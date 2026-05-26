Situé à Foxborough, dans le Massachusetts, le Gillette Stadium accueillera au total sept matches de la Coupe du monde de la FIFA 2026, tant lors de la phase de groupes que lors des phases à élimination directe.

Inauguré il y a 23 ans, l’équipement a déjà accueilli des rencontres de NFL et de MLS, des affiches internationales, des matchs universitaires ainsi que des concerts de premier plan.

Avec 48 équipes prêtes à s’affronter pour le titre suprême, la compétition se tiendra en juin et juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En raison de contraintes de parrainage, l’enceinte sera rebaptisée « Boston Stadium » durant la compétition.

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