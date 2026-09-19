Les projecteurs de la Liga se braquent sur la capitale ce week-end, avec l'Atlético de Madrid qui reçoit le Real Madrid dans un choc qui verra Simeone et Mourinho partager la ligne de touche pour la première fois depuis 2014. L'équipe de Mourinho compte actuellement deux points d'avance sur l'Atlético après six matches, les deux rivaux madrilènes étant derrière le leader du début de saison, Barcelone.

Le souvenir de leurs précédentes confrontations reste vif pour de nombreux supporters, en particulier la demi-finale de la Ligue des champions 2014 où l'équipe de Simeone avait sorti le Chelsea de Mourinho de la compétition avec éclat. Cependant, l'entraîneur argentin s'est empressé de balayer les récits historiques lors de ses obligations d'avant-match. « Je ne suis pas du genre à m'attarder sur [des choses qui datent d']il y a de nombreuses années. J'ai énormément de respect pour Mourinho ; je l'admire depuis longtemps, je l'ai suivi et observé », a déclaré Simeone aux journalistes lors d'une conférence de presse samedi.