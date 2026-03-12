Les médias du pays scandinave ont célébré l'équipe de l'entraîneur Kjetil Knudsen pour sa victoire 3-0 (2-0) lors du match aller des huitièmes de finale contre le Sporting Lisbonne.
Grande surprise en Ligue des champions : « Le rouleau compresseur jaune » continue de semer la panique en Europe
« Bodö/Glimt a transformé le Sporting en bacalhau mercredi soir à Aspmyra », a écrit TV2 en référence au plat national portugais : « Le rouleau compresseur jaune a dominé la majeure partie du match et s'est créé de nombreuses occasions. »
Bodö/Glimt, une puissance à domicile
Sur son terrain synthétique, Bodö/Glimt a une nouvelle fois démontré son incroyable puissance et a désormais toutes les chances d'accéder aux quarts de finale. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais le résultat est fantastique », a déclaré l'ancien joueur de Francfort Jens Petter Hauge : « La semaine s'annonce passionnante. »
La décision sera prise mardi prochain à Lisbonne.
