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« Grande tristesse » : les hommages affluent pour Franco Baresi alors que l'AC Milan confirme que le défenseur légendaire est décédé
Une légende de Milan s’éteint
Le monde du football a été plongé dans le deuil après le décès de la légende de l'AC Milan et de l'Italie Baresi à l'âge de 66 ans. L'emblématique défenseur central est largement considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de ce sport. Baresi a passé toute sa carrière professionnelle avec l'AC Milan, s'imposant comme un symbole de la domination du club. Sa mort a provoqué un élan immédiat de tristesse de la part d'anciens coéquipiers, de clubs rivaux et d'instances dirigeantes du football.
- Getty Images
Zoff a exprimé ses condoléances
L'ancien gardien de l'Italie Dino Zoff a rendu hommage à son légendaire compatriote. Le champion du monde a souligné l'immense impact de Baresi, sur le terrain comme en dehors.
« C'est un moment d'une grande tristesse avec la disparition d'une personne extraordinaire, d'un footballeur. » Zoff se souvient de Baresi. « Franco était une personne gentille et un champion sur le terrain comme en dehors. C'est vraiment une lourde perte pour sa famille, pour les supporters et pour le football italien. En tant que joueur, il a gagné à tous les niveaux, des coupes, des titres de champion et avec l'équipe nationale, le tout avec grand mérite. La perte de Franco est une perte pour tout le sport italien. »
Le Real Madrid se souvient des batailles européennes
Le Real Madrid a publié un communiqué émouvant pour présenter ses condoléances à la famille de Baresi et à Milan. Le géant espagnol a rappelé ses célèbres confrontations en Coupe d'Europe contre Baresi durant l'ère Arrigo Sacchi. Milan a éliminé le Real Madrid en route vers le sacre en 1989 comme en 1990. Baresi avait notamment été le capitaine de l'AC Milan lors d'une victoire emblématique 5-0 contre le club espagnol pendant cette période de domination.
L'UEFA a également rendu hommage au défenseur au palmarès riche. L'instance dirigeante du football européen a salué une carrière exceptionnelle marquée par trois Coupes d'Europe, deux Supercoupes de l'UEFA et 81 sélections avec l'Italie.
- AFP
Le football italien uni dans le deuil
Des clubs de toute la péninsule italienne se sont unis pour rendre hommage à l’icône disparue. Le président de Naples Aurelio De Laurentiis et l’entraîneur Massimiliano Allegri ont publié un message commun de profondes condoléances à la famille de Baresi. Autre club de Serie A, Monza a également fait part de sa tristesse, qualifiant Baresi d’icône mondiale du football. Le club a salué l’ancien défenseur comme un exemple absolu pour les générations futures.
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