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سالم الدوسري ومبابي ويامالkooora
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Guerre psychologique : comment Salem Al-Dawsari a eu recours à l'arme de Mbappé et Yamal pour s'emparer du trône de l'Asie

FEATURES
F. Al-Buraikan
Salem Mohammed Al-Dossari
A. Beiranvand
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Kylian Mbappé
L. Yamal
Real Madrid
FC Barcelone
Arabie saoudite
Iran
France
Espagne

Bataille féroce

Salem Al-Dawsari n'a pas choisi le silence total dans sa course au prix du meilleur joueur d'Asie pour l'année 2026, malgré son éloignement des déclarations directes par lesquelles il revendiquerait son droit au sacre.

Les regards du monde sportif continental se tournent vers la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui accueille le jeudi 19 novembre 2026 la cérémonie annuelle des trophées de la Confédération asiatique de football.

Tous les yeux sont rivés sur la course effrénée au trône du « meilleur joueur d'Asie », où Salem Al-Dawsari entre dans une rude compétition face à son compatriote Firas Al-Buraikan, la star d'Al-Ahli, et à l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du Tractor. Dans un duel à couper le souffle qui n'admet aucune spéculation, entre le palmarès de Salem qui mise sur un troisième ballon, la détermination d'Al-Buraikan auréolé de titres continentaux et le prodige mondialiste d'Alireza, qui remportera la couronne lors de cette soirée asiatique tant attendue ?

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    Salem opte pour les messages indirects

    Salem Al-Dawsari a publié une photo de lui tenant le trophée de meilleur joueur d'Asie, et a également partagé une vidéo du jour de son sacre en 2022, des initiatives qui ont attiré l'attention et remis son exploit continental sur le devant de la scène avant la cérémonie tant attendue.

    Et bien qu'il n'ait pas fait de déclarations directes affirmant son droit au trophée, le timing de ces publications a ouvert la porte aux interprétations quant à sa volonté d'influer sur la course à la récompense.

    Le capitaine d'Al-Hilal possède un palmarès exceptionnel pour cette récompense, après l'avoir remportée à deux reprises par le passé, et il aspire à réaliser un exploit inédit en la décrochant pour la troisième fois, devenant ainsi le premier joueur de son histoire à atteindre ce chiffre.

    À lire aussi : Fermin Lopez pulvérise les forteresses de l'Atlético de Madrid lors de la soirée du « faux Mourinho »

    Mais le chemin vers le troisième titre ne semble pas aisé, face à une concurrence sérieuse de son coéquipier en sélection saoudienne Firas Al-Buraikan, et de l'Iranien Alireza Beiranvand.

    Sur le plan des chiffres, Salem a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matches avec Al-Hilal la saison dernière et jusqu'à présent. Il a également disputé 6 matches avec la sélection saoudienne au cours de l'année 2026, inscrivant un but, et a été sacré champion de la Coupe du Roi.

    Un bilan qui le place dans le cercle des prétendants, mais qui ouvre dans le même temps la porte à la comparaison avec ses concurrents, notamment compte tenu de la différence des exploits et des circonstances ayant façonné la nomination de chaque joueur.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Mbappé et Yamal : une campagne au grand jour, et Kane rafle « l'or »

    Avant la dernière cérémonie du Ballon d'Or, le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, et l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, ne se sont pas contentés d'attendre la décision des votants : ils se sont lancés dans une joute publique au sujet de leur légitimité respective à remporter le trophée.

    Dans un entretien accordé au journal « L'Équipe », la star française a affirmé qu'aucun joueur n'avait réalisé une saison meilleure que la sienne et qu'il méritait le sacre, s'appuyant sur son influence individuelle et sa capacité à faire la différence.

    Quant à Lamine Yamal, il a été plus explicite dans l'expression de son ambition, déclarant qu'il méritait le trophée, en s'appuyant sur les titres collectifs et les statistiques individuelles qu'il a accumulés.

    À l'inverse, Harry Kane a préféré s'éloigner des déclarations promotionnelles, laissant parler ce qu'il avait réalisé avec le Bayern Munich et en sélection, après avoir inscrit 73 buts en 65 matchs, avant de remporter la course à son avantage.

    Cette expérience révèle que l'autopromotion ne garantit pas nécessairement la victoire, tout comme le silence ne signifie pas s'éloigner de la compétition. Le trophée est en effet, au bout du compte, lié aux critères de vote et à l'évaluation de la saison, et non uniquement à l'ampleur de la présence médiatique ou à la capacité d'un joueur à attirer l'attention avant la cérémonie.

    C'est à partir de là que l'expérience de Salem apparaît différente : il n'a pas évoqué explicitement sa légitimité, mais il a remis en lumière ses accomplissements de manière indirecte.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    Al-Boraikan et Beiranvand : une concurrence aux critères différents

    De son côté, Firas Al-Brikan dispose d'un dossier solide qui renforce ses chances, lui qui a été l'auteur du but de la victoire historique d'Al-Ahli en finale de la Ligue des champions d'Asie de l'élite face aux Japonais de Machida Zelvia, à la sixième minute de la première période de prolongation, offrant à son équipe le titre continental et contribuant à la conservation du trophée pour la deuxième saison consécutive.

    Le palmarès d'Al-Brikan ne s'est pas arrêté à l'exploit asiatique, puisqu'il a contribué au sacre d'Al-Ahli en Supercoupe d'Arabie saoudite pour la deuxième fois de l'histoire du club. Il a également été l'un des éléments les plus marquants de la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe, remportée par l'Arabie saoudite, après avoir inscrit un but en finale et terminé la compétition en tant que meilleur buteur avec 3 réalisations. Autant de performances qui confèrent à l'attaquant un avantage évident en matière de titres et d'influence dans les moments décisifs.

    Quant à l'Iranien Alireza, il représente un cas à part au sein de la liste finale, étant le seul gardien de but parmi les nommés, un fait rare qui ne s'était pas reproduit depuis la nomination du Saoudien Mohamed Al-Deayea en 1996.

    Sa prestation lors de la Coupe du monde 2026 a été l'une des principales raisons de sa présence dans la compétition, notamment lors de la confrontation face à la Belgique qui s'est soldée par un match nul et vierge, lorsqu'il a repoussé sept tirs cadrés et a été élu homme du match.

    Alireza a également disputé les trois matchs de la sélection iranienne lors du Mondial, et a atteint les 90 sélections, devenant ainsi le gardien le plus capé de l'histoire de la sélection.

    Au niveau des clubs, il a aidé Tractor à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Asie de l'élite après quatre ans d'absence, et a participé à 9 matchs de la compétition, au cours desquels il a gardé ses cages inviolées lors de 5 rencontres, en plus de sa contribution à la deuxième place du championnat iranien.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem va-t-il rafler le trophée ou l'histoire de Mbappé et Yamal va-t-elle se répéter ?

    Le tableau ne se limite donc pas aux publications de Salem Al-Dawsari ou aux messages qu'il diffuse via ses comptes, mais concerne une course où les statistiques individuelles s'entremêlent avec les titres collectifs et les moments décisifs.

    Le capitaine d'Al-Hilal possède une histoire exceptionnelle avec le trophée et souhaite écrire un nouveau chapitre en décrochant un troisième titre. Mais il fait face à des concurrents qui disposent eux aussi de réalisations de poids, à leur tête Al-Brikan, dont le nom a été associé à des moments décisifs lors des sacres d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne.

    La question demeure : les messages indirects de Salem parviendront-ils à renforcer sa présence et à voler la vedette avant l'annonce du vainqueur, ou la leçon résidera-t-elle finalement dans ce qu'ont montré les joueurs sur le terrain, comme ce fut le cas avec Harry Kane ? La dernière édition du Ballon d'Or a en effet prouvé que les campagnes publiques ne décident pas à elles seules de la course, et que la décision finale reste entre les mains des votants, quelle que soit la voix des candidats ou l'ampleur de leur présence médiatique.