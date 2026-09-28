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Guerre des mots ! Barcelone assigne Florentino Perez en justice pour des accusations de « titres volés » et de diffamation dans l'affaire Negreira
Barcelone engage une action en justice contre Perez
La relation institutionnelle entre les deux plus grands clubs d’Espagne a atteint un nouveau point bas après qu’un tribunal de Madrid a fixé une audience de conciliation entre le FC Barcelone et le président du Real Madrid, Florentino Perez. La réunion doit avoir lieu le 25 novembre devant les tribunaux de Madrid, marquant une étape importante dans l’affaire de diffamation engagée par le Barça. Barcelone exige une rétractation officielle de Perez concernant des propos qu’il a tenus lors d’une conférence de presse en mai, au cours de laquelle il a lancé une attaque cinglante contre l’intégrité du club en lien avec l’enquête Negreira en cours.
Barcelone engagera des poursuites pénales pour diffamation si Perez ne se présente pas à l’audience ou refuse de se rétracter sur ses accusations liées à Negreira, portant la tension au niveau des conseils d’administration entre les deux rivaux à son plus haut niveau depuis des décennies.
- AFP
Les allégations Negreira et le dossier de l’UEFA
Au cœur du litige se trouvent les déclarations extraordinaires de Perez au sujet de la « corruption systémique » qui, selon lui, a caractérisé le football espagnol au cours des deux dernières décennies. Le président du Real Madrid n’a pas mâché ses mots en s’en prenant à l’affaire Negreira, déclarant : « La corruption dans l’affaire Negreira est systémique. C’est le plus grand scandale de l’histoire. Devoir entendre le président du CTA dire que ces choses doivent être oubliées... comment peuvent-elles être oubliées ? Les socios du Real sont avec moi dans ma guerre contre Negreira. Le Real Madrid n’est pas la seule victime, d’autres équipes souffrent aussi, tandis que le Barça est toujours le bénéficiaire. »
Poursuivant encore plus loin son offensive, Perez a révélé que le Real Madrid entreprenait des démarches juridiques concrètes pour impliquer l’instance dirigeante du football européen. « Nous préparons un dossier de 500 pages à envoyer à l’UEFA, et j’ai déjà parlé avec eux », a averti le président du Real. « Il n’existe aucun précédent à cela dans le football mondial. Voyons si l’UEFA intervient enfin, elle ne peut pas permettre que le football européen reste sous l’ombre d’une corruption qui a été payée pendant plus de 20 ans. »
L’affirmation de Perez sur des « titres volés » déclenche une action en justice du FC Barcelone
Cependant, Perez ne s’est pas arrêté à de simples allégations générales de corruption, allant plus loin dans son attaque en suggérant que le Real Madrid avait été systématiquement privé de trophées nationaux. Le président du Real Madrid a directement lié les paiements à Negreira aux titres perdus sur le terrain, déclarant avec audace : « Je suis ici depuis je ne sais combien de saisons et je n’ai remporté que sept Ligues des champions et sept Liga, alors que cela pourrait être 14 parce que sept Liga m’ont été volées. »
Cette déclaration explosive s’est révélée être le point de rupture pour la hiérarchie du Camp Nou. Considérant les propos de Perez comme une accusation sans équivoque de vol et de fraude, Barcelone a rapidement décidé de demander une intervention judiciaire afin de défendre devant les tribunaux son intégrité sportive, son bilan historique et son palmarès.
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La vive réaction institutionnelle du FC Barcelone
Le vice-président de Barcelone, Rafael Yuste, a condamné les propos de Perez, les qualifiant de stratagème visant à déstabiliser l'équipe, en déclarant : « Il a eu recours à l'infamie pour nous déstabiliser. Nous nous retrouverons devant les tribunaux. Le nom du Barça, cet écusson, n'est sali par personne. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous irons les chercher parce que nous avons tout à gagner. C'était pathétique. »
Le club est passé à l'action en juin, en publiant un communiqué officiel : « Barcelone informe qu'aujourd'hui la demande obligatoire de conciliation préalable au dépôt d'une plainte pour un délit de calomnie au titre de l'article 205 du Code pénal a été présentée contre le président du Real Madrid, M. Florentino Perez... L'objectif de cette action en justice est que M. Perez se rétracte sur certaines déclarations qu'il a faites en sachant qu'elles étaient fausses... Dans le cas où cette demande ne serait pas dûment satisfaite, le FC Barcelone procédera au dépôt de la plainte pénale correspondante. »
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