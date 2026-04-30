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« Guerre sur le terrain ! » - Arsenal a adressé une demande de dernière minute à l'UEFA avant le match contre l'Atlético Madrid, soupçonnant Diego Simeone de recourir à des « manœuvres déloyales »
Les supporters des Gunners demandent à l’UEFA d’intervenir.
Arsenal a demandé une inspection officielle de la pelouse à l’UEFA, à quelques heures seulement de son match européen décisif à Madrid. Cette démarche inhabituelle souligne la méfiance et la préparation méticuleuse qui précèdent le déplacement chez l’équipe de Diego Simeone, réputée pour exploiter le moindre avantage afin de perturber les visiteurs.
Selon le journaliste Guillem Balague, les Gunners, insatisfaits de l’état de la pelouse lors de leur reconnaissance, ont pressé l’instance européenne de vérifier physiquement la hauteur du gazon pour s’assurer qu’elle respecte les réglementations officielles.
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Simeone accusé de « manœuvres déloyales »
« Je dois vous parler de la polémique autour du gazon qui a éclaté il y a à peine une heure », a révélé Balague lors de son reportage d’avant-match sur CBS Sports. « Les jardiniers d’Arsenal sont arrivés en se disant : “Le gazon est trop haut. Ça ne nous convient pas.” Ils ont demandé à l’UEFA de le mesurer. Ils n’étaient pas satisfaits. Ils pensaient que c’était Simeone qui manigançait quelque chose. »
Ces soupçons n’étaient pas infondés : l’Atlético avait déjà été accusé de recourir à ce genre de tactique en Ligue des champions. Balague a ensuite résumé la conclusion de l’épisode : « Au bout d’un moment, l’UEFA a répondu que non, la hauteur était en réalité de 26 millimètres. La limite est de 30, car entre 21 et 30, on a 26. C’était la même chose quand ils ont joué contre Barcelone ici. »
Barcelone et les Spurs avaient déjà essuyé des revers
Arsenal n'est pas le premier club à exprimer des réserves sur l'état de la pelouse du Metropolitano. Plus tôt dans la compétition, Hansi Flick avait déjà évoqué le sujet avec le délégué de match de l'UEFA lors de la venue du FC Barcelone. Le club catalan estimait que la hauteur du gazon avait été choisie délibérément pour ralentir son jeu de passes.
Tottenham Hotspur a, lui aussi, connu des déconvenues similaires, son entourage estimant que la pelouse avait été trop arrosée afin d’alourdir le terrain. Malgré ces plaintes récurrentes, l’Atlético a toujours rejeté ces accusations, assurant que la surface est entretenue selon des conditions optimales, en fonction de la météo locale et des températures de la capitale espagnole.
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Le match s'est conclu sur un partage
La « guerre du gazon » ayant précédé la rencontre a annoncé une rencontre physiquement intense, et l’équipe d’Arteta a dû se contenter d’un match nul 1-1 lors de ce match aller. Viktor Gyokeres a ouvert le score sur penalty, avant que Julian Alvarez n’égalise pour les locaux, également sur penalty, en début de seconde période.
Si les Gunners estiment que l’état du terrain a favorisé le dispositif de Simeone, ils quittent Madrid avec une qualification encore indécise. Le match retour à l’Emirates se déroulera probablement sur une surface bien plus rapide, ce qui, espère Arteta, conviendra mieux au style de son équipe, déterminée à atteindre la finale.