Aucune équipe de la Liga n'a tenté davantage de frappes à l'issue de contre-attaques rapides que le Real Madrid sous la houlette de Mourinho cette saison, et Güler est souvent le joueur le plus à même de dépasser la première ligne du pressing adverse pour lancer l'attaque rapide.
Face au Real Betis, par exemple, après avoir intercepté un centre adverse, le Real Madrid a rapidement transmis le ballon à Güler, qui l'a remis d'une touche subtile dans son dos vers Bellingham, éliminant ainsi trois joueurs du milieu de terrain d'un seul contrôle bien senti.
La capacité de ce joueur de 21 ans à conserver le ballon et à voir les passes capables de fissurer la défense adverse en fait une option précieuse dans les positions basses, notamment lorsque les espaces se libèrent pour s'y engouffrer.
La contribution de Güler ne se limite pas aux transitions défensives, puisqu'il est également capable d'accélérer les attaques du Real Madrid grâce à des séquences de qualité qui aident l'équipe à déjouer le pressing adverse.
Tôt dans le match face au Betis, perdu 1-0 par le Real Madrid, Güler s'est décalé vers l'intérieur pour se proposer et recevoir une passe, alors que son équipe tentait de ressortir le ballon sous un pressing haut.
Antonio Rüdiger a adressé une passe en retrait vers Güler, mais le milieu de terrain turc a rapidement contrôlé le ballon dans un intervalle, avant de le transmettre à l'ailier pour ouvrir la voie à Denzel Dumfries.
Face à Elche, qui a lui aussi défendu de manière relativement anticipée à travers un bloc médian, Güler a d'abord décroché vers l'arrière pour aider à la construction de l'attaque, avant de repérer l'opportunité de se déplacer entre les lignes et de recevoir une passe vers l'avant.
Güler a temporisé légèrement après avoir reçu le ballon, préférant ne pas prendre le risque d'une passe plus difficile vers Vinicius Junior, avant d'envoyer le ballon sur l'aile pour ouvrir la voie à Marc Cucurella, qui a centré en une touche. Disposant d'une liberté de mouvement depuis son poste de meneur de jeu, Güler est désormais en mesure de contrôler le rythme du jeu et d'attaquer les espaces dangereux dans des zones plus avancées du terrain.