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« Grand secret » ou simple « ennui » ? Un expert en langage corporel analyse l’avenir de Pep Guardiola à Manchester City après la brusque sortie du technicien catalan lors de l’interview d’après-match
Analyser les signes d'une nouvelle passion
Selon Darren Stanton, spécialiste du langage corporel, l’entraîneur de Manchester City ne montre aucun signe indiquant qu’il serait prêt à quitter l’Etihad Stadium. Malgré les rumeurs insistantes concernant son avenir, Stanton estime que le comportement actuel de l’Espagnol laisse présager la poursuite de son règne sans partage en Premier League. « Pep Guardiola est là pour rester », a déclaré Stanton à OLBG. « Il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles il pourrait se retirer cet été, mais tout ce que nous observons chez lui en ce moment suggère qu’il a en fait trouvé une nouvelle passion pour son métier. »
Je pense qu’il était sincère lorsqu’il a déclaré aux journalistes… qu’il lui restait encore un an de contrat et qu’il avait l’intention d’aller jusqu’au bout. Nous n’avons pas observé de clignements oculaires excessifs. Nous ne relevons aucun signe physiologique de stress. Son contact visuel est excellent. Son langage corporel confirme ce qu’il dit. Il paraît sincèrement épanoui. Les micro-expressions de Guardiola la semaine dernière traduisaient déjà joie et satisfaction, avant même que City ne conquière un nouveau trophée face à Chelsea », a ajouté Stanton, concluant que l’entraîneur cherche à nouveau à se réinventer, ainsi qu’à renouveler son équipe.
- AFP
La vérité sur l'incident du « walk-off » de Wembley
Les spéculations ont atteint leur paroxysme après la finale de la FA Cup, lorsque Guardiola est resté évasif sur son avenir au club, laissant penser à certains qu’il savourait peut-être son dernier moment sur le banc. Cependant, Stanton refuse de croire que le technicien catalan ait déjà fait ses adieux en silence. Selon lui, l’entraîneur a écourté une interview télévisée par frustration face à des questions répétitives, non par souci de dissimuler un départ imminent.
« Je ne crois pas que ce soit son chant du cygne, qu’il parte en beauté. S’il en était ainsi, il laisserait échapper bien plus d’émotion, ce qui n’est pas le cas », analyse Stanton. « Je ne perçois aucun signe de dissimulation ni d’incohérence dans son attitude qui suggérerait un départ imminent. Rien, dans ce que je vois, ne prouve qu’il garde un grand secret sur son avenir. Je pense qu’il en a simplement marre d’en parler. C’est pour ça qu’il s’est éclipsé rapidement quand Laura Woods lui a posé la question sur TNT Sports. »
Une prolongation de contrat se profile-t-elle à l’horizon ?
Selon les experts, les réactions spontanées de Guardiola concordent avec ses déclarations publiques. Sur le plan psychologique, rien ne laisse penser que l’ex-technicien du FC Barcelone dissimule un secret. Au contraire, il paraît dans un état d’équilibre mental, à l’écart de la tension habituelle qui touche souvent un entraîneur sous pression dans un grand club.
« Il est cohérent, même dans ses réponses spontanées. Je ne pense pas qu’il ait une annonce… surprenante à faire, du moins pas d’un point de vue psychologique qui contredirait ce qu’il nous dit », poursuit Stanton. « Il semble détendu et sans stress, et je pense qu’il est véritablement heureux, donc je pense qu’il ira au moins jusqu’au terme de son contrat. Il pourrait ensuite choisir de relever un nouveau défi avec son équipe, mais il ne serait pas surprenant que les rumeurs autour de ce tournage, que certains ont pris pour une vidéo d’adieu, se traduisent en réalité par l’annonce d’un nouveau contrat le maintenant à City à long terme. »
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Le triplé national demeure l'objectif principal.
Sous l’œil des observateurs, Pep Guardiola garde le cap sur le terrain alors que Manchester City poursuis sa quête de trophées. Déjà vainqueurs de la Carabao Cup et de la FA Cup, les Citizens se recentrent sur la course au titre de Premier League, avec l’ambition de ravir la couronne à Arsenal dans les dernières semaines de la saison. Leur succès à Wembley maintient vivant le rêve d’un triplé national et démontre que le groupe reste plus motivé que jamais sous la conduite de son entraîneur.
Si les Citizens veulent encore détrôner les Gunners d’Arteta, il reste du travail, mais avec déjà deux trophées au compteur, la dynamique penche clairement en faveur des Bleus de Manchester. Reste à savoir si l’annonce d’un nouveau contrat interviendra bientôt ; en attendant, le langage corporel indique que l’ère Guardiola n’est pas près de s’achever.