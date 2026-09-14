Guglielmo Vicario réclame des comptes après le chaos défensif en fin de match qui voit la Juventus s’incliner face à Sassuolo

La Juventus semblait avoir arraché un point après être revenue deux fois au score, mais un manque total de discipline tactique dans les toutes dernières secondes a permis à Vasilije Adzic d’arracher la victoire pour les hôtes. Vicario, qui s’est illustré depuis son arrivée en prêt en provenance de Tottenham, a été vu en train de hurler sur ses défenseurs au coup de sifflet final, visiblement furieux de la manière dont le match a été gâché.

Le match a tourné au cauchemar défensif pour les visiteurs, dont le piège du hors-jeu a été déjoué à de multiples reprises tout au long de la soirée. Des buts de Sebastiano Esposito et Kieron Bowie ont permis à Sassuolo de prendre deux fois l’avantage, mettant en lumière une ligne défensive haute qui semblait mal coordonnée et manquer de communication. Si le génie individuel d’Edon Zhegrova a permis à la Juve de revenir dans le match avec deux exploits en solitaire, l’échec collectif à sécuriser le dernier tiers défensif s’est finalement révélé fatal.