts, le Gillette Stadium accueillera au total sept matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026, tant lors de la phase de groupes que lors des phases à élimination directe.

Réservez vos billets pourla Coupe du monde à Boston.

Inauguré il y a 23 ans, l’équipement a déjà accueilli des rencontres de NFL et de MLS, des affiches internationales, des matchs universitaires ainsi que des concerts de premier plan.

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En raison de contraintes de parrainage, l’enceinte sera rebaptisée « Boston Stadium » durant la compétition. 

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte durant votre séjour, GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de l’événement en toute sérénité.

LIRE LA SUITE : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au Gillette Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Samedi 13 juinHaïti vs Écosse (21 h, heure de l’Est)Gillette Stadium (Foxborough)Billets
    Mardi 16 juinNorvège - Irak (18 h HE)Stade Gillette (Foxborough)Billets
    Vendredi 19 juinÉcosse - Maroc (18 h HE)Stade Gillette (Foxborough)Billets
    Mardi 23 juinAngleterre vs Ghana (16 h HE)Gillette Stadium (Foxborough)Billets
    Vendredi 26 juinNorvège - France (15 h HE)Gillette Stadium (Foxborough)Billets
    Lundi 29 juinSeizièmes de finale (16 h 30 HE)Gillette Stadium (Foxborough)Billets
    Jeudi 9 juilletQuarts de finale (16 h HE)Gillette Stadium (Foxborough)Billets

    Le stade accueillera au total sept rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : cinq matches de la phase de groupes, une rencontre à élimination directe des huitièmes de finale et ce quart de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à Boston au Gillette Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

    Réservezvos places pourla Coupe du monde à Boston.

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Présentation du Gillette Stadium

    Capacité65 878
    Année d’ouverture2002
    ÉquipesNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adresse1 Patriot Place, Foxborough, MA 02035, États-Unis
    BilletsBillets
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Histoire du Gillette Stadium

    Inauguré en 2002 pour succéder au vieux Foxborough Stadium, le Gillette Stadium est devenu le nouveau terrain des New England Patriots, puis, un peu plus tard, celui du club de MLS New England Revolution. D’abord nommé CMGI Field, l’enceinte a pris son nom actuel lorsque Gillette a acquis les droits de dénomination.

    Depuis son ouverture, l’enceinte a accueilli d’innombrables rencontres, des moments inoubliables, des athlètes légendaires et des artistes de renommée mondiale. En 2023, une rénovation de 250 millions de dollars l’a doté d’infrastructures ultramodernes, dont une tour de 22 étages, « The Lighthouse », offrant aux visiteurs une vue à 360 degrés sur le stade et la ville de Boston. 

    En 2024, Lionel Messi y a disputé un match avec l’Inter Miami face à l’équipe locale. Plus récemment, une statue rendant hommage à la légende des Patriots, Tom Brady, a été dévoilée à l’extérieur de l’arène.

    Un nouveau chapitre s’ouvre : le stade accueillera sept rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, promettant déjà un spectacle à la hauteur de sa réputation.

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Gillette Stadium ?

    Le Gillette Stadium accueille les New England Patriots de la NFL et abrite, juste à l’extérieur, une impressionnante statue rendant hommage au légendaire quarterback Tom Brady. Il sert également de terrain à domicile à l’équipe de MLS, leNew England Revolution.

    ÉquipeLigue
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Comment se rendre au Gillette Stadium

    Comment rejoindre le Gillette Stadium en transports en commun 

    Le moyen le plus simple et le plus fiable est de prendre le train de banlieue MBTA reliant la gare de South Boston à celle deFoxboro, située juste à côté du stade. Le billet aller-retour coûte environ 20 $ et peut être réservé via l’application mTicket de laMBTA. 

    Comment se rendre au Gillette Stadium en voiture 

    En voiture, prenez les autoroutes I-95 ou I-495 ; des places de stationnement sont disponibles à proximité, mais il est conseillé d’acheter votre billet de parking à l’avance pour garantir votre emplacement les jours de match. 

  • Visites guidées du Gillette Stadium

    Actuellement, le Gillette Stadium ne propose aucune visite guidée, qu’elle soit publique ou privée. Les visiteurs peuvent toutefois s’offrir une montée au « Lighthouse », qui offre une vue imprenable sur l’ensemble du stade et ses environs. Vous pouvez également découvrir le « Patriots Hall of Fame », un musée immersif qui célèbre la riche histoire du club, puis faire un tour au « Patriots ProShop » pour acheter des produits officiels et vivre une expérience unique en tant que supporter.

  • Restaurants et bars à proximité du Gillette Stadium

    Le Gillette Stadium est bordé par Patriot Place, complexe commercial en plein air dynamique érigé par le Kraft Group, qui regorge d’options de restauration et crée une expérience unique autour de l’arène. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie et d’autres enseignes prisées proposent une large gamme de mets, des pizzas aux steaks, en passant par les cocktails et les concerts. 

    Les supporters peuvent aussi se rendre au Patriot Hall of Fame, un musée retraçant l’histoire des New England Patriots. 