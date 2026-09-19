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« Grand respect » : Simeone minimise les rancœurs passées avec Mourinho avant le choc du derby madrilène
Une rivalité relancée au Metropolitano
Les projecteurs de la Liga se braquent sur la capitale ce week-end, avec l'Atlético de Madrid qui reçoit le Real Madrid dans un choc qui verra Simeone et Mourinho partager la ligne de touche pour la première fois depuis 2014. L'équipe de Mourinho compte actuellement deux points d'avance sur l'Atlético après six matches, les deux rivaux madrilènes étant derrière le leader du début de saison, Barcelone.
Le souvenir de leurs précédentes confrontations reste vif pour de nombreux supporters, en particulier la demi-finale de la Ligue des champions 2014 où l'équipe de Simeone avait sorti le Chelsea de Mourinho de la compétition avec éclat. Cependant, l'entraîneur argentin s'est empressé de balayer les récits historiques lors de ses obligations d'avant-match. « Je ne suis pas du genre à m'attarder sur [des choses qui datent d']il y a de nombreuses années. J'ai énormément de respect pour Mourinho ; je l'admire depuis longtemps, je l'ai suivi et observé », a déclaré Simeone aux journalistes lors d'une conférence de presse samedi.
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Admiration mutuelle au milieu de la tension
Malgré la nature féroce du derby de Madrid, Simeone tenait à souligner le lien professionnel qu’il partage avec l’entraîneur du Real Madrid. Les deux techniciens, qui se sont déjà affrontés à six reprises, Mourinho ayant remporté les trois premières avant de ne plus jamais regoûter à la victoire, ont défini une époque du football européen par leurs styles pragmatiques et intenses. Simeone a décroché deux victoires lors de ces confrontations, notamment la dernière manche du derby de Madrid entre eux en finale de la Coupe du Roi 2012-2013, les deux entraîneurs étant souvent comparés pour leur solidité défensive et leur capacité à motiver.
L’entraîneur de l’Atleti a dit espérer que le rendez-vous de dimanche s’ajouterait dignement à leur histoire commune de batailles compétitives. Poursuivant ses éloges à l’égard de l’ancien entraîneur de l’Inter et de Porto, Simeone a ajouté : « Il sait l’estime que j’ai pour lui. J’espère que nous pourrons rivaliser demain comme nous l’avons fait lorsque nous l’avons affronté. »
Dilemmes de sélection et inquiétudes liées aux blessures
L'Atlético de Madrid aborde cette rencontre en étant confronté à plusieurs problèmes dans le dernier tiers du terrain. Le mercato estival du club a été marqué par la poursuite de Julian Alvarez, mais l'ancien joueur de Manchester City a vu son implication limitée récemment. Avec Alexander Sorloth absent en raison d'une blessure, la responsabilité offensive s'est reportée sur la nouvelle recrue Jonathan David, qui a impressionné avec deux buts lors de ses deux dernières apparitions avec l'Atlético.
Alvarez n'a pas joué lors des récentes rencontres de Liga contre la Real Sociedad et Osasuna, ce qui a soulevé des questions sur sa forme physique et son intégration tactique. « Il sera avec nous », a confirmé Simeone lorsqu'il a été interrogé sur la disponibilité de l'attaquant argentin pour le derby. « Plus tard, nous déciderons s'il débute, ou s'il entre en seconde période. »
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Neutraliser la menace du Real Madrid
Sur le plan tactique, Simeone se méfie de la vitesse dévastatrice dont dispose le Real Madrid en contre-attaque. Mourinho a façonné les Merengue en une machine clinique, qui excelle pour frapper lorsque ses adversaires perdent leur concentration, une dynamique qui ne les a vus subir qu'une seule défaite cette saison, à domicile contre le Real Betis, tout en restant sur une victoire 3-2 à Elche mardi. Simeone a souligné la menace spécifique que représentent Kylian Mbappe et Vinicius Junior, en notant que toute erreur technique au milieu de terrain pourrait s'avérer fatale pour les chances de l'Atletico de s'imposer à domicile.
En analysant les points forts de son adversaire, Simeone a mis en avant le danger de la phase de transition, où le Real Madrid s'est montré particulièrement dominant cette saison. « Ils sont meilleurs que nous en transition, a admis Simeone tout en saluant l'organisation tactique de Mourinho. Quand il y a une perte de balle, ils cherchent [Kylian] Mbappe et Vinicius [Junior] ; ils jouent sur cette force. Nous devons bien lire le match et ne concéder aucun ballon perdu, afin de ne pas leur permettre d'exploiter ces transitions. »
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