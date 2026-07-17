Pep Guardiola écarte catégoriquement tout retour imminent sur les bancs, après avoir quitté il y a quelques semaines seulement Manchester City, club au sein duquel il a travaillé pendant pas moins de 10 ans et remporté tous les titres possibles, tant au niveau national qu’international (20 au total, dont une Ligue des champions en 2023). Son nom avait circulé pour prendre les commandes de la Nazionale, surtout après l’annonce officielle du président de la FIGC, Giovanni Malagò, de la nomination de Paolo Maldini comme nouveau directeur technique, épaulé par Leonardo en tant que conseiller.
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Guardiola écarte l’hypothèse d’un retour sur le banc, qu’il s’agisse d’un club ou de la sélection nationale : « Je n’éprouve pas le besoin de retrouver le poste d’entraîneur ; je souhaite avant tout prendre soin de moi. »
Je ne manque pas de travail Telle est la déclaration sans équivoque de l’entraîneur, qui affirme ainsi sa détermination à exploiter au mieux l’effectif à sa disposition.
S'exprimant pour la plateforme de cryptomonnaies OKX, Pep Guardiola a confié ses réflexions sur son avenir professionnel : « Mentalement, je ne manque de rien. J'ai commencé à entraîner à 37 ans et toute ma vie a tourné autour du football. Aujourd'hui, je veux découvrir d'autres aspects de l'existence, être heureux en faisant des choses sans rapport avec le football. J’adore mon métier, mais il arrive un moment où l’on sent qu’il faut souffler. Peut-être qu’un jour, je me réveillerai en me disant : “D’accord, je veux recommencer à entraîner”. Il faut que j’aie l’impression que ça me manque, et pour l’instant, ce n’est pas le cas.”
L’IMPORTANCE DE LA FAMILLE
Guardiola conclut ainsi sa réflexion : « Je cherche à comprendre ce que sera ma vie ; j'ai décidé de m'arrêter parce que je veux prendre un peu plus soin de moi. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et avec mon père, qui a 95 ans et est toujours là. J’ai 56 ans, je ne suis plus tout jeune, ma vision des choses évolue. Je m’adapte encore à cette pause, mais tout se passe plutôt bien. »
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