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« Gravé dans ma mémoire ! » : pourquoi Cristian Romero a été submergé par l’émotion à Cordoba
Romero mène l’Argentine vers une large victoire dans sa ville natale de Cordoba
Le défenseur argentin Cristian Romero a vécu une soirée mémorable en portant le brassard de capitaine dans sa ville natale de Cordoba lors d’une victoire 4-0 contre la Bolivie en match amical international. Aligné en défense centrale, le joueur de 28 ans a conclu une prestation dominante en inscrivant le troisième but de son équipe à la 53e minute.
Romero a repris de la tête au second poteau un corner de Nico Paz, trompant Guillermo Viscarra avec puissance.
Lautaro Martinez, Paz et Jose Lopez ont également marqué pour parachever la victoire.
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Le défenseur revient sur ses racines à Belgrano et l’honneur du capitanat
S’exprimant après le coup de sifflet final, Romero a fait part de sa vive émotion concernant son retour au stade Mario Alberto Kempes. Après avoir commencé sa carrière au club local de Belgrano il y a dix ans, le défenseur central a remercié le sélectionneur Lionel Scaloni ainsi que les leaders du groupe de lui avoir confié les responsabilités de troisième capitaine.
Romero a reconnu que porter le brassard implique une responsabilité importante.
« Une journée qui restera à jamais gravée dans ma mémoire », a déclaré Romero. « Je n’ai jamais imaginé commencer ma carrière à Belgrano et revenir dix ans plus tard après avoir tout remporté avec la sélection nationale. Scaloni m’a dit il y a déjà un bon moment que j’allais être le troisième capitaine. C’est à moi d’assumer cette responsabilité. »
Le vice-capitaine promet de maintenir l’Argentine au sommet du football mondial
Romero a salué le staff technique et l’environnement du groupe, affirmant que l’Argentine possède toutes les qualités nécessaires pour rester compétitive au plus haut niveau. Il a rendu hommage à ses coéquipiers emblématiques tout en appelant le groupe à conserver son éthique de travail durant cette phase de transition.
Le défenseur a souligné que le fait de guider les plus jeunes membres du groupe restait une priorité pour les leaders de l’équipe.
Romero a exprimé une confiance totale dans le développement continu de l’équipe.
- AFP
Romero se prépare à mener la défense contre le Burkina Faso
Romero et l’Argentine tournent leur attention vers le match amical de jeudi contre le Burkina Faso, alors que leur série à domicile se poursuit. Le vice-capitaine vise à guider la défense vers un nouveau clean sheet avant de conclure cette fenêtre contre le Bénin.
La Bolivie prépare ses prochaines rencontres internationales.
Romero cherche à maintenir son impact de leader sur et en dehors du terrain.
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