L’état de grâce est bel et bien terminé pour Amorim à l’AC Milan. Après une tournée de pré-saison décevante qui a mis en lumière plusieurs failles dans l’effectif actuel, marquée par des nuls 2-2 et 1-1 contre le Celtic et l’Inter avant une lourde défaite 3-0 face à Chelsea, l’entraîneur portugais aurait remis une liste définitive des joueurs qu’il considère comme devenus indésirables.

Amorim a rencontré aujourd’hui le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, au centre d’entraînement de Milanello afin de discuter de la marche à suivre. Après avoir demandé la période de pré-saison pour évaluer les joueurs à sa disposition, le technicien a désormais conclu qu’un grand ménage était nécessaire. Selon plusieurs sources, dont Sky Sport Italia, la liste des bannis comprend des noms étonnamment prestigieux, signe d’une nouvelle ère impitoyable sous la direction d’Amorim alors que le club se prépare pour la prochaine campagne de Serie A.