Grande inquiétude pour Arsenal : Gabriel se retire de la sélection brésilienne après s'être blessé lors de la finale de la Carabao Cup

La déception suscitée par la défaite 2-0 d'Arsenal face à Manchester City en finale de la Carabao Cup a été aggravée par l'annonce selon laquelle Gabriel ne participera pas aux prochains matchs internationaux du Brésil. Bien que le défenseur central ait semblé mener à bien cette rencontre décisive à Wembley sans montrer aucun signe de gêne, il a signalé avoir ressenti une douleur aiguë au genou droit lors des examens d'après-match. Le staff médical a ensuite procédé à des examens d'imagerie, qui ont confirmé qu'il n'était pas apte à disputer les matchs amicaux de haut niveau de la Seleção contre la France et la Croatie. Cette nouvelle constitue un revers important pour le défenseur, qui a disputé 17 sélections depuis ses débuts internationaux en 2023 et qui était impatient de confirmer sa dernière performance en équipe nationale – une victoire 2-0 contre le Sénégal à l'Emirates Stadium.