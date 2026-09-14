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Guglielmo Vicario réclame des comptes après le chaos défensif en fin de match qui voit la Juventus s’incliner face à Sassuolo
La fragilité défensive hante la Juventus
La Juventus semblait avoir arraché un point après être revenue deux fois au score, mais un manque total de discipline tactique dans les toutes dernières secondes a permis à Vasilije Adzic d’arracher la victoire pour les hôtes. Vicario, qui s’est illustré depuis son arrivée en prêt en provenance de Tottenham, a été vu en train de hurler sur ses défenseurs au coup de sifflet final, visiblement furieux de la manière dont le match a été gâché.
Le match a tourné au cauchemar défensif pour les visiteurs, dont le piège du hors-jeu a été déjoué à de multiples reprises tout au long de la soirée. Des buts de Sebastiano Esposito et Kieron Bowie ont permis à Sassuolo de prendre deux fois l’avantage, mettant en lumière une ligne défensive haute qui semblait mal coordonnée et manquer de communication. Si le génie individuel d’Edon Zhegrova a permis à la Juve de revenir dans le match avec deux exploits en solitaire, l’échec collectif à sécuriser le dernier tiers défensif s’est finalement révélé fatal.
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Le coût de la course à la victoire
Vicario a clairement indiqué que la nature des buts encaissés était précisément quelque chose que l’effectif avait travaillé pour éviter. S’exprimant auprès de DAZN après le match, Vicario s’est montré direct dans son analyse de l’implication mentale de l’équipe. « Il y a une grande amertume, parce que je comprends l’envie d’aller gagner le match, parce que nous sommes la Juventus et qu’il est de notre devoir de viser la victoire à chaque fois, mais nous avons perdu notre équilibre et nous en avons parlé toute la semaine », a expliqué le gardien de 29 ans.
« La Juventus ne peut pas encaisser deux buts comme ça. C’est un club à l’histoire glorieuse et nous ne pouvons pas concéder des buts comme ça. Nous devons être plus calmes et plus équilibrés, parce que nous avons une équipe pleine de qualité, et nous serons capables de nous créer des occasions. »
Aucune excuse malgré la crise des blessures
La Juventus traverse actuellement une période difficile avec plusieurs joueurs clés sur la touche, notamment son capitaine Manuel Locatelli. Le milieu de terrain devrait être absent pendant quatre à six mois après une opération du ménisque, laissant un vide important dans l’entrejeu. Interrogé sur le fait de savoir si l’équipe souffrait de l’absence de son leader, Vicario a refusé d’utiliser la crise des blessures comme excuse aux performances.
« Nous sommes tristes de perdre Manuel, mais c’est une blessure de longue durée, et nous avons des joueurs de qualité dans l’effectif. Nous ne pouvons pas continuer à chercher des excuses », a déclaré Vicario.
- AFP
Regrets et colère au Mapei Stadium
Ce résultat porte un coup important à la dynamique de l’équipe, d’autant que la Juventus avait réussi à arracher un résultat dans des circonstances similaires une semaine plus tôt. À cette occasion, Federico Gatti était sorti du banc pour offrir un match nul 1-1 dans les derniers instants contre Milan. Interrogé sur le fait de savoir si ce résultat laissait plus de colère ou de regrets dans le vestiaire, Vicario a reconnu que les deux sentiments étaient très présents au sein du groupe. Le gardien a souligné qu’un club de la stature de la Juventus devait faire preuve de la maturité nécessaire pour gérer les différents temps d’un match, surtout après avoir tant travaillé pour revenir à hauteur.
« À mon avis, les deux, parce que nous avions réussi à faire tourner le match en notre faveur. Nous devons être capables de mieux contrôler ces moments du match, parce que nous avons la qualité », a-t-il confié.
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