« Gravé dans le marbre » : le grand espoir de l’USMNT Cole Campbell écarte un changement pour l’Islande en attendant une convocation de Mauricio Pochettino

Le talentueux ailier est déterminé à fermer la porte à toute fédération rivale afin de consacrer entièrement sa carrière internationale à son pays. S’exprimant auprès de Bulinews et de certains médias mardi, Campbell a déclaré : « J’ai déjà pris ma décision de rejoindre les États-Unis. C’était pour beaucoup de raisons différentes, mais mon avenir est avec les États-Unis. Cela dit, je n’ai aucun doute ni quoi que ce soit. Pour moi, c’est quelque chose qui est gravé dans le marbre. »

Revenant sur sa décision de troquer l’Islande pour les États-Unis en 2024, il a ajouté : « C’était définitivement la bonne étape, et j’en suis incroyablement heureux depuis que j’ai fait ce changement. Le soutien et l’atmosphère autour de la fédération ont été incroyables.

« Les entraîneurs que j’ai eus, les personnes avec lesquelles j’ai eu l’honneur de travailler, ont été formidables. Je pense que le soutien, ainsi que la confiance que j’ai ressentis de la part de la fédération, ont été formidables. J’ai grandi aux États-Unis, donc c’est évidemment un honneur de représenter mon pays.

« Je suis très heureux d’avoir franchi le pas pour passer de l’Islande aux États-Unis. Je n’aurai aucun doute et je ne parlerai pas d’autres choses, parce que c’est ce que je veux. Je veux jouer pour mon pays. »