Selon Sport Bild, l’actuelle responsable de l’organisation et des infrastructures du FC Bayern Munich aurait « les meilleures chances » d’obtenir le poste. De son côté, l’Abendblatt va plus loin en affirmant que Katja Krüger sera « présentée prochainement ».
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Grosse surprise dans le dossier de la succession de Kuntz : le HSV aurait recours à une stratégie de recrutement audacieuse en puisant dans l’effectif du FC Bayern
Depuis le départ surprise de Stefan Kuntz fin 2025, le HSV cherche un nouveau directeur sportif. Selon Sport Bild, un cabinet de chasseurs de têtes aurait été mandaté pour identifier le profil idéal et aurait contacté Krüger après avoir étudié les critères des Rothosen.
L’ancienne joueuse de Bundesliga, âgée de 40 ans, figurait initialement sur la short-list. Elle aurait ensuite été retenue dans la sélection finale et aurait « brillé lors des tests ».
Au cours de ces quatre mois de recherche, les noms de l’ancien directeur sportif du BVB Sebastian Kehl (46 ans) et de l’actuel directeur sportif du HSV Claus Costa (41 ans) ont également circulé.
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Kathleen Krüger est membre du FC Bayern depuis 22 ans.
Joueuse au Bayern Munich de 2004 à 2009, Krüger devient en 2010 l’assistante de Christian Nerlinger, alors directeur sportif du club. Elle occupe ensuite pendant douze ans le poste de responsable de l’équipe professionnelle.
En 2024, elle a pris les fonctions de responsable de l’organisation et des infrastructures. Son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne est à durée indéterminée. Si Krüger rejoignait le HSV en tant que directrice sportive, elle serait la première femme à occuper un tel poste en Bundesliga.