Salem Al-Dawsari a publié une photo de lui tenant le trophée de meilleur joueur d'Asie, et a également partagé une vidéo du jour de son sacre en 2022, des initiatives qui ont attiré l'attention et remis son exploit continental sur le devant de la scène avant la cérémonie tant attendue.

Et bien qu'il n'ait pas fait de déclarations directes affirmant son droit au trophée, le timing de ces publications a ouvert la porte aux interprétations quant à sa volonté d'influer sur la course à la récompense.

Le capitaine d'Al-Hilal possède un palmarès exceptionnel pour cette récompense, après l'avoir remportée à deux reprises par le passé, et il aspire à réaliser un exploit inédit en la décrochant pour la troisième fois, devenant ainsi le premier joueur de son histoire à atteindre ce chiffre.

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Mais le chemin vers le troisième titre ne semble pas aisé, face à une concurrence sérieuse de son coéquipier en sélection saoudienne Firas Al-Buraikan, et de l'Iranien Alireza Beiranvand.

Sur le plan des chiffres, Salem a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matches avec Al-Hilal la saison dernière et jusqu'à présent. Il a également disputé 6 matches avec la sélection saoudienne au cours de l'année 2026, inscrivant un but, et a été sacré champion de la Coupe du Roi.

Un bilan qui le place dans le cercle des prétendants, mais qui ouvre dans le même temps la porte à la comparaison avec ses concurrents, notamment compte tenu de la différence des exploits et des circonstances ayant façonné la nomination de chaque joueur.