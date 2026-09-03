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« Grosse tuile » : le défenseur de Leeds United Joe Rodon absent pendant 10 semaines en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers
Farke confirme une longue indisponibilité pour Rodon
L’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, a confirmé les pires craintes concernant la condition physique de Rodon, en révélant que le défenseur central devrait être absent pour une durée minimale de huit à 10 semaines. Le joueur de 28 ans, devenu un élément essentiel de l’arrière-garde d’Elland Road, a subi une grave blessure aux ischio-jambiers pendant la première période du match nul de dimanche contre Brentford et a été contraint de quitter la pelouse en boitant, en proie à une détresse évidente.
S’exprimant devant les médias avant le prochain match contre Brighton & Hove Albion, Farke a livré une mise à jour inquiétante sur l’état du défenseur. « De mauvaises nouvelles le concernant, a déclaré Farke avant le déplacement de samedi à Brighton & Hove Albion. Il souffre d’une grave blessure aux ischio-jambiers et sera absent pendant huit à 10 semaines, donc il ne rejouera certainement pas avant la prochaine trêve internationale. Et probablement pas non plus lors des premiers matches après la trêve internationale. Bien sûr, c’est un gros coup dur pour nous parce que c’est un joueur clé, mais c’est le football et parfois il faut gérer les blessures. »
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Un coup dur pour l’élan du début de saison
La perte de Rodon représente un défi tactique important pour l’entraîneur allemand. Le défenseur gallois, qui a réaffirmé son engagement envers le club en signant un nouveau contrat de quatre ans en août, est un pilier de l’équipe depuis son arrivée en 2023, avec 139 matches disputés toutes compétitions confondues et trois buts inscrits.
Cette blessure intervient à un moment particulièrement frustrant pour Leeds United, qui a réalisé un début de nouvelle saison encourageant. Leeds a lancé sa saison par une victoire 1-0 arrachée à l’extérieur contre Nottingham Forest avant de décrocher un match nul 1-1 à domicile face à Brentford, tout en se qualifiant pour le troisième tour de la Carabao Cup grâce à un autre succès contre Forest.
Réflexions sur le mercato estival
Ce contretemps intervient juste après la date limite du mercato estival, durant lequel Leeds a renforcé ses options avec les arrivées tardives de Melvin Bard et Jean-Matteo Bahoya. Invité à évaluer l’état de son effectif après les arrivées du nouveau latéral gauche et de l’ailier, Farke a fait le point sur la campagne de recrutement du club.
« Toutes les attentes ne sont pas toujours totalement comblées, mais je dirais que 90 à 95 % de ce que nous voulions faire est vraiment bien. Nous avons aussi besoin d’un peu de chance sur le plan offensif, peut-être qu’il n’y aura pas de blessures pour certains joueurs clés », a déclaré Farke en évaluant l’activité estivale du club.
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Un calendrier chargé en perspective
Leeds fait désormais face à une série de matches éprouvante qui mettra sérieusement à l’épreuve la profondeur de son effectif sans Rodon. Après le déplacement de samedi à Brighton, l’équipe de Farke se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea au troisième tour de la Carabao Cup le 9 septembre, avant de rentrer à domicile pour recevoir Newcastle United le 14 septembre.
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