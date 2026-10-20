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Guerre au milieu de terrain ! Pedri et Vitinha prêts à se disputer le ballon dans un duel épique lors du choc entre le PSG et un Barça en pleine forme
Les moteurs du milieu de terrain se projettent sur une affiche européenne de prestige à Paris
Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans une forme remarquable. Champion d’Europe, le PSG reste invaincu depuis 12 matches sur la scène continentale, tandis que le Barça de Hansi Flick enchaîne 11 victoires toutes compétitions confondues, avec 48 buts inscrits.
Vitinha et Pedri, les moteurs de leurs milieux de terrain respectifs, se sont exprimés devant les médias avant le match. Tous deux estiment que la maîtrise du ballon sera déterminante.
Les deux équipes misant sur un pressing agressif et un jeu de passes fluide, le Parc des Princes sera le théâtre d’un duel tactique captivant.
- AFP
Pedri explique ce que Rodri apporte et se réjouit de son duel avec Vitinha
Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri a salué la présence stabilisatrice de Rodri au poste de milieu défensif, expliquant qu’elle lui donne davantage de liberté pour attaquer. « Rodri nous apporte beaucoup dans la tenue et l’organisation du milieu de terrain, a déclaré Pedri. Sa présence me donne plus de liberté pour aller de l’avant, car je sais qu’il sera toujours là. »
Pedri a également fait l’éloge de son homologue portugais : « Vitinha est un joueur qui fait vraiment la différence. Pour moi, il est l’un des meilleurs pour créer du jeu et conserver le ballon. »
« L’équipe qui aura le ballon demain déterminera le cours du match », a souligné l’international espagnol.
Vitinha assure ne pas craindre Yamal et détaille son plan de pressing
Le milieu de terrain du PSG Vitinha a rejeté l'idée que les champions de France craignent le jeune prodige Lamine Yamal, tout en exprimant un profond respect pour l'organisation du FC Barcelone. « Peur ? Non. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs au monde actuellement », a déclaré Vitinha. « Mais il n'y a pas que lui, Barcelone est une équipe incroyable. »
« Barcelone possède vraiment un milieu de terrain incroyable et j'aime son style de jeu », a souligné Vitinha à propos du système tactique du club.
« Parfois, la solution peut être de jouer un peu plus bas et, à d'autres moments, un peu plus haut… Les espaces s'ouvriront au fil du match », a ajouté la star portugaise.
- PRESSE SPORTS
Les cadors européens visent une victoire retentissante à Paris
Dotés tous deux d’une redoutable puissance offensive et d’un plan de jeu bien défini, le PSG et Barcelone s’affrontent mardi dans un premier test pour la suprématie européenne.
Le PSG veut prolonger sa série d’invincibilité à domicile, tandis que Barcelone espère mettre fin à une série de 17 matches européens sans garder sa cage inviolée.
Le PSG reçoit Barcelone à 20 h 00, heure d’été britannique, au Parc des Princes, pour un match qui devrait se jouer au milieu de terrain.
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