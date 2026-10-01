« Gravé dans ma mémoire ! » : pourquoi Cristian Romero a été submergé par l’émotion à Cordoba

Le défenseur argentin Cristian Romero a vécu une soirée mémorable en portant le brassard de capitaine dans sa ville natale de Cordoba lors d’une victoire 4-0 contre la Bolivie en match amical international. Aligné en défense centrale, le joueur de 28 ans a conclu une prestation dominante en inscrivant le troisième but de son équipe à la 53e minute.

Romero a repris de la tête au second poteau un corner de Nico Paz, trompant Guillermo Viscarra avec puissance.

Lautaro Martinez, Paz et Jose Lopez ont également marqué pour parachever la victoire.