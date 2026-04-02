Grande inquiétude au Bayern Munich à l'approche du match de Ligue des champions contre le Real Madrid

Le sélectionneur national, âgé de 52 ans, a ensuite indiqué que l'ancien attaquant de Tottenham Hotspur pouvait participer au match contre le Japon. « Je suis heureux que Kane soit de retour. Après tout, c'est notre capitaine et notre meilleur buteur », a déclaré Tuchel.

Pourtant, le meilleur buteur de tous les temps des Three Lions n'était pas sur le terrain au coup d'envoi contre le Japon et est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Morgan Rogers l'a remplacé et Marc Guehi a endossé le brassard de capitaine.