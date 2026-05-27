Selon Sport Bild, la Juventus Turin et Manchester City ont approché le club allemand recordman de titres pour Alexander Nübel et négocient déjà avec l’entourage du gardien de 29 ans.
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Grosse surprise sur le marché des transferts au FC Bayern ! D'après les dernières informations, Manchester City s'apprêterait à recruter un joueur que le club bavarois s'apprête à écarter
Selon le journal, le Bayern réclame entre 10 et 15 millions d’euros pour le transfert de Nübel. C’est l’une des raisons pour lesquelles le VfB a finalement renoncé à recruter définitivement le gardien, prêté depuis trois ans. Pourtant, l’entraîneur Sebastian Hoeneß, d’après Sport Bild, souhaitait vivement conserver Nübel et l’a fait savoir à la direction sportive.
Autre obstacle, son salaire : le gardien de 29 ans a donc disputé samedi dernier, en finale de la Coupe d’Allemagne face à son club propriétaire, son 129e et dernier match sous les couleurs du VfB. D’une part, le gardien n’était pas disposé à consentir à de lourdes concessions financières ; d’autre part, le champion d’Allemagne en titre aurait pris en charge la majeure partie des onze millions d’euros annuels évoqués, soit sept millions, dans le cadre de l’accord de prêt.
Au VfB, c’est désormais Dennis Seimen qui devrait s’imposer comme le nouveau numéro un pour les années à venir, lors d’une saison 2026-2027 sportive et exigeante, marquée par la participation à la Ligue des champions. Prêté au SC Paderborn la saison dernière, Seimen a été un joueur clé de la troisième promotion du club en Bundesliga grâce à ses solides performances.
Formé au Karlsruher SC, il avait rejoint le VfB Stuttgart dès les U17 avant de se perfectionner au SC Paderborn ; il revient désormais en Souabe pour endosser le rôle de numéro un. Nübel, lui, aurait été informé depuis plusieurs semaines, lors d’une « réunion secrète » avec l’entraîneur des gardiens munichois Michael Rechner, qu’il n’entrait « absolument plus dans les plans » du champion en titre.
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Le FC Bayern et Newcastle United envisageraient un échange impliquant Nübel et Anthony Gordon.
Selon les dernières informations, Alexander Nübel se serait vu conseiller de chercher un nouveau club. Pour l’instant, aucun entretien personnel n’a eu lieu avec le directeur sportif Max Eberl ni avec le responsable sportif Christoph Freund.
Selon ran.de, Nübel ne défendra pas les couleurs du VfB ni du Bayern la saison prochaine, et trois grands clubs, dont les noms n’ont pas été dévoilés, s’intéresseraient de près à l’international allemand. Le Bayern, qui espère recevoir des offres de la riche Premier League, chercherait à conclure un accord « gagnant-gagnant » lui permettant de récupérer une indemnité satisfaisante pour le gardien arrivé gratuitement en 2020.
D’une part, le gardien éviterait ainsi une baisse de salaire ; d’autre part, le club bavarois obtiendrait très probablement l’indemnité de transfert espérée pour un joueur arrivé gratuitement en 2020 en provenance du FC Schalke 04. Selon Bild, Nübel pourrait même servir de monnaie d’échange dans le dossier Anthony Gordon.
Selon plusieurs sources concordantes, Newcastle United cherche à se renforcer à ce poste et aurait déjà, d’après Sky, pris contact avec Robin Risser du RC Lens. Le surprenant vainqueur de la Coupe de France réclamerait toutefois entre 30 et 40 millions d’euros. Nübel pourrait donc servir de monnaie d’échange pour faire baisser le prix de Gordon.
Les Magpies réclameraient, selon certaines sources, jusqu’à 80 millions d’euros pour l’international anglais courtisé par le Bayern. Depuis plusieurs semaines, Gordon est pressenti à Munich, où il pourrait élever le niveau de l’effectif tant comme doublure de Harry Kane que comme concurrent de Luis Diaz sur l’aile gauche. Toutefois, selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait désormais en pole position pour le joueur.
À Newcastle, Aaron Ramsdale et Nick Pope se sont partagé le poste de numéro un toute la saison : 23 matchs pour le premier, 36 pour le second. Nübel aurait donc toutes ses chances d’obtenir le statut de titulaire.
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Selon les observateurs, Manchester City ne constituerait pas un choix judicieux pour Nübel, contrairement à la Juventus, qui représenterait une destination beaucoup plus adaptée.
À Manchester City, le contexte s’annonce moins favorable pour lui. Gianluigi Donnarumma y est titulaire indiscutable, et les Skyblues ont déjà investi 31 millions d’euros l’été dernier pour son remplaçant, James Trafford. Cependant, les rumeurs de départ concernant ce dernier se multiplient, ce qui pourrait ouvrir à Nübel la porte du rôle de challenger. La seule inconnue concerne sa volonté de s'engager dans un tel rôle, comme ce fut le cas au Bayern derrière Manuel Neuer.
Un transfert à la Juventus pourrait s’avérer plus prometteur. Là encore, l’avenir du poste de gardien reste flou : Michele Di Gregorio a été titulaire une bonne partie de la saison, mais ses performances n’ont pas entièrement convaincu, ce qui lui a valu d’être remplacé par Mattia Perin à plusieurs reprises.
Selon la presse transalpine, le manège des gardiens pourrait continuer de tourner à la Juve : Football Italia évoque même un prix de 15 millions d’euros pour un départ de Di Gregorio.
Alexander Nübel : performances et statistiques
Club Matchs Buts encaissés Matchs sans encaisser VfB Stuttgart 129 180 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1