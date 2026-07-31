L'ancien gardien de l'Italie Dino Zoff a rendu hommage à son légendaire compatriote. Le champion du monde a souligné l'immense impact de Baresi, sur le terrain comme en dehors.

« C'est un moment d'une grande tristesse avec la disparition d'une personne extraordinaire, d'un footballeur. » Zoff se souvient de Baresi. « Franco était une personne gentille et un champion sur le terrain comme en dehors. C'est vraiment une lourde perte pour sa famille, pour les supporters et pour le football italien. En tant que joueur, il a gagné à tous les niveaux, des coupes, des titres de champion et avec l'équipe nationale, le tout avec grand mérite. La perte de Franco est une perte pour tout le sport italien. »