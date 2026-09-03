« Grosse tuile » : le défenseur de Leeds United Joe Rodon absent pendant 10 semaines en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers

L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, a confirmé les pires craintes concernant la condition physique de Rodon, en révélant que le défenseur central devrait être absent pour une durée minimale de huit à 10 semaines. Le joueur de 28 ans, devenu un élément essentiel de l’arrière-garde d’Elland Road, a subi une grave blessure aux ischio-jambiers pendant la première période du match nul de dimanche contre Brentford et a été contraint de quitter la pelouse en boitant, en proie à une détresse évidente.

S’exprimant devant les médias avant le prochain match contre Brighton & Hove Albion, Farke a livré une mise à jour inquiétante sur l’état du défenseur. « De mauvaises nouvelles le concernant, a déclaré Farke avant le déplacement de samedi à Brighton & Hove Albion. Il souffre d’une grave blessure aux ischio-jambiers et sera absent pendant huit à 10 semaines, donc il ne rejouera certainement pas avant la prochaine trêve internationale. Et probablement pas non plus lors des premiers matches après la trêve internationale. Bien sûr, c’est un gros coup dur pour nous parce que c’est un joueur clé, mais c’est le football et parfois il faut gérer les blessures. »