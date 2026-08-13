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Grand ménage ! Ruben Amorim place Christopher Nkunku et Fikayo Tomori sur la liste des ventes de Milan après un flop en pré-saison
Amorim prend position après la déception de la tournée
L’état de grâce est bel et bien terminé pour Amorim à l’AC Milan. Après une tournée de pré-saison décevante qui a mis en lumière plusieurs failles dans l’effectif actuel, marquée par des nuls 2-2 et 1-1 contre le Celtic et l’Inter avant une lourde défaite 3-0 face à Chelsea, l’entraîneur portugais aurait remis une liste définitive des joueurs qu’il considère comme devenus indésirables.
Amorim a rencontré aujourd’hui le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, au centre d’entraînement de Milanello afin de discuter de la marche à suivre. Après avoir demandé la période de pré-saison pour évaluer les joueurs à sa disposition, le technicien a désormais conclu qu’un grand ménage était nécessaire. Selon plusieurs sources, dont Sky Sport Italia, la liste des bannis comprend des noms étonnamment prestigieux, signe d’une nouvelle ère impitoyable sous la direction d’Amorim alors que le club se prépare pour la prochaine campagne de Serie A.
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De grands noms sur la sellette
L’inclusion la plus choquante sur la liste des joueurs à vendre est peut-être celle de Christopher Nkunku. Le Français de 28 ans n’a été recruté que l’été dernier en provenance de Chelsea, pour un montant de 37 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances et un pourcentage à la revente. Malgré huit buts et trois passes décisives en 35 apparitions la saison dernière, Nkunku n’a pas réussi à convaincre Amorim qu’il pouvait être un point d’appui pour l’avenir.
Nkunku est rejoint sur la liste des transferts par le défenseur anglais Fikayo Tomori, le milieu de terrain Youssouf Fofana et le jeune défenseur central David Odogu. Tomori a d’abord rejoint San Siro en prêt depuis Chelsea en janvier 2021 avant de s’engager définitivement en juin de la même année, s’imposant comme un élément clé de l’effectif avec 214 apparitions et sept buts, alors qu’il est sous contrat jusqu’à l’été 2027. Cependant, il semble qu’Amorim soit prêt à prendre une autre direction sur le plan défensif.
L’avenir de Leao et Gimenez dans le doute
Au-delà de la liste principale des indésirables, il existe une catégorie secondaire de joueurs qui pourraient être cédés si la valorisation adéquate est atteinte. Ce groupe comprend l’ailier vedette Rafael Leao et l’attaquant Santiago Gimenez. Si Milan ne pousse pas activement ces joueurs vers la sortie, le club serait ouvert aux offres afin de lever davantage de fonds.
Pervis Estupinan se retrouve lui aussi dans une position précaire après n’avoir pas totalement convaincu le nouvel entraîneur. Amorim a profité de la tournée de pré-saison pour évaluer spécifiquement l’international équatorien, mais des informations indiquent qu’il a jugé le latéral insuffisant sur le plan défensif pour s’épanouir dans son système.
- AFP
Nouveaux visages et cap sur la Ligue Europa pour Milan
L’AC Milan a renforcé son effectif cet été avec les arrivées de Goncalo Ramos, Mario Gila et Sankhoun Diawara, dans l’espoir de redresser la barre. Le club lombard espère bâtir un avenir solide sous les ordres d’Amorim, qui entame un nouveau chapitre de sa carrière d’entraîneur après avoir été limogé par Manchester United en janvier dernier à la suite d’une série de mauvais résultats.
Milan a terminé cinquième de Serie A la saison dernière, manquant la qualification pour la Ligue des champions et décrochant une place en Ligue Europa pour le prochain exercice. Les Rossoneri lanceront leur parcours en championnat par un déplacement sur la pelouse du Torino le 23 août.
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