« Grande surprise » - La décision de transfert de Scott McTominay continue de surprendre alors que l'ancienne star historique de Manchester United s'épanouit à Naples

McAllister fait partie de cette catégorie. L'ancien milieu de terrain écossais, s'exprimant en association avec Grosvenor Casino, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si la réussite de McTominay était une surprise : « Chaque fois qu'on me pose des questions sur Scott, pendant toutes les périodes où Manchester United changeait d'entraîneur et essayait tel ou tel style, il était un jeune joueur qui avait gravi les échelons au sein du club. Chaque fois que j'ai vu Manchester United, pendant ces moments difficiles pour le club, il a toujours été pour moi le joueur qui ressortait à l'écran lorsque je le regardais. On voyait qu'il était un joueur qui aimait le club et qu'il avait gravi les échelons.

Je ne sais pas si c'était pour des raisons financières ou à cause du PSR et tout ça, mais pour moi, la grande surprise a été que Manchester United laisse partir l'un des siens. Ils ont une histoire si riche en joueurs formés au club et en jeunes qui deviennent des grands noms du club. Pour moi, ce fut une grande surprise qu'ils le laissent partir.

Je pense que même Scott n'aurait pas imaginé à quel point il allait réussir. Il a cette capacité à couvrir le terrain, à pénétrer dans la surface adverse et à marquer des buts. Quand on marque un but et qu'on en prépare un autre au milieu du terrain, on atteint un niveau proche de l'élite.

Mais il faut aussi le confirmer sur la scène internationale. Nous avons besoin de [John] McGinn, McTominay, cet été. Billy Gilmour, qui est parti à Naples en même temps que lui. J'espère juste qu'il continuera sur sa lancée et qu'il emmènera Boston avec lui. Nous jouons contre Haïti et le Maroc. J'aime bien le tirage au sort. Je pense qu'ils joueront contre le Brésil en dernier. J'espère que nous aurons quatre points d'ici là et que nous nous qualifierons pour la première fois. Je pense qu'il y aura beaucoup de fêtes dans la région de Boston si nous y parvenons. »