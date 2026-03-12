Goal.com
Grande surprise en Ligue des champions : « Le rouleau compresseur jaune » continue de semer la panique en Europe

Après la nouvelle série de victoires fulgurantes du « rouleau compresseur jaune », la Norvège est en proie à une grande euphorie autour du FK Bodö/Glimt, la sensation de la Ligue des champions.

Les médias du pays scandinave ont célébré l'équipe de l'entraîneur Kjetil Knudsen pour sa victoire 3-0 (2-0) lors du match aller des huitièmes de finale contre le Sporting Lisbonne.

  • « Bodö/Glimt a transformé le Sporting en bacalhau mercredi soir à Aspmyra », a écrit TV2 en référence au plat national portugais : « Le rouleau compresseur jaune a dominé la majeure partie du match et s'est créé de nombreuses occasions. »

    Bodö/Glimt, une puissance à domicile

    Sur son terrain synthétique, Bodö/Glimt a une nouvelle fois démontré son incroyable puissance et a désormais toutes les chances d'accéder aux quarts de finale. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais le résultat est fantastique », a déclaré l'ancien joueur de Francfort Jens Petter Hauge : « La semaine s'annonce passionnante. »

    La décision sera prise mardi prochain à Lisbonne.

