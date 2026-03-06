Getty Images Sport
Guglielmo Vicario « aurait pu envisager un transfert à la Juventus » lors de la défaite de Crystal Palace, Tottenham étant prêt à vendre son gardien de but pour seulement 17 millions de livres sterling en raison des craintes de relégation
La Juventus identifie Vicario comme la solution
La Juventus serait en tête de la course pour recruter l'ancien joueur d'Empoli, alors qu'elle prévoit une refonte totale de son effectif de gardiens de but. Les Bianconeri ont désespérément besoin de stabilité entre les poteaux après une série d'erreurs très médiatisées de leur gardien numéro 1, Michele Di Gregorio.Tuttosportrapporte que « des contacts préliminaires ont déjà été pris avec les représentants du joueur pour discuter d'un transfert cet été », le club italien considérant que le prix demandé de 17 millions de livres sterling (20 millions d'euros) est tout à fait abordable.
Vicario rêve-t-il déjà de la Juve ?
Les difficultés rencontrées par Tottenham ont plongé l'équipe dans la tourmente, exacerbée par une défaite démoralisante 3-1 à domicile contre Crystal Palace qui a soulevé de sérieuses questions quant au statut du club en première division. En effet, Tuttosport va jusqu'à suggérer que l'attention de Vicario « aurait pu être téléportée à Turn » pendant le match, compte tenu de la nature du résultat désastreux et des spéculations croissantes sur son avenir.
La pression monte sur Igor Tudor
Alors que les rumeurs de transfert vont bon train autour de Vicario, la préoccupation immédiate de Tottenham est sa position précaire au classement de la Premier League. La défaite contre Crystal Palace a mis en évidence les faiblesses défensives qui ont miné l'équipe tout au long de la saison. Tudor, qui est intervenu pour stabiliser la situation, a trouvé la tâche beaucoup plus difficile que prévu, et l'instabilité a alimenté les spéculations selon lesquelles des stars comme Vicario cherchent une issue.
Inter se joint à la course
La Juventus n'est pas la seule à surveiller de près la situation de Vicario, puisque l'Inter, son rival en Serie A, serait également intéressé par le joueur. Les Nerazzurri se préparent à l'après-Yann Sommer, le gardien suisse vétéran dont le contrat expire en juin. Tuttosport affirme que l'Inter considère Vicario comme une cible idéale pour le mercato estival. Cela pourrait déclencher une lutte acharnée entre les deux géants italiens pour le recruter, alors que les Spurs se préparent à une refonte potentielle de leur effectif.
