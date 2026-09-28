La relation institutionnelle entre les deux plus grands clubs d’Espagne a atteint un nouveau point bas après qu’un tribunal de Madrid a fixé une audience de conciliation entre le FC Barcelone et le président du Real Madrid, Florentino Perez. La réunion doit avoir lieu le 25 novembre devant les tribunaux de Madrid, marquant une étape importante dans l’affaire de diffamation engagée par le Barça. Barcelone exige une rétractation officielle de Perez concernant des propos qu’il a tenus lors d’une conférence de presse en mai, au cours de laquelle il a lancé une attaque cinglante contre l’intégrité du club en lien avec l’enquête Negreira en cours.

Barcelone engagera des poursuites pénales pour diffamation si Perez ne se présente pas à l’audience ou refuse de se rétracter sur ses accusations liées à Negreira, portant la tension au niveau des conseils d’administration entre les deux rivaux à son plus haut niveau depuis des décennies.