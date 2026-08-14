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Grande braderie à la Juventus ! Les Bianconeri mettent sur le marché des noms vedettes comme Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners
Des manœuvres stratégiques à Turin
Selon Corriere dello Sport, la Juventus a désormais fait des départs de joueurs sa priorité principale dans l’optique de restructurer son effectif. Les dirigeants du club travaillent activement à alléger l’effectif et à dégager des fonds grâce à des transferts définitifs et à des départs stratégiques.
Cette stratégie souligne un changement majeur à Turin, alors que la direction s’attaque à la profondeur de l’effectif et à la planification financière. Plusieurs décisions importantes attendent la hiérarchie dans les prochains jours, tandis que les négociations avancent avec les clubs intéressés.
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En tête de la liste des départs
Gonzalez et Koopmeiners figurent en tête de la liste des joueurs qui pourraient quitter l'Allianz Stadium. Les deux joueurs se retrouvent au centre d'intenses spéculations sur le marché après des passages mitigés à la Juventus.
Le club est ouvert à l'étude d'offres sérieuses pour le duo, alors qu'il cherche à faciliter une transition en douceur. Trouver des destinations adaptées qui satisfont à la fois l'évaluation du club et les ambitions des joueurs reste une priorité
Gérer l’effectif
Alléger l’effectif est essentiel pour le staff afin de conserver un groupe équilibré et compétitif. Gérer efficacement les départs permettra aussi de créer de la place et une marge de manœuvre financière pour d’éventuelles nouvelles recrues avant la fermeture du mercato.
L’équipe dirigeante travaille en étroite collaboration avec des intermédiaires pour régler l’avenir de plusieurs joueurs en marge du groupe et d’autres plus en vue. Équilibrer les comptes tout en maintenant la qualité de l’effectif est une tâche délicate pour les directeurs sportifs.
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En vue du mercato
À l’approche de la date limite du mercato, la pression monte sur la Juventus, qui doit finaliser ces départs cruciaux. Régler l’avenir de Gonzalez et de Koopmeiners donnera le ton pour la suite des affaires estivales du club.
Les supporters comme les observateurs suivront cela de près pour voir comment le club turinois gérera cette phase décisive. Des ventes réussies ouvriront finalement la voie aux derniers ajustements de l’effectif.
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