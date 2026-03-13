AFP
Traduit par
Grand changement au Bayern Munich ? L'avenir du directeur des transferts reste incertain malgré la lutte de l'équipe de Vincent Kompany pour le triplé
Tensions internes à l'Allianz Arena
Alors que Kompany a redynamisé le Bayern sur le terrain, une lutte de pouvoir se prépare en coulisses à l'Allianz Arena. Eberl, autrefois considéré comme l'architecte de la nouvelle ère du club, fait désormais l'objet d'une surveillance étroite de la part du conseil d'administration. Selon un article publié par Sport Bild, son avenir est loin d'être assuré, la confiance interne dans son leadership vacillant.
L'atmosphère à la Saebener Strasse est devenue de plus en plus instable. Malgré la domination du Bayern en Bundesliga et sa quête d'un triplé, les relations entre Eberl et d'autres hauts responsables se seraient refroidies. Ce manque de confiance sans réserve a alimenté les spéculations selon lesquelles son mandat pourrait être écourté avant l'expiration de son contrat en 2027.
- Getty Images Sport
Conflit lié aux négociations contractuelles
La principale source de tension provient de la gestion par Eberl de la masse salariale du club. Certains membres de la hiérarchie estiment qu'il s'est montré trop généreux lors des renouvellements de contrats, ce qui a conduit à des structures financières jugées non viables. Ces désaccords internes ont déclenché un débat plus large sur la question de savoir si l'ancien dirigeant du RB Leipzig correspondait vraiment à l'identité à long terme du club.
L'ancien entraîneur Felix Magath a souligné la difficulté de ce rôle, en évoquant l'ombre projetée par les légendes du club. « Après Uli Hoeness, je ne sais pas quel entraîneur a duré longtemps au FC Bayern. C'est une situation très difficile », a expliqué Magath. « Ces grands anciens dirigeants flottent encore quelque part dans l'univers. Il est donc difficile pour quelqu'un à qui l'on confie aujourd'hui cette responsabilité d'être à la hauteur. »
Eberl reste calme malgré la tempête
De son côté, Eberl tente de conserver une attitude professionnelle alors que les spéculations vont bon train. À l'approche d'un match crucial de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, il a clairement indiqué qu'il faisait abstraction des distractions extérieures pour se concentrer sur les objectifs sportifs immédiats du club. À l'approche d'une fin de saison décisive, le directeur sportif mise sur la conquête d'un trophée pour faire taire ses détracteurs au sein du conseil d'administration, même si la décision finale concernant son avenir n'est pas attendue avant mai.
Eberl a répondu directement aux rumeurs lors d'une conférence de presse : « Ces informations ne me dérangent pas. Les critiques sont toujours présentes. Je me concentre sur mon travail et celui de mon équipe. Tout se passe bien pour nous et nous pouvons accomplir beaucoup de choses cette saison. C'est là-dessus que nous nous concentrons. »
- Getty Images
Le plan de succession interne
Si une séparation devait avoir lieu, le club recordman des titres ne devrait pas avoir à chercher bien loin pour trouver un remplaçant. Au sein du club, on estime de plus en plus que le duo composé du PDG Jan-Christian Dreesen et du directeur sportif Christoph Freund pourrait assumer les responsabilités d'Eberl sans avoir à recruter un candidat externe coûteux. Cela représenterait un changement stratégique important, s'éloignant potentiellement du modèle de direction par des personnalités de renom qui a caractérisé le club pendant plusieurs années, même si des candidats externes tels que Markus Krosche auraient été écartés.
Pendant ce temps, sur le terrain, Kompany se battra pour mener le Bayern à un balayage complet des trophées restants cette saison, où le club a encore le potentiel de remporter le triplé. Die Roten occupe la tête du classement de la Bundesliga avec 11 points d'avance sur son plus proche rival, le Borussia Dortmund, et est toujours en lice en DFB-Pokal, où il affrontera Leverkusen en demi-finale. De plus, les Bavarois ont remporté une victoire éclatante 6-1 contre l'Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Publicité