« Grande opportunité » pour Phil Foden après une période « très éprouvante » sous Pep Guardiola, Enzo Maresca étant soutenu pour faire de la star de Manchester City le joueur que tout le monde pensait qu’il deviendrait

Après avoir fait ses débuts avec l’équipe première de City en novembre 2017, Foden fait partie du groupe professionnel à l’Etihad Stadium depuis près de neuf ans. Il totalise 372 apparitions avec City, pour 110 buts inscrits et 20 trophées remportés, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions.

Au moment de son éclosion, il était considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais depuis la légende de Manchester United et de l’Angleterre Wayne Rooney. Le natif de Stockport était un autre talent mercuriel, avec une assurance forgée dans la rue qu’il a su transposer au plus haut niveau.

Foden a un temps brillé sous les ordres de l’entraîneur catalan Guardiola, trouvant le chemin des filets à 27 reprises lors de la saison 2023-2024, mais ses capacités ont légèrement décliné ces dernières années, au point que le double lauréat du titre de Jeune joueur de l’année de la PFA n’a pas été retenu dans la sélection de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

Un été qui avait commencé sur une note décevante lui a depuis offert un nouveau contrat à Manchester ainsi qu’un rôle important sous les ordres du technicien italien Maresca, un entraîneur qui le connaît bien après un précédent passage à l’Etihad en tant qu’adjoint de Guardiola.