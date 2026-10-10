La victoire 2-1 d'Arsenal, arrachée de haute lutte face à Leeds United samedi, devait être un moment de célébration puisque les Gunners sont revenus à hauteur de Manchester City en tête du classement de Premier League. Cependant, l'ambiance à l'Emirates Stadium a rapidement changé lors des routines d'après-match lorsque Hincapie a subi un important pépin physique.

Le défenseur, qui venait tout juste de réintégrer le groupe de l'équipe première, a été vu en grande souffrance lors des exercices habituels de retour au calme effectués par les remplaçants et les joueurs de complément qui n'avaient pas disputé l'intégralité des 90 minutes, selon la BBC.