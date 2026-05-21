Selon Absolut Bayern, Guerreiro, 32 ans, songerait à prendre sa retraite sportive. Le joueur portugais voudrait toutefois conserver cette option ouverte, d’après plusieurs sources. Depuis son départ du champion d’Allemagne, les spéculations sur sa prochaine destination se font rares.
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Grande surprise au FC Bayern : un joueur envisagerait de mettre soudainement un terme à sa carrière
À l’approche de l’expiration de son contrat fin mars, un retour de Guerreiro au Portugal apparaissait comme une option crédible. Mi-mai, le magazine Sport Bild indiquait que Benfica Lisbonne s’intéressait de près à ce joueur polyvalent. D’après ces informations, le grand club portugais était déjà en contact avec l’entourage de Guerreiro depuis quelque temps. Le joueur de 32 ans pourrait envisager un transfert à Benfica, ajoutaient ces sources.
Pour ce joueur comptant 65 sélections avec le Portugal, ce serait sa première expérience professionnelle dans son pays d’origine. Né et élevé en France, Guerreiro a débuté sa carrière au centre de formation du Blanc-Mesnil SF avant de passer par l’INF Clairefontaine, le SM Caen, le FC Lorient et le Borussia Dortmund avant de rejoindre Munich.
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Raphael Guerreiro a souvent été victime de blessures musculaires au Bayern Munich et au BVB.
Mais il se peut aussi que Guerreiro envisage désormais de mettre un terme à sa carrière en raison de sa fragilité physique ces dernières années. Rien que cette saison, il a été souvent absent en raison de quatre blessures. Déjà lors de son passage au BVB, Guerreiro avait régulièrement dû faire face à des problèmes musculaires et à des blessures.
En 2023, il avait rejoint Munich en tant que joueur fétiche de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, libre de tout transfert. Bien qu’il ait souvent été aligné, il n’a jamais dépassé le rôle de joker polyvalent et n’a que rarement retrouvé le niveau qui était le sien durant ses années dorées à Dortmund.
Malgré ces limites, le directeur sportif Max Eberl a salué son professionnalisme et son impact dans le vestiaire au moment d’annoncer le non-renouvellement de son contrat : « On pouvait toujours compter sur Rapha sur le terrain, et des personnalités comme lui enrichissent chaque vestiaire. » Vincent Kompany s’est lui aussi toujours montré satisfait de son joueur. « J'ai un joueur formidable, un professionnel fantastique. Quelqu'un qui aide toujours l'équipe », déclarait le Belge en décembre dernier.
Raphael Guerreiro : performances et statistiques au FC Bayern et au BVB
Club Matchs Buts Passes décisives FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50