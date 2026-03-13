Grand changement au Bayern Munich ? L'avenir du directeur des transferts reste incertain malgré la lutte de l'équipe de Vincent Kompany pour le triplé

Alors que Kompany a redynamisé le Bayern sur le terrain, une lutte de pouvoir se prépare en coulisses à l'Allianz Arena. Eberl, autrefois considéré comme l'architecte de la nouvelle ère du club, fait désormais l'objet d'une surveillance étroite de la part du conseil d'administration. Selon un article publié par Sport Bild, son avenir est loin d'être assuré, la confiance interne dans son leadership vacillant.

L'atmosphère à la Saebener Strasse est devenue de plus en plus instable. Malgré la domination du Bayern en Bundesliga et sa quête d'un triplé, les relations entre Eberl et d'autres hauts responsables se seraient refroidies. Ce manque de confiance sans réserve a alimenté les spéculations selon lesquelles son mandat pourrait être écourté avant l'expiration de son contrat en 2027.