« Grande tolérance à la frustration ! » : Julian Schuster s’exprime alors que Fribourg grimpe en tête de la Bundesliga

Le SC Fribourg trône fièrement en tête du classement de Bundesliga après avoir décroché une victoire disputée 1-0 contre le SC Paderborn. L’équipe de Julian Schuster a prolongé son début de saison parfait en championnat avec deux victoires en deux matches.

Fribourg compte désormais six points, à égalité avec le Borussia Dortmund et la surprise SV Elversberg.

Cependant, la meilleure différence de buts de Fribourg (+4) lui permet de devancer Dortmund (+3) et Elversberg (+2), et de rester seul en tête.