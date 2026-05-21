Selon Absolut Bayern, Guerreiro, âgé de seulement 32 ans, envisagerait de mettre un terme à sa carrière. Le joueur souhaiterait toutefois conserver cette option ouverte, d’après certaines sources. Les rumeurs concernant sa prochaine destination après son départ du champion d’Allemagne se font rares ces derniers temps.
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Grosse surprise au FC Bayern : un joueur envisagerait de mettre soudainement un terme à sa carrière
À l’approche de l’expiration de son contrat fin mars, un retour de Guerreiro au Portugal apparaissait comme une option crédible. Mi-mai, le magazine Sport Bild indiquait que Benfica Lisbonne s’intéressait de près à ce joueur polyvalent. D’après ces informations, le club portugais était déjà en contact avec l’entourage du joueur depuis quelque temps. Le joueur de 32 ans pourrait envisager un transfert à Benfica, selon ces sources.
Pour ce joueur comptant 65 sélections avec le Portugal, ce serait une première expérience professionnelle dans son pays d’origine. Né et formé en France, Guerreiro a commencé sa carrière au Blanc-Mesnil SF, puis a passé par l’INF Clairefontaine, le SM Caen, le FC Lorient et le Borussia Dortmund avant de rejoindre Munich.
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Raphael Guerreiro a souvent été victime de blessures musculaires au Bayern Munich et au BVB
Mais il se peut aussi que Guerreiro envisage désormais de mettre un terme à sa carrière en raison de sa fragilité physique ces dernières années. Rien que cette saison, il a été souvent absent en raison de quatre blessures. Déjà lors de son passage au BVB, Guerreiro avait régulièrement dû faire face à des problèmes musculaires et à des blessures.
En 2023, il avait rejoint Munich en tant que joueur fétiche de l’entraîneur Thomas Tuchel, libre de tout transfert. Bien qu’il ait souvent été aligné, il n’a jamais dépassé le statut de joker polyvalent et n’a que rarement retrouvé le niveau qui était le sien lors de ses meilleures saisons à Dortmund.
Malgré ces limites, le directeur sportif Max Eberl a salué son professionnalisme et son impact dans le vestiaire : « On pouvait toujours compter sur Rapha sur le terrain, et des personnalités comme la sienne enrichissent n’importe quel vestiaire. » Vincent Kompany s’est lui aussi toujours montré satisfait de son joueur. « J'ai un joueur formidable, un professionnel fantastique. Quelqu'un qui aide toujours l'équipe », déclarait le Belge en décembre dernier.
Raphael Guerreiro : performances et statistiques au FC Bayern et au BVB
Club Matchs Buts Passes décisives FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50