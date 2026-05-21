Mais il se peut aussi que Guerreiro envisage désormais de mettre un terme à sa carrière en raison de sa fragilité physique ces dernières années. Rien que cette saison, il a été souvent absent en raison de quatre blessures. Déjà lors de son passage au BVB, Guerreiro avait régulièrement dû faire face à des problèmes musculaires et à des blessures.

En 2023, il avait rejoint Munich en tant que joueur fétiche de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, libre de tout transfert. Bien qu’il ait souvent été aligné, il n’a jamais dépassé le rôle de joker polyvalent et n’a que rarement retrouvé le niveau qui était le sien durant ses années dorées à Dortmund.

Malgré ces limites, le directeur sportif Max Eberl a salué son professionnalisme et son impact dans le vestiaire au moment d’annoncer le non-renouvellement de son contrat : « On pouvait toujours compter sur Rapha sur le terrain, et des personnalités comme lui enrichissent chaque vestiaire. » Vincent Kompany s’est lui aussi toujours montré satisfait de son joueur. « J'ai un joueur formidable, un professionnel fantastique. Quelqu'un qui aide toujours l'équipe », déclarait le Belge en décembre dernier.