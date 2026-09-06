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« Grande tolérance à la frustration ! » : Julian Schuster s’exprime alors que Fribourg grimpe en tête de la Bundesliga
Fribourg prend la tête de la Bundesliga
Le SC Fribourg trône fièrement en tête du classement de Bundesliga après avoir décroché une victoire disputée 1-0 contre le SC Paderborn. L’équipe de Julian Schuster a prolongé son début de saison parfait en championnat avec deux victoires en deux matches.
Fribourg compte désormais six points, à égalité avec le Borussia Dortmund et la surprise SV Elversberg.
Cependant, la meilleure différence de buts de Fribourg (+4) lui permet de devancer Dortmund (+3) et Elversberg (+2), et de rester seul en tête.
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Eggestein salue l’état d’esprit défensif
Buteur décisif, Maximilian Eggestein est revenu sur la performance contrastée de l'équipe entre les deux périodes, saluant la combativité du groupe après sa reprise de volée à la 26e minute, synonyme de première place.
« En première période, nous avons très bien réussi à contrôler le match et nous méritions de mener, a déclaré Eggestein. Cependant, en seconde période, nous nous sommes laissé presser excessivement et avons perdu notre sang-froid avec le ballon. »
« Malgré cela, l'état d'esprit défensif de l'équipe aujourd'hui a été exceptionnel, et gagner un match difficile comme celui-ci donne un énorme coup de boost au mental du groupe », a-t-il ajouté.
Schuster réclame de la tolérance à la frustration
L'entraîneur principal Julian Schuster a appuyé les propos d'Eggestein, saluant la farouche résistance de Paderborn tout en expliquant ce qui était exigé de ses joueurs pour rester en tête du championnat.
« Nous savions dès le départ que nous devrions fournir énormément d'efforts et d'énergie si nous voulions ramener quelque chose d'ici », a expliqué Schuster. « Leur manière de jouer a été très impressionnante. »
« Nous avions besoin d'un très haut niveau de tolérance à la frustration tout au long du match », a ajouté l'entraîneur. « Je suis convaincu que Paderborn prendra beaucoup de points à domicile cette saison, au vu de la difficulté que ce match a représentée pour nous. »
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Un test à Gladbach attend les leaders du championnat
Avec un maximum de points assuré et la tête du championnat entre ses mains, Fribourg se prépare désormais à défendre sa première place à domicile.
Schuster visera à maintenir la solide organisation défensive de l'équipe et sa dynamique de victoire alors que les attentes grandissent.
Le SC Fribourg accueille le Borussia Monchengladbach à l'Europa-Park Stadion samedi prochain, avec l'objectif de prolonger son séjour en tête de la Bundesliga.
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