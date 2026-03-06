Guglielmo Vicario « aurait pu envisager un transfert à la Juventus » lors de la défaite de Crystal Palace, Tottenham étant prêt à vendre son gardien de but pour seulement 17 millions de livres sterling en raison des craintes de relégation

La Juventus serait en tête de la course pour recruter l'ancien joueur d'Empoli, alors qu'elle prévoit une refonte totale de son effectif de gardiens de but. Les Bianconeri ont désespérément besoin de stabilité entre les poteaux après une série d'erreurs très médiatisées de leur gardien numéro 1, Michele Di Gregorio.Tuttosportrapporte que « des contacts préliminaires ont déjà été pris avec les représentants du joueur pour discuter d'un transfert cet été », le club italien considérant que le prix demandé de 17 millions de livres sterling (20 millions d'euros) est tout à fait abordable.