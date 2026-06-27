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Graham Potter se réjouit de ce match « de rêve » contre la France, tandis que le sélectionneur suédois espère créer la surprise en Coupe du monde face à Kylian Mbappé, Michael Olise et leurs coéquipiers
Les outsiders nordiques se qualifient
La confrontation en phase à élimination directe entre la Suède et les anciens champions du monde a été confirmée à l’issue de la phase de poules. Les hommes de Potter ont assuré leur qualification en tant que troisièmes de leur groupe, avec quatre points, après avoir arraché un match nul 1-1 contre le Japon à Dallas. De son côté, la redoutable équipe française a largement terminé en tête de son groupe avec un parcours sans faute, couronné par une victoire éclatante 4-1 contre la Norvège.
- AFP
Potter se réjouit de relever ce défi ultime
L'ancien entraîneur de Premier League a encensé la profondeur tactique et le palmarès de l'équipe de France. Interrogé sur le site officiel de la Fédération suédoise de football, Potter a souligné l'importance émotionnelle de disputer un match sur la plus grande scène internationale du football.
Il a déclaré : « Ce sera un match fantastique, le genre de rencontre dont on rêve quand on est enfant. Jouer dans le New Jersey contre la France lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde : on ne peut pas rêver mieux. C’est l’une des meilleures équipes du monde, et nous leur portons évidemment un immense respect, mais nous avons vraiment hâte de disputer ce match. »
Une redoutable menace française se profile
L'équipe de Didier Deschamps aborde la phase à élimination directe en pleine forme, forte de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, grâce au génie offensif de Mbappé, Olise et Ousmane Dembélé. Malgré le calibre des joueurs adverses, Potter considère ce défi comme une étape logique pour toute équipe souhaitant aller loin dans le tournoi.
Potter a ajouté : « Ils disposent de joueurs de classe mondiale à tous les postes, ils ont déjà remporté la Coupe du monde et leur sélectionneur sait comment gagner des matchs. C'est donc un immense défi. Mais c'est exactement ce à quoi on s'attend lors d'un match à élimination directe en Coupe du monde. »
- Getty Images Sport
Un obstacle gigantesque se profile à l’horizon
La Suède quittera son camp d’entraînement de Dallas pour s’installer dans le New Jersey, en amont du match décisif de mardi. Pour espérer se qualifier, la défense de Potter devra mettre en place une stratégie solide afin de contenir l’attaque française, auteur de 17 buts lors de ses six dernières sorties. Un test majeur qui représente un véritable bond en avant pour la Suède, sans la moindre marge d’erreur.