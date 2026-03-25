Graham Potter répond à José Mourinho après que l'entraîneur du Benfica a remis en question la décision du sélectionneur suédois

Lors d'une conférence de presse mercredi, à la veille de leur demi-finale décisive des barrages pour la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, Potter a directement répondu aux commentaires provenant du Portugal. Le sélectionneur anglais a gardé son sang-froid, soulignant que de tels désaccords concernant la composition de l'équipe font tout simplement partie du monde du football. Il a apporté une réponse détaillée à ces critiques, déclarant : « Comme je l'ai déjà dit lors de la dernière conférence de presse, il y a toujours des gens qui préconisent une décision différente de la vôtre. Cela fait partie du métier. Nous sommes satisfaits des joueurs dont nous disposons. Il n'y a absolument rien de négatif concernant Samuel. C'est une décision sportive et il y a toujours des décisions difficiles que nous devons prendre. »