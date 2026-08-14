Selon Corriere dello Sport, la Juventus a désormais fait des départs de joueurs sa priorité principale dans l’optique de restructurer son effectif. Les dirigeants du club travaillent activement à alléger l’effectif et à dégager des fonds grâce à des transferts définitifs et à des départs stratégiques.

Cette stratégie souligne un changement majeur à Turin, alors que la direction s’attaque à la profondeur de l’effectif et à la planification financière. Plusieurs décisions importantes attendent la hiérarchie dans les prochains jours, tandis que les négociations avancent avec les clubs intéressés.