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Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Guardiola : « Salah fait partie des plus grands… et mérite un adieu en grande pompe »

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
P. Guardiola
M. Salah
P. Foden
Angleterre
Égypte

Salah, une véritable légende de Liverpool et de la Premier League

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a rendu hommage à l'héritage laissé par l'Égyptien Mohamed Salah, la star de Liverpool.

Mohamed Salah s'apprête à quitter Liverpool à la fin de la saison en cours, après avoir passé 9 ans à Anfield.

Liverpool se rendra à Manchester City demain samedi pour les quarts de finale de la FA Cup.

« Salah fait partie des plus grands, grâce à ses statistiques et à la constance de son niveau », a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse publiée sur le site de City.

Il a ajouté : « Quel joueur et quel homme formidable ! Des buts et des passes décisives. Une véritable légende de Liverpool et de la Premier League pour tout ce qu’il a apporté. »

Il a poursuivi : « C'est le moment idéal pour lui dire au revoir, et il mérite une grande reconnaissance pour ce qu'il a apporté au monde du football, en particulier dans ce pays. »

  • فيل فودينGetty

    Foden devrait bientôt retrouver son meilleur niveau

    Au sujet de Phil Foden, Pep Guardiola a déclaré qu'il était convaincu que son joueur retrouverait bientôt son meilleur niveau.

    Même si son nombre de buts et de passes décisives n'a pas atteint son plus haut niveau, l'entraîneur espagnol a affirmé ne pas s'inquiéter pour Foden ni pour sa capacité à retrouver le niveau qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la Premier League, ainsi que le prix du meilleur joueur décerné par l'Association des journalistes de football en 2024.

    Rien que cette saison, Foden a inscrit 10 buts en 41 matchs, et Guardiola souligne que chaque joueur connaît des hauts et des bas au cours de sa carrière.

    « Foden a 25 ans, il a remporté six titres de Premier League et bien d’autres choses encore », a déclaré Pep.

    Il a ajouté : « Les contributions de Foden sont incroyables. C'est normal dans une longue carrière, et il retrouvera son niveau. »

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