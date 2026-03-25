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Graham Potter répond à José Mourinho après que l'entraîneur du Benfica a remis en question la décision du sélectionneur suédois
Mourinho s'interroge sur cette absence
Le débat a commencé lorsque Mourinho a souligné l'impressionnante progression de Dahl depuis son arrivée à l'Estadio da Luz. Le Benfica réalise une excellente saison, et l'entraîneur estimait que le défenseur de 23 ans méritait d'être appelé en équipe nationale. Exprimant son incrédulité face à l'absence du latéral gauche dans la dernière sélection, le légendaire tacticien a adressé une remarque acerbe au sélectionneur national. Il a déclaré : « C'est à Potter qu'il reviendra d'expliquer pourquoi Samuel Dahl ne fait pas partie de l'équipe nationale. »
- AFP
Potter défend les critères de sélection
Lors d'une conférence de presse mercredi, à la veille de leur demi-finale décisive des barrages pour la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, Potter a directement répondu aux commentaires provenant du Portugal. Le sélectionneur anglais a gardé son sang-froid, soulignant que de tels désaccords concernant la composition de l'équipe font tout simplement partie du monde du football. Il a apporté une réponse détaillée à ces critiques, déclarant : « Comme je l'ai déjà dit lors de la dernière conférence de presse, il y a toujours des gens qui préconisent une décision différente de la vôtre. Cela fait partie du métier. Nous sommes satisfaits des joueurs dont nous disposons. Il n'y a absolument rien de négatif concernant Samuel. C'est une décision sportive et il y a toujours des décisions difficiles que nous devons prendre. »
Des statistiques impressionnantes toutes compétitions confondues
Ces tergiversations au sein de la direction s'expliquent par la charge de travail exceptionnelle du défenseur cette saison. Le club lisboète s'est fortement appuyé sur ses services, le jeune joueur ayant disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, y compris en Ligue des champions. Rien qu'en Liga Portugal, il a disputé 26 matches. Son engagement et sa discipline tactique sont les principales raisons pour lesquelles l'entraîneur de son club s'est senti obligé de prendre publiquement sa défense, alors qu'il continue d'être une présence incontournable dans le onze de départ.
- AFP
Une expérience internationale limitée
Malgré ses performances exceptionnelles en club, le parcours de ce défenseur latéral en équipe nationale senior reste remarquablement court. À ce jour, il n’a disputé que deux matchs amicaux avec la Suède, contre l’Estonie en janvier 2024 et contre le Luxembourg en mars de l’année dernière. Plus récemment, vers la fin de la phase de qualification pour la Coupe du monde, il s'est retrouvé soit sur le banc, soit totalement écarté du groupe par le staff technique. Alors que le débat autour de son exclusion actuelle a fait la une des journaux ces derniers temps, l'équipe nationale doit rapidement recentrer toute son attention sur le terrain, car assurer la qualification face à l'Ukraine est la priorité absolue pour le groupe actuel.