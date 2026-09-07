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« Grande inquiétude ! » - Gary Neville avertit Michael Carrick de ne pas répéter la plus grosse erreur de Manchester United après l'effondrement face à Everton
Neville fustige la complaisance défensive
Neville n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du dernier revers de Manchester United, avertissant Carrick qu’il risque de répéter les mêmes erreurs qui ont coûté leur poste à Erik ten Hag et Ruben Amorim.
United semblait filer tranquillement vers les trois points au Hill Dickinson Stadium avant qu’une poussée tardive d’Everton n’aboutisse à une égalisation à la 96e minute signée Ainsley Maitland-Niles. Ce résultat laisse United avec seulement quatre points après ses trois premiers matches de Premier League, suscitant déjà des inquiétudes quant à la capacité de l’équipe à gérer ses rencontres sous pression jusqu’au bout.
Intervenant dans le Gary Neville Podcast, l’ancien capitaine du club a pointé du doigt un manque de tranchant comme principale source d’inquiétude. « Les équipes pensent qu’elles ont une chance contre eux, a expliqué Neville. J’ai trouvé qu’ils étaient un peu complaisants et je le disais après le premier but, il leur manquait cet instinct de tueur avant cette période où Everton a égalisé, puis ils réagissent à nouveau.
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Des changements tactiques sous le feu des critiques
L’un des aspects les plus controversés de l’après-midi a été la décision de Carrick de remanier sa ligne défensive dans les derniers instants du match. Neville s’est montré particulièrement perplexe face au remplacement de défenseurs clés, une décision qui, selon lui, a invité une pression inutile sur une équipe déjà en manque de stabilité.
Neville a exprimé ses inquiétudes concernant les sorties de Luke Shaw et Diogo Dalot, comparant cette décision aux fréquents ajustements défensifs observés sous les précédents régimes. « Je ne pense pas que cela va disparaître, et c’est ma grande crainte », a ajouté Neville.
« Je pense qu’encaisser des buts va les poursuivre et les traquer sur la durée, et je ne sais pas comment Michael va gérer cela, parce qu’il a sa meilleure défense à quatre sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi Shaw est sorti à cinq minutes de la fin, espérons qu’il ne soit pas blessé. »
Carrick répond aux problèmes défensifs
Carrick est resté posé dans son analyse d’après-match, mais n’a pas éludé les problèmes évidents derrière. Tout en saluant la qualité des buts d’Everton, il a reconnu que son équipe devait améliorer sa gestion du match.
En revenant sur la performance défensive, Carrick a admis : « Évidemment, on ne peut pas l’ignorer. Nous devons encaisser moins de buts pour avoir plus de chances de gagner des matches. Nous allons certainement nous pencher là-dessus et continuer à progresser. Il y a évidemment des choses que nous devons mieux faire en tant qu’équipe. »
Il a ajouté : « Il y a vraiment eu deux frappes lointaines, deux très bonnes frappes de leur point de vue. Parfois, elles filent dans la lucarne et, le plus souvent, ce n’est probablement pas le cas. Oui, bien sûr, c’en est un [sur le fait d’encaisser tardivement]. »
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La blessure de Rashford ajoute aux maux de tête de Manchester United
Au-delà des préoccupations tactiques soulevées par Neville, United s’inquiète également de la condition physique de Marcus Rashford. L’attaquant a été remplacé en seconde période, une décision que Carrick a ensuite confirmée comme étant due à un problème physique. Rashford avait semblé tranchant sur l’aile gauche, combinant efficacement avec Shaw avant sa sortie prématurée.
Faisant le point sur l’état de l’attaquant, Carrick a déclaré : « Il a ressenti un petit quelque chose, donc nous avons dû le remplacer. Nous avons eu de bonnes connexions pratiquement partout sur le terrain à différents moments du match, et Marcus et Shaw jouent ensemble depuis longtemps et se comprennent bien. Et cela se voit, ils semblent vraiment dangereux de ce côté-là, et il y a évidemment encore plus à venir. »
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