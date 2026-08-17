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Guet-apens à l’aéroport ! De furieux supporters du PAOK se révoltent pour EMPÊCHER un transfert de 30 M€ au Borussia Dortmund
Révolte des supporters autour du transfert à Dortmund
Le transfert envisagé de Konstantelias à Dortmund a déclenché une révolte massive et furieuse parmi les supporters du PAOK, selon BILD. L'international grec s'est envolé pour l'Allemagne dimanche afin de passer sa visite médicale avant ce transfert retentissant. Cependant, son départ imminent a provoqué un retour de bâton immédiat à Thessalonique.
Le principal groupe d'ultras du PAOK, connu sous le nom de Gate 4, s'est publiquement opposé à ce transfert lucratif et a immédiatement commencé à protester contre cette décision. Dortmund aurait accepté de payer un montant garanti compris entre 25 et 27 millions d'euros. En y ajoutant les bonus liés aux performances, l'ensemble du package financier pourrait finalement dépasser la barre des 30 millions d'euros.
- Getty Images Sport
Les protestations atteignent le bureau du président
La réaction furieuse des supporters a rapidement dépassé le simple cadre des plaintes sur les réseaux sociaux. Des fans protestataires se sont rendus physiquement au bureau du président du club, exigeant agressivement une réunion d’urgence pour stopper le transfert. D’autres supporters, plus passionnés, se sont rassemblés devant le stade pour exprimer fermement leur mécontentement extrême.
Incroyablement, BILD suggère que quelques supporters ont même attendu le milieu offensif à l’aéroport de Dortmund, dans l’espoir désespéré de le dissuader d’effectuer ce transfert. La situation reste extrêmement tendue alors que le Borussia Dortmund tente de finaliser les documents nécessaires. Le géant allemand s’est immédiatement tourné vers Konstantelias après sa tentative ratée de recruter Said El Mala de Koln.
Échos de la saga de Stuttgart
Ce scénario tendu parlera énormément à la direction du PAOK. Pas plus tard que l’été dernier, Stuttgart a tenté de recruter le talentueux milieu offensif et s’est heurté exactement à la même pression intense de la part de la bruyante base de supporters. Au cours de ce feuilleton, le propriétaire Ivan Savvidis a fini par céder de manière spectaculaire à cette énorme pression et a totalement annulé l’opération. Konstantelias a ensuite signé un nouveau contrat lucratif jusqu’en 2029 et est resté exactement là où il était.
Gate 4 était parvenu à ses fins par le passé et est désormais farouchement déterminé à répéter ce succès. Toutefois, contrairement au précédent épisode avec Stuttgart, le joueur a cette fois bel et bien pris l’avion et voyagé jusqu’en Allemagne.
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Conditions du contrat et perspectives d’avenir
Konstantelias aurait, selon certaines informations, engagé son avenir à long terme avec Dortmund en signant un contrat de cinq ans qui le lie au club jusqu’en 2031. L’international grec verra ses revenus augmenter significativement, son salaire brut en Allemagne devant se situer entre 3 et 4 millions d’euros par saison.
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