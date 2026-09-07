Neville n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du dernier revers de Manchester United, avertissant Carrick qu’il risque de répéter les mêmes erreurs qui ont coûté leur poste à Erik ten Hag et Ruben Amorim.

United semblait filer tranquillement vers les trois points au Hill Dickinson Stadium avant qu’une poussée tardive d’Everton n’aboutisse à une égalisation à la 96e minute signée Ainsley Maitland-Niles. Ce résultat laisse United avec seulement quatre points après ses trois premiers matches de Premier League, suscitant déjà des inquiétudes quant à la capacité de l’équipe à gérer ses rencontres sous pression jusqu’au bout.

Intervenant dans le Gary Neville Podcast, l’ancien capitaine du club a pointé du doigt un manque de tranchant comme principale source d’inquiétude. « Les équipes pensent qu’elles ont une chance contre eux, a expliqué Neville. J’ai trouvé qu’ils étaient un peu complaisants et je le disais après le premier but, il leur manquait cet instinct de tueur avant cette période où Everton a égalisé, puis ils réagissent à nouveau.



