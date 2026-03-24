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Grande inquiétude pour Arsenal : Gabriel se retire de la sélection brésilienne après s'être blessé lors de la finale de la Carabao Cup
Une défaite à Wembley qui aggrave la situation
La déception suscitée par la défaite 2-0 d'Arsenal face à Manchester City en finale de la Carabao Cup a été aggravée par l'annonce selon laquelle Gabriel ne participera pas aux prochains matchs internationaux du Brésil. Bien que le défenseur central ait semblé mener à bien cette rencontre décisive à Wembley sans montrer aucun signe de gêne, il a signalé avoir ressenti une douleur aiguë au genou droit lors des examens d'après-match. Le staff médical a ensuite procédé à des examens d'imagerie, qui ont confirmé qu'il n'était pas apte à disputer les matchs amicaux de haut niveau de la Seleção contre la France et la Croatie. Cette nouvelle constitue un revers important pour le défenseur, qui a disputé 17 sélections depuis ses débuts internationaux en 2023 et qui était impatient de confirmer sa dernière performance en équipe nationale – une victoire 2-0 contre le Sénégal à l'Emirates Stadium.
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Confirmation médicale officielle
La Confédération brésilienne de football (CBF) a réagi rapidement pour clarifier la situation, publiant un communiqué sur son site officiel afin de confirmer l'absence de Gabriel lors des rencontres à Boston et à Orlando. Le communiqué de la CBF précise : « Le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhães ne participera pas aux matchs amicaux contre la France et la Croatie. Après le match de ce dimanche 22 contre Manchester City, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le joueur s'est plaint de douleurs au genou droit. Les examens d'imagerie ont confirmé que Gabriel Magalhães n'est pas apte à jouer lors des matchs de cette trêve internationale de la FIFA — aucun autre joueur ne sera appelé pour le remplacer. »
La crise défensive d'Arsenal
Le forfait de Gabriel marque une tendance inquiétante pour Mikel Arteta, le Brésilien devenant ainsi le troisième joueur clé de l'équipe première à déclarer forfait pour les sélections nationales cette semaine. Les Gunners étaient déjà sous le choc après avoir appris que William Saliba s'était retiré de la sélection française en raison d'un problème à la cheville, tandis qu'Eberechi Eze avait été contraint de renoncer à la sélection anglaise en raison d'une blessure au mollet. La perte potentielle simultanée de ses deux défenseurs centraux titulaires est un scénario cauchemardesque pour un club en quête de son premier titre de Premier League depuis 2003-2004, d'autant plus que l'équipe s'est appuyée physiquement et tactiquement sur le duo Gabriel-Saliba tout au long de la saison.
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Un printemps difficile
L'équipe médicale d'Arsenal mène une course contre la montre pour évaluer la blessure au genou de Gabriel avant la reprise du championnat national, avec un quart de finale de la FA Cup contre Southampton le 4 avril, suivi de près par un match aller décisif des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP trois jours plus tard. Si les Gunners disposent actuellement d'une avance de neuf points sur City avant de reprendre la Premier League contre Bournemouth le 11 avril, leurs rivaux ont encore un match en retard décisif à disputer.