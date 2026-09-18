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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Hussein Hamdy
Traduit par

Güler bouleverse les plans de Mourinho : un talent aux qualités singulières en quête d'une place au Real Madrid

A. Guler
J. Mourinho
Yan Diomandé
J. Bellingham
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Real Madrid
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le roi des passes décisives

Le brio d'Arda Güler dans la construction du jeu offensif avec le Real Madrid a révélé la multiplicité de ses rôles offensifs, alors que José Mourinho cherche le poste le plus adapté pour le joueur turc, qui a fait preuve d'une capacité remarquable à contrôler le rythme du jeu, à créer des occasions et à distribuer le ballon sous pression.

Selon le journal britannique « The Athletic », Güler ne semble pas être ce type de milieu de terrain robuste sur lequel le Real Madrid avait l'habitude de s'appuyer pour préserver l'équilibre d'une équipe tournée vers l'attaque, mais il apporte des éléments tout aussi importants à la nouvelle formation de Mourinho : le contrôle, le calme et la clarté dans la prise de décisions.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L'admiration de Mourinho

    Mourinho a déclaré au sujet de Güler avant la victoire 3-2 de son équipe contre Elche, mardi dernier : « La qualité de son jeu est stupéfiante. Sa vision, sa prise de décisions, sa construction du jeu, et la stabilité qu'il apporte à l'équipe. »

    Et d'ajouter : « Peut-être que je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il appartient à la toute première catégorie, mais je peux assurément dire qu'il appartient à la catégorie supérieure. »

    Güler cherche encore son meilleur poste, après avoir joué dans un rôle plus reculé au milieu de terrain, sur l'aile droite, et enfin au poste de meneur de jeu lors de la confrontation face à Elche. Mais contrairement aux saisons précédentes, où l'on demandait aux milieux de terrain du Real Madrid de couvrir de vastes espaces dans un système en 4-4-2 à plat, il existe désormais une place plus naturelle dans le onze de départ pour un joueur doté des qualités techniques que possède Güler.

    Sous la direction de Mourinho, le Real Madrid a jusqu'à présent défendu depuis des zones plus hautes et de manière plus resserrée, en réduisant les espaces entre les lignes et les distances entre les joueurs dans la phase défensive.

    L'équipe s'est montrée plus à l'aise sans le ballon, après avoir affiché une moyenne de possession de seulement 54,5 % lors de ses six matchs en Liga, et elle ne dépend plus systématiquement des grandes qualités physiques de Jude Bellingham et Federico Valverde pour se prémunir lors des pertes de balle.

    Cela signifie que Güler n'est plus autant exposé lorsque le ballon est en possession de l'adversaire, ce qui permet à ses aptitudes à délivrer des passes vers l'avant décisives de s'exprimer dès que son équipe récupère le ballon.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Compétences variées

    Aucune équipe de la Liga n'a tenté davantage de frappes à l'issue de contre-attaques rapides que le Real Madrid sous la houlette de Mourinho cette saison, et Güler est souvent le joueur le plus à même de dépasser la première ligne du pressing adverse pour lancer l'attaque rapide.

    Face au Real Betis, par exemple, après avoir intercepté un centre adverse, le Real Madrid a rapidement transmis le ballon à Güler, qui l'a remis d'une touche subtile dans son dos vers Bellingham, éliminant ainsi trois joueurs du milieu de terrain d'un seul contrôle bien senti.

    La capacité de ce joueur de 21 ans à conserver le ballon et à voir les passes capables de fissurer la défense adverse en fait une option précieuse dans les positions basses, notamment lorsque les espaces se libèrent pour s'y engouffrer.

    La contribution de Güler ne se limite pas aux transitions défensives, puisqu'il est également capable d'accélérer les attaques du Real Madrid grâce à des séquences de qualité qui aident l'équipe à déjouer le pressing adverse.

    Tôt dans le match face au Betis, perdu 1-0 par le Real Madrid, Güler s'est décalé vers l'intérieur pour se proposer et recevoir une passe, alors que son équipe tentait de ressortir le ballon sous un pressing haut.

    Antonio Rüdiger a adressé une passe en retrait vers Güler, mais le milieu de terrain turc a rapidement contrôlé le ballon dans un intervalle, avant de le transmettre à l'ailier pour ouvrir la voie à Denzel Dumfries.

    Face à Elche, qui a lui aussi défendu de manière relativement anticipée à travers un bloc médian, Güler a d'abord décroché vers l'arrière pour aider à la construction de l'attaque, avant de repérer l'opportunité de se déplacer entre les lignes et de recevoir une passe vers l'avant.

    Güler a temporisé légèrement après avoir reçu le ballon, préférant ne pas prendre le risque d'une passe plus difficile vers Vinicius Junior, avant d'envoyer le ballon sur l'aile pour ouvrir la voie à Marc Cucurella, qui a centré en une touche. Disposant d'une liberté de mouvement depuis son poste de meneur de jeu, Güler est désormais en mesure de contrôler le rythme du jeu et d'attaquer les espaces dangereux dans des zones plus avancées du terrain.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Le système Mourinho

    Le Real Madrid est devenu plus organisé sous la direction de Mourinho lors de la progression du ballon dans les deux tiers supérieurs du terrain. Auparavant, et notamment sous la direction d'Ancelotti, les joueurs se regroupaient souvent sur l'aile gauche pour combiner par des passes courtes, mais ils tendent à jouer de manière plus large cette saison, ce qui ouvre des espaces devant Güler pour délivrer ces passes tranchantes.

    Mais les déplacements des joueurs autour de Güler sont également importants pour étirer la défense adverse. Ainsi, lorsque Vinicius Junior décroche pour recevoir le ballon, Bellingham s'empresse d'occuper l'espace sur le côté gauche. Et sur le côté droit, Dumfries avance pour fixer le latéral, tandis que Mbappé s'élance pour attaquer l'espace derrière la ligne défensive.

    Ces déplacements coordonnés, associés aux courses dangereuses des joueurs sur toute la largeur du terrain, offrent à Güler de nombreuses options lorsque le Real Madrid se projette rapidement vers l'avant.

    La précision des passes de Güler lui permet de créer des occasions en permanence lorsque le match s'ouvre, ce qui contribue à expliquer son excellent début de saison.

    Malgré un temps de jeu limité, puisqu'il a été titulaire lors de quatre des six premiers matches du Real Madrid en championnat, aucun joueur en Liga n'a créé plus d'occasions que les 27 qu'il a créées, tandis que seuls trois joueurs le devancent au nombre de passes intérieures réussies.

    Le graphique ci-dessous montre toutes les passes de Güler vers Mbappé et Vinicius Junior cette saison. Comme on peut le constater, nombre d'entre elles étaient des passes positives vers l'avant, qui ont effectivement contribué à placer les deux joueurs à l'intérieur de la surface de réparation à cinq reprises chacun.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Se débarrasser des amas

    Outre sa qualité dans les transitions offensives, Güler a su aider le Real Madrid à percer les blocs défensifs bas grâce à sa patience dans la conservation du ballon et à sa capacité à envoyer des centres depuis les côtés.

    L'enthousiasme de Güler à réclamer le ballon à toutes les phases de jeu force l'admiration, comme le montre un autre exemple face à Elche, qui s'était replié en défense après une longue phase de possession.

    Güler s'est déplacé dans un espace libre et a levé la main pour réclamer une passe. Il se sent à l'aise dans les zones basses et ne cherche pas à précipiter le jeu, puisqu'il a échangé le ballon avec Mbappé avant de poser son pied dessus et d'évaluer ses options.

    Malgré le repli d'Elche, le Real Madrid s'est bien positionné sur toute la largeur du terrain pour forcer la défense à s'étirer, permettant à Güler de trouver l'espace et d'adresser un ballon parfaitement calibré, avec la bonne puissance, dans la course de Cucurella.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Quel est le poste le plus adapté à Güler ?

    Aucun joueur n'a réussi à délivrer un plus grand nombre de centres que ses 14 dans les cinq grands championnats européens, et il a par ailleurs créé 6 occasions sur corner, après avoir trouvé Dean Huijsen sur trois ballons enroulés vers l'extérieur.

    La diversité de Güler dans la création d'occasions en fait un élément indispensable pour le Real Madrid, car il est capable de s'adapter à différents scénarios offensifs. La question qui se pose à Mourinho reste celle de la place la plus appropriée pour le joueur au sein de l'équipe.

    Güler a créé cinq occasions en seulement 18 minutes face au Rayo, après être entré en jeu à la place de Yan Diomandé sur le côté droit. Alors qu'il était très efficace sur l'aile, sa capacité à contrôler le rythme depuis un poste de meneur de jeu libre face à Elche a aidé le Real Madrid à dominer la rencontre, mais sa présence dans la composition s'est faite au détriment de Bellingham.

    Le Real Madrid avait besoin d'un joueur possédant la qualité de Toni Kroos ou de Luka Modrić lorsqu'il s'agit d'organiser le jeu offensif par la distribution et le calme dans la conservation du ballon.

    Güler est encore très jeune, mais les premiers indices de cette saison laissent entrevoir sa capacité à franchir des étapes importantes au cours de l'exercice actuel, en vue de combler ce vide à terme.

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