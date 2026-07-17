S'exprimant pour la plateforme de cryptomonnaies OKX, Pep Guardiola a confié ses réflexions sur son avenir professionnel : « Mentalement, je ne manque de rien. J'ai commencé à entraîner à 37 ans et toute ma vie a tourné autour du football. Aujourd'hui, je veux découvrir d'autres aspects de l'existence, être heureux en faisant des choses sans rapport avec le football. J’adore mon métier, mais il arrive un moment où l’on sent qu’il faut souffler. Peut-être qu’un jour, je me réveillerai en me disant : “D’accord, je veux recommencer à entraîner”. Il faut que j’aie l’impression que ça me manque, et pour l’instant, ce n’est pas le cas.”