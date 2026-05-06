Trois jours après la défaite en demi-finale retour face au FC Barcelone (2-4), l’équipe entièrement remaniée par l’entraîneur José Barcala a obtenu un match nul 1-1 (0-1) contre la TSG Hoffenheim. Après 20 journées de championnat, la série de victoires du FCB prend donc fin.
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Grand remaniement après la défaite face au Barça : l'incroyable série de victoires du FC Bayern prend fin
Le Bayern, qui alignait sept nouvelles joueuses par rapport à la rencontre au Camp Nou, a longtemps couru après le score. La défenseuse Magdalena Eriksson (89e) a tout de même sauvé un point grâce à un coup de tête sur un centre de Klara Bühl. C'est la buteuse Selina Cerci (41e) qui avait donné l'avantage au TSG.
Les Bavaroises sont désormais assurées du titre de championnes. Le 14 mai, en finale de la Coupe d’Allemagne face au VfL Wolfsburg, elles peuvent rééditer le doublé de l’an passé.
Hoffenheim subit un revers peut-être décisif dans la course à la troisième place, synonyme de qualifications pour la Ligue des champions. À deux journées de la fin, le club rhénan compte six points de retard sur l’Eintracht Francfort.