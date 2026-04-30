« Je dois vous parler de la polémique autour du gazon qui a éclaté il y a à peine une heure », a révélé Balague lors de son reportage d’avant-match sur CBS Sports. « Les jardiniers d’Arsenal sont arrivés en se disant : “Le gazon est trop haut. Ça ne nous convient pas.” Ils ont demandé à l’UEFA de le mesurer. Ils n’étaient pas satisfaits. Ils pensaient que c’était Simeone qui manigançait quelque chose. »

Ces soupçons n’étaient pas infondés : l’Atlético avait déjà été accusé de recourir à ce genre de tactique en Ligue des champions. Balague a ensuite résumé la conclusion de l’épisode : « Au bout d’un moment, l’UEFA a répondu que non, la hauteur était en réalité de 26 millimètres. La limite est de 30, car entre 21 et 30, on a 26. C’était la même chose quand ils ont joué contre Barcelone ici. »