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Granit Xhaka de la Suisse en paie le prix ! Le capitaine de Sunderland écope de deux ans de mise à l’épreuve et d’une amende avec sursis pour un faux certificat de Covid-19
Résolution juridique et aveu public
Xhaka a officiellement rompu le silence concernant les conséquences judiciaires de la longue enquête sur son statut vaccinal contre le Covid-19. Le joueur de 34 ans, qui est actuellement capitaine de son club de Sunderland ainsi que de l’équipe nationale suisse, a révélé avoir écopé d’une peine de deux ans avec sursis. L’affaire découle de sa décision d’obtenir un faux document de vaccination au plus fort de la pandémie, un acte qu’il a désormais pleinement reconnu auprès des autorités de son pays d’origine.
S’adressant à ses abonnés sur Instagram, l’ancien joueur d’Arsenal a fait preuve de transparence au sujet du verdict rendu par le parquet de Lucerne. « J’accepte la décision et j’en assume la responsabilité », a écrit Xhaka, 34 ans, dans une publication Instagram détaillant les éléments d’une affaire révélée le mois dernier par des médias suisses.
Les détails fournis par Swissinfo précisent que l’amende a été fixée à 50 jours-amende de 3 000 francs suisses chacun. Point crucial, la sanction reste avec sursis, ce qui signifie que Xhaka n’aura pas à payer cette somme à six chiffres ni à faire face à d’autres poursuites judiciaires, à condition qu’il ne commette aucune autre infraction au cours de sa période probatoire de deux ans. Le joueur a confirmé avoir fourni une déposition complète aux enquêteurs, les aidant dans leur enquête plus large sur un professionnel de santé local soupçonné d’avoir facilité la distribution de ces faux documents dans toute la région.
- AFP
Impact sur les engagements en club et en sélection nationale
Le timing du scandale s’est révélé perturbant pour l’équipe nationale suisse lors de sa plus récente fenêtre de matches. Xhaka a été un absent notable du groupe pour quatre rencontres de Ligue des nations au cours de la dernière quinzaine, une période qu’il a mise à profit pour échanger directement avec les procureurs.
Malgré l’absence de son influent capitaine, la Suisse a réalisé d’excellentes performances en s’imposant lors de ses quatre matches de groupe de deuxième division. La fédération et le joueur sont parvenus à un consensus selon lequel son retrait était nécessaire afin de lui permettre de se concentrer sur la procédure judiciaire, tout en veillant à ce que l’équipe reste focalisée sur le terrain pendant que l’enquête arrivait à son terme en arrière-plan.
Les employeurs actuels de Xhaka, Sunderland, ont gardé leurs distances avec la controverse, soulignant que les faits en question s’étaient produits des années avant son arrivée au Stadium of Light. Le milieu de terrain a rejoint les Black Cats en 2025 après un passage réussi en Allemagne au Bayer Leverkusen, mais le document frauduleux a été obtenu lors de la saison 2022 alors qu’il était encore un élément incontournable du milieu de terrain d’Arsenal.
Motivations et regret pour la « faute »
Xhaka a parlé franchement des raisons qui l’ont poussé à contourner les protocoles officiels de vaccination. Dans de précédentes déclarations, il a admis avoir ressenti une profonde méfiance et de l’anxiété face aux exigences médicales durant la saison 2022. Il s’est décrit à l’époque comme étant dans un « état émotionnel tumultueux », ce qui a entraîné une erreur de jugement. En choisissant d’obtenir un certificat plutôt que de chercher des éclaircissements auprès de professionnels de santé, il a reconnu avoir pris un raccourci qu’il regrette aujourd’hui profondément. Il a qualifié l’ensemble de l’épisode d’erreur majeure, pour laquelle il a désormais payé le prix à la fois sur les plans financier et juridique.
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Un scandale plus vaste frappe le football suisse
L’enquête sur la conduite de Xhaka n’a pas été un incident isolé au sein de la sélection suisse, puisque la « affaire des vaccins » a pris l’ampleur d’un scandale moral plus large pour la fédération de football. Peu après que l’implication de Xhaka est devenue de notoriété publique, une deuxième figure importante du groupe a également été impliquée dans des activités similaires. L’attaquant d’Atlanta United Breel Embolo a lui aussi été exclu du rassemblement de l’équipe nationale après qu’il a été révélé qu’il avait obtenu de faux documents par des canaux différents.
La situation d’Embolo impliquait des allégations de contacts avec des membres du gang des Hells Angels afin d’obtenir ses propres documents en 2021, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal contre le joueur fin 2025.
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