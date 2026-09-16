Jan Huebner
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« Gravé dans le marbre » : le grand espoir de l’USMNT Cole Campbell écarte un changement pour l’Islande en attendant une convocation de Mauricio Pochettino
Campbell prête allégeance aux États-Unis
Le jeune attaquant est éligible pour les deux nations grâce à sa mère islandaise et à son père américain. Après avoir d’abord représenté l’Islande avec les moins de 17 ans, il a changé d’allégeance internationale pour rejoindre les équipes de jeunes des États-Unis avant de finaliser en juillet un transfert de 6 millions d’euros (5 M£/7 M$) vers le promu Elversberg en provenance du Borussia Dortmund. Bien qu’il soit techniquement toujours éligible à un nouveau changement tant qu’il attend ses débuts en sélection A, le jeune espoir insiste sur le fait que son choix reste irrévocable.
- Jan Huebner
Le binational confirme sa position
Le talentueux ailier est déterminé à fermer la porte à toute fédération rivale afin de consacrer entièrement sa carrière internationale à son pays. S’exprimant auprès de Bulinews et de certains médias mardi, Campbell a déclaré : « J’ai déjà pris ma décision de rejoindre les États-Unis. C’était pour beaucoup de raisons différentes, mais mon avenir est avec les États-Unis. Cela dit, je n’ai aucun doute ni quoi que ce soit. Pour moi, c’est quelque chose qui est gravé dans le marbre. »
Revenant sur sa décision de troquer l’Islande pour les États-Unis en 2024, il a ajouté : « C’était définitivement la bonne étape, et j’en suis incroyablement heureux depuis que j’ai fait ce changement. Le soutien et l’atmosphère autour de la fédération ont été incroyables.
« Les entraîneurs que j’ai eus, les personnes avec lesquelles j’ai eu l’honneur de travailler, ont été formidables. Je pense que le soutien, ainsi que la confiance que j’ai ressentis de la part de la fédération, ont été formidables. J’ai grandi aux États-Unis, donc c’est évidemment un honneur de représenter mon pays.
« Je suis très heureux d’avoir franchi le pas pour passer de l’Islande aux États-Unis. Je n’aurai aucun doute et je ne parlerai pas d’autres choses, parce que c’est ce que je veux. Je veux jouer pour mon pays. »
Un ailier vise une percée chez les seniors
Tous les regards sont désormais tournés vers l’annonce de la liste de Pochettino jeudi avant les matches amicaux à venir contre le Pérou, le Chili, le Canada et le Mexique. Évaluant ses chances de connaître une première convocation après être resté en contact avec le staff technique au cours des deux dernières années, il a déclaré : « J’espère. Nous verrons ce qui se passera. Je suis simplement concentré sur le fait d’essayer de réaliser les meilleures performances possibles, et je prie pour, je l’espère, recevoir bientôt ma première convocation.
« Ce serait un rêve devenu réalité pour moi de représenter mon pays. J’espère que je serai convoqué. Oui, je suis en contact depuis les deux dernières années. Le premier contact a eu lieu quand j’étais à Dortmund, et nous avons eu des échanges intermittents. Maintenant, nous verrons ce qui se passera. »
- Jan Huebner
Le test de Bundesliga attend Elversberg
Avec un but en quatre apparitions en Bundesliga cette saison, l’attaquant est déterminé à maintenir son impressionnante forme sur la scène nationale afin de garder son club près du sommet du classement. L’équipe de Vincent Wagner se déplace sur la pelouse de Schalke 04 dimanche pour un rendez-vous exigeant, avec l’objectif de récolter une nouvelle moisson cruciale de points. Une grosse performance ce week-end constituerait la plateforme idéale pour attirer l’attention des sélectionneurs nationaux à l’approche de la trêve internationale.
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