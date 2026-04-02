L'état de santé d'Harry Kane suscite de vives inquiétudes. L'attaquant du FC Bayern Munich s'est blessé mardi dernier, juste avant le match international opposant l'Angleterre au Japon (0-1), ce qui rend incertaine sa participation au match aller contre le Real Madrid en Ligue des champions.
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Grande inquiétude au Bayern Munich à l'approche du match de Ligue des champions contre le Real Madrid
Vendredi 27 mars, Kane n'a pas participé au match contre l'Uruguay (1-1). Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. « Kane a eu un petit problème à l'entraînement, mais il reste dans le groupe et fera l'objet d'une nouvelle évaluation. »
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Le sélectionneur national, âgé de 52 ans, a ensuite indiqué que l'ancien attaquant de Tottenham Hotspur pouvait participer au match contre le Japon. « Je suis heureux que Kane soit de retour. Après tout, c'est notre capitaine et notre meilleur buteur », a déclaré Tuchel.
Pourtant, le meilleur buteur de tous les temps des Three Lions n'était pas sur le terrain au coup d'envoi contre le Japon et est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Morgan Rogers l'a remplacé et Marc Guehi a endossé le brassard de capitaine.
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Même si la blessure ne semble pas grave, on peut se demander si Kane sera apte à jouer contre le Bayern Munich la semaine prochaine. Le club affrontera en effet le SC Fribourg samedi en Bundesliga.
Trois jours plus tard, le Rekordmeister se rendra en Espagne pour affronter le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. Le champion d'Allemagne espère que son meilleur buteur sera au coup d'envoi au Bernabéu.
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Kane a quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern de Munich à l'été 2023 et réalise actuellement une saison exceptionnelle. Le joueur, qui compte 112 sélections en équipe nationale, a trouvé le chemin des filets pas moins de 48 fois en 40 matches.