Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans une forme remarquable. Champion d’Europe, le PSG reste invaincu depuis 12 matches sur la scène continentale, tandis que le Barça de Hansi Flick enchaîne 11 victoires toutes compétitions confondues, avec 48 buts inscrits.

Vitinha et Pedri, les moteurs de leurs milieux de terrain respectifs, se sont exprimés devant les médias avant le match. Tous deux estiment que la maîtrise du ballon sera déterminante.

Les deux équipes misant sur un pressing agressif et un jeu de passes fluide, le Parc des Princes sera le théâtre d’un duel tactique captivant.