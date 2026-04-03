Guardiola : « Salah fait partie des plus grands… et mérite un adieu en grande pompe »

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a rendu hommage à l'héritage laissé par l'Égyptien Mohamed Salah, la star de Liverpool.

Mohamed Salah s'apprête à quitter Liverpool à la fin de la saison en cours, après avoir passé 9 ans à Anfield.

Liverpool se rendra à Manchester City demain samedi pour les quarts de finale de la FA Cup.

« Salah fait partie des plus grands, grâce à ses statistiques et à la constance de son niveau », a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse publiée sur le site de City.

Il a ajouté : « Quel joueur et quel homme formidable ! Des buts et des passes décisives. Une véritable légende de Liverpool et de la Premier League pour tout ce qu’il a apporté. »

Il a poursuivi : « C'est le moment idéal pour lui dire au revoir, et il mérite une grande reconnaissance pour ce qu'il a apporté au monde du football, en particulier dans ce pays. »