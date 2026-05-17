Selon Darren Stanton, spécialiste du langage corporel, l’entraîneur de Manchester City ne montre aucun signe indiquant qu’il serait prêt à quitter l’Etihad Stadium. Malgré les rumeurs insistantes concernant son avenir, Stanton estime que le comportement actuel de l’Espagnol laisse présager la poursuite de son règne sans partage en Premier League. « Pep Guardiola est là pour rester », a déclaré Stanton à OLBG. « Il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles il pourrait se retirer cet été, mais tout ce que nous observons chez lui en ce moment suggère qu’il a en fait trouvé une nouvelle passion pour son métier. »

Je pense qu’il était sincère lorsqu’il a déclaré aux journalistes… qu’il lui restait encore un an de contrat et qu’il avait l’intention d’aller jusqu’au bout. Nous n’avons pas observé de clignements oculaires excessifs. Nous ne relevons aucun signe physiologique de stress. Son contact visuel est excellent. Son langage corporel confirme ce qu’il dit. Il paraît sincèrement épanoui. Les micro-expressions de Guardiola la semaine dernière traduisaient déjà joie et satisfaction, avant même que City ne conquière un nouveau trophée face à Chelsea », a ajouté Stanton, concluant que l’entraîneur cherche à nouveau à se réinventer, ainsi qu’à renouveler son équipe.



