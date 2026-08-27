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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Guendouzi : « 60 000 personnes insultaient ma famille, la provocation va dans les deux sens »

M. Guendouzi
Fenerbahce
Lyon

Le milieu de terrain français de Fenerbahçe explique les motivations de son geste dans l’après-match agité de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais

Après le match Lyon-Fenerbahçe, comme le rapporte RMC Sport, Guendouzi se justifie en expliquant les raisons qui l’ont conduit à son geste, lequel a provoqué une bagarre : « Quand 60 000 personnes insultent ta famille, ta mère, tes enfants, même avant le match, et que personne dans le stade ne leur dit de se taire. Si tu veux provoquer, la provocation va dans les deux sens. Si on ne peut pas fêter ça comme on en a envie. Si on ne peut pas faire le signe JUL, où va-t-on ! »


  • On se souvient que dans le final de Lyon-Fenerbahçe, match retour des barrages de la Ligue des champions qui a vu triompher les Turcs, lesquels ont décroché leur billet pour la phase de ligue, il s’est passé de tout. Grande amertume pour les Français à domicile, qui s’en sont surtout pris, dans les derniers instants, au milieu de terrain des jaune et bleu, ancien de la Lazio, Matteo Guendouzi. Le Français, ancien de Marseille et idole de l’OM, a en effet chambré ses rivaux et déclenché une bagarre au coup de sifflet final.


    Pendant que les Turcs fêtaient leur qualification, Guendouzi a voulu provoquer ses rivaux en faisant, entre autres, le signe de Jul (un rappeur de Marseille). Le geste a déclenché la réaction des supporters de Lyon et des joueurs qui ont tenté de se faire justice eux-mêmes. Une bagarre a éclaté sur le terrain puis dans le tunnel menant aux vestiaires, les joueurs étant séparés par les staffs techniques. Filmé par les caméras, l’ancien de la Lazio a ensuite crié « Allez l’OM », soit « Forza Marsiglia ».



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