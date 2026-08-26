Grand Gala du football, Leao candidat au titre d’attaquant de l’année : les candidats de l’AC Milan pour le Top 11. Rabiot en lice pour le plus beau but

Le 2 septembre prochain, au Teatro alla Scala de Milan, se tiendra l’édition 2026 du Gran Galà del Calcio. Au cours de la cérémonie seront récompensés les meilleurs joueurs, poste par poste, de la saison passée, une sorte d’équipe idéale dont sortira aussi le Meilleur Absolu de la saison. Des prix spéciaux seront également remis au Entraîneur de l’Année, à l’Arbitre de l’Année, au Club de l’Année, au Meilleur Jeune de Serie B et au Meilleur Jeune de Serie A.

Pour le Top 11 du dernier championnat, qui sera voté directement par les joueurs de Serie A, quelques joueurs du Milan sont également en lice (Mario Gila est aussi présent, lui qui était à la Lazio l’an dernier).