Selon le journal, le Bayern réclame entre 10 et 15 millions d’euros pour le transfert de Nübel. C’est l’une des raisons pour lesquelles le VfB a finalement renoncé à recruter définitivement le gardien, prêté depuis trois ans. Pourtant, l’entraîneur Sebastian Hoeneß, d’après Sport Bild, souhaitait vivement conserver Nübel et l’a fait savoir à la direction sportive.

Autre obstacle, son salaire : le gardien de 29 ans a donc disputé samedi dernier, en finale de la Coupe d’Allemagne face à son club propriétaire, son 129e et dernier match sous les couleurs du VfB. D’une part, le gardien n’était pas disposé à consentir à de lourdes concessions financières ; d’autre part, le champion d’Allemagne en titre aurait pris en charge la majeure partie des onze millions d’euros annuels évoqués, soit sept millions, dans le cadre de l’accord de prêt.

Au VfB, c’est désormais Dennis Seimen qui devrait s’imposer comme le nouveau numéro un pour les années à venir, lors d’une saison 2026-2027 sportive et exigeante, marquée par la participation à la Ligue des champions. Prêté au SC Paderborn la saison dernière, Seimen a été un joueur clé de la troisième promotion du club en Bundesliga grâce à ses solides performances.

Formé au Karlsruher SC, il avait rejoint le VfB Stuttgart dès les U17 avant de se perfectionner au SC Paderborn ; il revient désormais en Souabe pour endosser le rôle de numéro un. Nübel, lui, aurait été informé depuis plusieurs semaines, lors d’une « réunion secrète » avec l’entraîneur des gardiens munichois Michael Rechner, qu’il n’entrait « absolument plus dans les plans » du champion en titre.