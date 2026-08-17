Le transfert envisagé de Konstantelias à Dortmund a déclenché une révolte massive et furieuse parmi les supporters du PAOK, selon BILD. L'international grec s'est envolé pour l'Allemagne dimanche afin de passer sa visite médicale avant ce transfert retentissant. Cependant, son départ imminent a provoqué un retour de bâton immédiat à Thessalonique.

Le principal groupe d'ultras du PAOK, connu sous le nom de Gate 4, s'est publiquement opposé à ce transfert lucratif et a immédiatement commencé à protester contre cette décision. Dortmund aurait accepté de payer un montant garanti compris entre 25 et 27 millions d'euros. En y ajoutant les bonus liés aux performances, l'ensemble du package financier pourrait finalement dépasser la barre des 30 millions d'euros.