L'ancien entraîneur de Premier League a encensé la profondeur tactique et le palmarès de l'équipe de France. Interrogé sur le site officiel de la Fédération suédoise de football, Potter a souligné l'importance émotionnelle de disputer un match sur la plus grande scène internationale du football.

Il a déclaré : « Ce sera un match fantastique, le genre de rencontre dont on rêve quand on est enfant. Jouer dans le New Jersey contre la France lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde : on ne peut pas rêver mieux. C’est l’une des meilleures équipes du monde, et nous leur portons évidemment un immense respect, mais nous avons vraiment hâte de disputer ce match. »