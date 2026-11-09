De son côté, Firas Al-Brikan dispose d'un dossier solide qui renforce ses chances, lui qui a été l'auteur du but de la victoire historique d'Al-Ahli en finale de la Ligue des champions d'Asie de l'élite face aux Japonais de Machida Zelvia, à la sixième minute de la première période de prolongation, offrant à son équipe le titre continental et contribuant à la conservation du trophée pour la deuxième saison consécutive.
Le palmarès d'Al-Brikan ne s'est pas arrêté à l'exploit asiatique, puisqu'il a contribué au sacre d'Al-Ahli en Supercoupe d'Arabie saoudite pour la deuxième fois de l'histoire du club. Il a également été l'un des éléments les plus marquants de la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe, remportée par l'Arabie saoudite, après avoir inscrit un but en finale et terminé la compétition en tant que meilleur buteur avec 3 réalisations. Autant de performances qui confèrent à l'attaquant un avantage évident en matière de titres et d'influence dans les moments décisifs.
Quant à l'Iranien Alireza, il représente un cas à part au sein de la liste finale, étant le seul gardien de but parmi les nommés, un fait rare qui ne s'était pas reproduit depuis la nomination du Saoudien Mohamed Al-Deayea en 1996.
Sa prestation lors de la Coupe du monde 2026 a été l'une des principales raisons de sa présence dans la compétition, notamment lors de la confrontation face à la Belgique qui s'est soldée par un match nul et vierge, lorsqu'il a repoussé sept tirs cadrés et a été élu homme du match.
Alireza a également disputé les trois matchs de la sélection iranienne lors du Mondial, et a atteint les 90 sélections, devenant ainsi le gardien le plus capé de l'histoire de la sélection.
Au niveau des clubs, il a aidé Tractor à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Asie de l'élite après quatre ans d'absence, et a participé à 9 matchs de la compétition, au cours desquels il a gardé ses cages inviolées lors de 5 rencontres, en plus de sa contribution à la deuxième place du championnat iranien.