On se souvient que dans le final de Lyon-Fenerbahçe, match retour des barrages de la Ligue des champions qui a vu triompher les Turcs, lesquels ont décroché leur billet pour la phase de ligue, il s’est passé de tout. Grande amertume pour les Français à domicile, qui s’en sont surtout pris, dans les derniers instants, au milieu de terrain des jaune et bleu, ancien de la Lazio, Matteo Guendouzi. Le Français, ancien de Marseille et idole de l’OM, a en effet chambré ses rivaux et déclenché une bagarre au coup de sifflet final.





Pendant que les Turcs fêtaient leur qualification, Guendouzi a voulu provoquer ses rivaux en faisant, entre autres, le signe de Jul (un rappeur de Marseille). Le geste a déclenché la réaction des supporters de Lyon et des joueurs qui ont tenté de se faire justice eux-mêmes. Une bagarre a éclaté sur le terrain puis dans le tunnel menant aux vestiaires, les joueurs étant séparés par les staffs techniques. Filmé par les caméras, l’ancien de la Lazio a ensuite crié « Allez l’OM », soit « Forza Marsiglia ».







