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Grand Gala du football, Leao candidat au titre d’attaquant de l’année : les candidats de l’AC Milan pour le Top 11. Rabiot en lice pour le plus beau but

R. Leao
Milan AC

Le 2 septembre prochain, au Teatro alla Scala de Milan, se tiendra l’édition 2026 du Gran Galà del Calcio. Plusieurs joueurs de l’AC Milan figurent sur la liste

Le 2 septembre prochain, au Teatro alla Scala de Milan, se tiendra l’édition 2026 du Gran Galà del Calcio. Au cours de la cérémonie seront récompensés les meilleurs joueurs, poste par poste, de la saison passée, une sorte d’équipe idéale dont sortira aussi le Meilleur Absolu de la saison. Des prix spéciaux seront également remis au Entraîneur de l’Année, à l’Arbitre de l’Année, au Club de l’Année, au Meilleur Jeune de Serie B et au Meilleur Jeune de Serie A.

Pour le Top 11 du dernier championnat, qui sera voté directement par les joueurs de Serie A, quelques joueurs du Milan sont également en lice (Mario Gila est aussi présent, lui qui était à la Lazio l’an dernier).

  • LES CANDIDATS

    CATÉGORIE « GARDIEN DE L’ANNÉE » CHAMPIONNAT DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

    CATÉGORIE « DÉFENSEURS DE L’ANNÉE » CHAMPIONNAT DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

    CATÉGORIE « MILIEUX DE L’ANNÉE » CHAMPIONNAT DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

    CATÉGORIE « ATTAQUANTS DE L’ANNÉE » CHAMPIONNAT DE SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

    Le 2 septembre sera également dévoilé le plus beau but de la Serie A 2025-2026 qui sera choisi par les supporters. Adrien Rabiot, joueur de l’AC Milan, est également en lice pour ce prix grâce à son but inscrit sur la pelouse du Torino d’une superbe frappe du gauche de loin.

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