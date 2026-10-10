AFP
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Grosse inquiétude pour Arteta ! Le défenseur d’Arsenal Piero Hincapie victime d’une nouvelle alerte à la blessure avant le choc contre Lille
Fin de match folle à l’Emirates
La victoire 2-1 d'Arsenal, arrachée de haute lutte face à Leeds United samedi, devait être un moment de célébration puisque les Gunners sont revenus à hauteur de Manchester City en tête du classement de Premier League. Cependant, l'ambiance à l'Emirates Stadium a rapidement changé lors des routines d'après-match lorsque Hincapie a subi un important pépin physique.
Le défenseur, qui venait tout juste de réintégrer le groupe de l'équipe première, a été vu en grande souffrance lors des exercices habituels de retour au calme effectués par les remplaçants et les joueurs de complément qui n'avaient pas disputé l'intégralité des 90 minutes, selon la BBC.
- Action Plus
Hincapie évacué sur civière alors qu'Arsenal attend les résultats des examens
La situation semblait sérieuse, puisque l’ancien joueur du Bayer Leverkusen n’a pas été en mesure de quitter le terrain par ses propres moyens. Selon Sami Mokbel de la BBC, Hincapie a été évacué en se tenant la cheville droite, une image qui ne manquera pas d’inquiéter le staff médical d’Arsenal. Le joueur de 22 ans n’avait eu droit qu’à une brève apparition en fin de match en tant que remplaçant face à l’équipe de Daniel Farke, mais la course supplémentaire de routine demandée après la rencontre a eu raison de lui.
Des informations en provenance d’Arsenal indiquent que le défenseur va désormais subir une série d’examens afin de déterminer l’étendue exacte des dégâts à son articulation de la cheville.
Un cauchemar récurrent pour Hincapie
Ce nouveau coup dur s’inscrit dans une série frustrante d’absences pour Hincapie, qui a manqué la dernière trêve internationale en raison d’un problème musculaire persistant. Le défenseur était également absent de manière notable lors de la rencontre de League Cup contre Ipswich Town, le 15 septembre.
La profondeur défensive d’Arsenal est mise à l’épreuve à un moment crucial de la saison, d’autant plus que le club cherche à maintenir sa dynamique sur le plan national tout en étant engagé sur plusieurs fronts. Arsenal s’est appuyé sur sa solidité défensive pour décrocher le titre la saison dernière, mais l’équipe a déjà encaissé cinq buts lors de ses six premières journées de championnat cette saison.
- Getty Images Sport
Impact sur la préparation à la Ligue des champions
La préoccupation immédiate pour le club du nord de Londres est le prochain match de phase de groupes de la Ligue des champions contre Lille, mardi soir. Avec Hincapie désormais très incertain pour cette rencontre, la pression augmente sur Riccardo Calafiori, qui doit maintenir son haut niveau de performance.
L'international italien est devenu un élément essentiel de la menace offensive d'Arsenal depuis le poste d'arrière gauche, en inscrivant le but égalisateur contre Leeds et en étant le défenseur de Premier League le plus impliqué sur des buts cette saison. Cependant, l'absence de véritable doublure derrière lui reste un risque tactique important pour Arteta.
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