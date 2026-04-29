Depuis le départ surprise de Stefan Kuntz fin 2025, le HSV cherche un nouveau directeur sportif. Selon Sport Bild, un cabinet de chasseurs de têtes aurait été mandaté pour identifier le profil idéal et aurait contacté Krüger après avoir étudié les critères des Rothosen.

L’ancienne joueuse de Bundesliga, âgée de 40 ans, figurait initialement sur la short-list. Elle aurait ensuite été retenue dans la sélection finale et aurait « brillé lors des tests ».

Au cours de ces quatre mois de recherche, les noms de l’ancien directeur sportif du BVB Sebastian Kehl (46 ans) et de l’actuel directeur sportif du HSV Claus Costa (41 ans) ont également circulé.