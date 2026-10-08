Xhaka a officiellement rompu le silence concernant les conséquences judiciaires de la longue enquête sur son statut vaccinal contre le Covid-19. Le joueur de 34 ans, qui est actuellement capitaine de son club de Sunderland ainsi que de l’équipe nationale suisse, a révélé avoir écopé d’une peine de deux ans avec sursis. L’affaire découle de sa décision d’obtenir un faux document de vaccination au plus fort de la pandémie, un acte qu’il a désormais pleinement reconnu auprès des autorités de son pays d’origine.

S’adressant à ses abonnés sur Instagram, l’ancien joueur d’Arsenal a fait preuve de transparence au sujet du verdict rendu par le parquet de Lucerne. « J’accepte la décision et j’en assume la responsabilité », a écrit Xhaka, 34 ans, dans une publication Instagram détaillant les éléments d’une affaire révélée le mois dernier par des médias suisses.

Les détails fournis par Swissinfo précisent que l’amende a été fixée à 50 jours-amende de 3 000 francs suisses chacun. Point crucial, la sanction reste avec sursis, ce qui signifie que Xhaka n’aura pas à payer cette somme à six chiffres ni à faire face à d’autres poursuites judiciaires, à condition qu’il ne commette aucune autre infraction au cours de sa période probatoire de deux ans. Le joueur a confirmé avoir fourni une déposition complète aux enquêteurs, les aidant dans leur enquête plus large sur un professionnel de santé local soupçonné d’avoir facilité la distribution de ces faux documents dans toute la région.