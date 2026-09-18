Mourinho a déclaré au sujet de Güler avant la victoire 3-2 de son équipe contre Elche, mardi dernier : « La qualité de son jeu est stupéfiante. Sa vision, sa prise de décisions, sa construction du jeu, et la stabilité qu'il apporte à l'équipe. »

Et d'ajouter : « Peut-être que je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il appartient à la toute première catégorie, mais je peux assurément dire qu'il appartient à la catégorie supérieure. »

Güler cherche encore son meilleur poste, après avoir joué dans un rôle plus reculé au milieu de terrain, sur l'aile droite, et enfin au poste de meneur de jeu lors de la confrontation face à Elche. Mais contrairement aux saisons précédentes, où l'on demandait aux milieux de terrain du Real Madrid de couvrir de vastes espaces dans un système en 4-4-2 à plat, il existe désormais une place plus naturelle dans le onze de départ pour un joueur doté des qualités techniques que possède Güler.

Sous la direction de Mourinho, le Real Madrid a jusqu'à présent défendu depuis des zones plus hautes et de manière plus resserrée, en réduisant les espaces entre les lignes et les distances entre les joueurs dans la phase défensive.

L'équipe s'est montrée plus à l'aise sans le ballon, après avoir affiché une moyenne de possession de seulement 54,5 % lors de ses six matchs en Liga, et elle ne dépend plus systématiquement des grandes qualités physiques de Jude Bellingham et Federico Valverde pour se prémunir lors des pertes de balle.

Cela signifie que Güler n'est plus autant exposé lorsque le ballon est en possession de l'adversaire, ce qui permet à ses aptitudes à délivrer des passes vers l'avant décisives de s'exprimer dès que son équipe récupère le ballon.



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