Getty
Traduit par
« Grande surprise » - La décision de transfert de Scott McTominay continue de surprendre alors que l'ancienne star historique de Manchester United s'épanouit à Naples
Prix : Combien Manchester United a-t-il vendu McTominay ?
McTominay, qui a fait ses débuts chez les seniors sous la houlette de José Mourinho, a disputé 255 matchs pour Manchester United après avoir été formé dans le célèbre centre de formation du club. Il a été jugé surnuméraire par Erik ten Hag.
Un accord de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) a été conclu avec Naples, ce transfert semblant être une véritable aubaine. McTominay a savouré le succès du titre lors de sa première saison au Stadio Diego Armando Maradona, tout en étant nommé joueur de la saisonen Serie A et en terminant 18e au classement du Ballon d'Or 2025.
- Getty Images
Négociations contractuelles : Naples espère conclure un nouvel accord
Il a atteint les deux chiffres au niveau des buts marqués lors de chacune de ses deux saisons à Naples, et des négociations sont actuellement en cours pour prolonger son contrat, alors que le joueur de 29 ans attire les regards admiratifs des plus grands clubs européens. À un moment donné, on a même spéculé sur un retour à Manchester.
McTominay est devenu l'exemple parfait d'un joueur qui a tiré profit d'un changement, puisqu'il bénéficie en Italie d'un soutien indéfectible qui lui a souvent fait défaut en Angleterre. Beaucoup se demandent pourquoi Manchester United a laissé filer une star issue de son propre centre de formation.
Manchester United a-t-il commis une erreur en laissant partir McTominay ?
McAllister fait partie de cette catégorie. L'ancien milieu de terrain écossais, s'exprimant en association avec Grosvenor Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si la réussite de McTominay était une surprise : « Chaque fois qu'on me pose des questions sur Scott, pendant toutes les périodes où Manchester United changeait d'entraîneur et essayait tel ou tel style, il était un jeune joueur qui avait gravi les échelons au sein du club. Chaque fois que j'ai vu Manchester United, pendant ces moments difficiles pour le club, il a toujours été pour moi le joueur qui ressortait à l'écran lorsque je le regardais. On voyait qu'il était un joueur qui aimait le club et qu'il avait gravi les échelons.
Je ne sais pas si c'était pour des raisons financières ou à cause du PSR et tout ça, mais pour moi, la grande surprise a été que Manchester United laisse partir l'un des siens. Ils ont une histoire si riche en joueurs formés au club et en jeunes qui deviennent des grands noms du club. Pour moi, ce fut une grande surprise qu'ils le laissent partir.
Je pense que même Scott n'aurait pas imaginé à quel point il allait réussir. Il a cette capacité à couvrir le terrain, à pénétrer dans la surface adverse et à marquer des buts. Quand on marque un but et qu'on en prépare un autre au milieu du terrain, on atteint un niveau proche de l'élite.
Mais il faut aussi le confirmer sur la scène internationale. Nous avons besoin de [John] McGinn, McTominay, cet été. Billy Gilmour, qui est parti à Naples en même temps que lui. J'espère juste qu'il continuera sur sa lancée et qu'il emmènera Boston avec lui. Nous jouons contre Haïti et le Maroc. J'aime bien le tirage au sort. Je pense qu'ils joueront contre le Brésil en dernier. J'espère que nous aurons quatre points d'ici là et que nous nous qualifierons pour la première fois. Je pense qu'il y aura beaucoup de fêtes dans la région de Boston si nous y parvenons. »
- Getty
Retour en Premier League ? Manchester United cherche à renforcer son milieu de terrain
McTominay, qui a fait ses débuts internationaux en 2018, compte désormais 67 sélections avec l'Écosse. Il a inscrit 14 buts au cours de sa carrière, dont un magnifique coup de pied retourné contre le Danemark qui a permis à la Tartan Army de décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2026.
Naples est impatient de conclure un nouvel accord avant le début de cet événement, qui attirera encore plus l'attention sur son numéro 8 emblématique. Manchester United sera à la recherche de renforts au milieu de terrain cet été, mais des doutes ont été émis quant à un retour dans un environnement familier pour McTominay, et les Red Devils semblent privilégier des options plus jeunes, telles que le duo anglais Elliot Anderson et Adam Wharton.
Publicité