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« Grande opportunité » pour Phil Foden après une période « très éprouvante » sous Pep Guardiola, Enzo Maresca étant soutenu pour faire de la star de Manchester City le joueur que tout le monde pensait qu’il deviendrait
Foden a remporté 20 trophées avec Manchester City
Après avoir fait ses débuts avec l’équipe première de City en novembre 2017, Foden fait partie du groupe professionnel à l’Etihad Stadium depuis près de neuf ans. Il totalise 372 apparitions avec City, pour 110 buts inscrits et 20 trophées remportés, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions.
Au moment de son éclosion, il était considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais depuis la légende de Manchester United et de l’Angleterre Wayne Rooney. Le natif de Stockport était un autre talent mercuriel, avec une assurance forgée dans la rue qu’il a su transposer au plus haut niveau.
Foden a un temps brillé sous les ordres de l’entraîneur catalan Guardiola, trouvant le chemin des filets à 27 reprises lors de la saison 2023-2024, mais ses capacités ont légèrement décliné ces dernières années, au point que le double lauréat du titre de Jeune joueur de l’année de la PFA n’a pas été retenu dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.
Un été qui avait commencé sur une note décevante lui a depuis offert un nouveau contrat à Manchester ainsi qu’un rôle important sous les ordres du technicien italien Maresca, un entraîneur qui le connaît bien après un précédent passage à l’Etihad en tant qu’adjoint de Guardiola.
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Nouveau départ pour Foden après le départ de Guardiola
Foden a trouvé le nouveau départ qu’il recherchait sans avoir à obtenir un transfert, Hamann, ancien milieu de terrain de Manchester City, expliquant en association avec ToonieBet à GOAL les difficultés que représente le fait de rester au même endroit aussi longtemps : « Je pense que pour lui, c’est probablement la plus grande chance, ou l’une des plus grandes chances, pour les joueurs qui étaient là ou qui sont restés là, parce qu’on avait l’impression qu’il y avait toujours des moments où il [Pep] finissait un peu par ne plus les apprécier.
« Joueur exceptionnel, quand il a percé, tout le monde pensait qu’il serait le joueur principal de City et de l’Angleterre. Il n’est même pas allé à la Coupe du monde, par exemple, donc il y a eu des moments, je pense lors des deux dernières saisons, où il y a eu beaucoup de fois où il n’était même pas titulaire.
« Donc, pour lui, c’est une chance maintenant, parce qu’évidemment nous savons tous que, aussi bon que Pep soit, jouer pour lui peut être très éprouvant. Quand on joue aussi longtemps, il est parfois très rafraîchissant et bénéfique d’entendre une autre voix.
« Donc, je pense que oui, c’est aussi une chance pour l’entraîneur d’avoir peut-être ce gamin de son côté et de lui dire : “C’est ta chance maintenant, je veux que tu deviennes le joueur que tout le monde pensait que tu allais être il y a six, sept ou huit ans.” C’est une grande chance pour lui et il va passer un cap. »
Maresca se réjouit de ce que Foden a à offrir
Maresca a déclaré au sujet de Foden, alors que le joueur désormais âgé de 26 ans semble de nouveau pleinement motivé : « Il a l’air en très, très bonne forme et les gens au club disent que, par rapport à ces une ou deux dernières années, Phil est un joueur complètement différent en termes d’état d’esprit, en termes de ce qu’il montre lors des séances. C’est ce que nous voulons. Phil vient de l’académie, de la maison, donc c’est agréable pour tout le monde de le voir s’améliorer de plus en plus. »
Il a ajouté : « Je ne sais pas s’il peut être l’un des leaders. Mais c’est certain que, comme beaucoup de joueurs sont partis, il doit franchir un cap en termes de personnalité, de leadership et de ce genre de choses. Mais encore une fois, depuis le premier jour, je suis très heureux, très satisfait, de la manière dont il travaille, et aussi de la façon dont il est, vous savez, dans son humeur : heureux, il va bien. »
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Manchester City 2026-2027 : Foden compte déjà deux passes décisives
Foden a parfois porté le brassard de capitaine pendant la pré-saison, les fonctions de capitaine étant à pourvoir dans la foulée des départs de Bernardo Silva et Rodri, et il s’est montré affûté lors de deux victoires consécutives contre Bournemouth et Crystal Palace, avec deux passes décisives à la clé.
Il a été aligné sur le côté droit de l’attaque de City, après avoir souvent été utilisé sur les ailes en club comme en sélection, mais Maresca a reconnu qu’il voulait parfois utiliser le joueur formé au club dans un rôle de numéro 10, alors qu’il est en concurrence avec l’énigmatique Français Rayan Cherki pour du temps de jeu régulier à ce poste créatif.
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